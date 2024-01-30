"Очень серьёзные такие кресты". Киркорова раскритиковали за экскурсию по православной часовне

У Киркорова с православием как-то изначально не задалось. То его чуть не распяли за танцы на кресте в Кремлёвском дворце (во время песни "Мария Магдалена" забрался на распятие и, по мнению активистов, устроил богохульство), то пару дней назад отметился "экскурсией" по православной часовне.

В золотом пуховике и черных перчатках Филипп Бедросович фланировал по комнате с иконами, Евангелием и крестами и как умел объяснял присутствующим, что поисходит: