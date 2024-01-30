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"Очень серьёзные такие кресты". Киркорова раскритиковали за экскурсию по православной часовне

"Очень серьёзные такие кресты". Киркорова раскритиковали за экскурсию по православной часовне

Автор:
30 января 2024 23:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Афон   Евангелие   Киркоров   крест   православие   часовня   экскурсия   
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В неуклюжей попытке дистанцироваться от скандала с "голой вечеринкой" Филипп Киркоров выложил в своем запрещеннограме видео из православной часовни, для украшения которой он, по его признанию, "потратил немало сил и средств". Общественность попытку "искупить грехи" не зачла, обозвав Примадонна "гламурным жлобом" и подвергнув остракизму.

У Киркорова с православием как-то изначально не задалось. То его чуть не распяли за танцы на кресте в Кремлёвском дворце (во время песни "Мария Магдалена" забрался на распятие и, по мнению активистов, устроил богохульство), то пару дней назад отметился "экскурсией" по православной часовне.

В золотом пуховике и черных перчатках Филипп Бедросович фланировал по комнате с иконами, Евангелием и крестами и как умел объяснял присутствующим, что поисходит:

Здесь очень серьёзные такие кресты с драгоценными камнями, Евангелие… Я их с Афона привёз. Очень серьёзная вещь такая. Батюшка приходит, проводит службу. Это всё очень такие знаковые вещи. Потому что Бога надо обязательно почитать в душе, хранить. Эта икона тоже с Афона…

Было видно, что человек очень старается, но получается так себе, потому что выглядит он в этой часовне, мягко говоря, "невоцерквленно". Как инородное тело, не смотря на золотой, под окружающий его интерьер, пуховик.

Заметили это очень многие, за что на белую голову поп-звезды посыпались нелицеприятные комментарии:

Есть нечто, на чём "восстанавливать репутацию" нельзя.

Киркоров запутался в трёх соснах. Он хочет остаться в России, но делает всё для того, чтобы выглядеть не раскаявшимся, а гламурным жлобом.


Киркорову нужно вышвырнуть своего пиарщика пинком под зад. Этим видео он только отвратил от себя самых верных поклонников.

-, комментирует "Первый Харьковский"

В голосе нескрываемое самодовольство. А вот поведение как всегда — на грани или даже за гранью. Святую книгу лапает и листает, даже не сняв митенок. Перчаткой тыкает в иконы. Предлагает поставить свечки всем, кто хочет.

-, пишет "Царьград".

Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет... Как раз тот случай. Соглашусь с мнением коллег. Явно, кто-то его пытается за уши втянуть обратно в "прикасаемые", но Филя в силу того, что он всех и вся презирает, все только в этом отношении портит

, - считает политолог Юрий Подоляка.

Киркоров ранее был уже замечен в православных храмах и, разумеется, фотогенично запечатлен:

Не смотря на всемирное осуждение певец не оставляет надежды загладить скандал, из-за которого он лишился телевизионных эфиров и корпоративов.

Сперва не сработала тактика "расскажи свою версию событий Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента".

Затем не помогли публичные извинения в духе "случайно ошибся, на пять минут зашёл не в ту дверь".

Наконец, в январе 2024-го Киркоров попытался "откупиться", перечислив 5 млн рублей белгородцам, пострадавшим от террористической атаки 30 декабря.

Теперь вот "экскурсия в часовне".

Пока по Станиславскому: "Не верим!"

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Метки: Афон   Евангелие   Киркоров   крест   православие   часовня   экскурсия   
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7  комментариев
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2k
Rom Час назад
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3k
grigorenko vladislav 6 минут назад
Куда он там дистанцироваться решил? Яйца в профиль повернуть, в надежде что теперь не признают? Эгоистичная лицемерная тварь, каким и был всегда. Ещё и тупая, что и подтвердил в очередной раз.
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50
Петр 8 минут назад
Да отпустите его уже, пусть вали за пУгачевой следом, от его прибывание в России нихера хуже не станет, а наоборот.
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38k
Вепс 39 минут назад
Да он вообще не считает себя виноватым, он явно думает что скоро все будет так, как было раньше. Знаем проходили.
Дайте ему пинка под зад уже.
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57k
turyst 52 минуты назад
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27k
pokevon 58 минут назад
Задолбала эта запрещенная пропаганда
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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