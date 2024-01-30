"Очень серьёзные такие кресты". Киркорова раскритиковали за экскурсию по православной часовне

В неуклюжей попытке дистанцироваться от скандала с "голой вечеринкой" Филипп Киркоров выложил в своем запрещеннограме видео из православной часовни, для украшения которой он, по его признанию, "потратил немало сил и средств". Общественность попытку "искупить грехи" не зачла, обозвав Примадонна "гламурным жлобом" и подвергнув остракизму.
У Киркорова с православием как-то изначально не задалось. То его чуть не распяли за танцы на кресте в Кремлёвском дворце (во время песни "Мария Магдалена" забрался на распятие и, по мнению активистов, устроил богохульство), то пару дней назад отметился "экскурсией" по православной часовне.
В золотом пуховике и черных перчатках Филипп Бедросович фланировал по комнате с иконами, Евангелием и крестами и как умел объяснял присутствующим, что поисходит:
Здесь очень серьёзные такие кресты с драгоценными камнями, Евангелие… Я их с Афона привёз. Очень серьёзная вещь такая. Батюшка приходит, проводит службу. Это всё очень такие знаковые вещи. Потому что Бога надо обязательно почитать в душе, хранить. Эта икона тоже с Афона…
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Было видно, что человек очень старается, но получается так себе, потому что выглядит он в этой часовне, мягко говоря, "невоцерквленно". Как инородное тело, не смотря на золотой, под окружающий его интерьер, пуховик.
Заметили это очень многие, за что на белую голову поп-звезды посыпались нелицеприятные комментарии:
Есть нечто, на чём "восстанавливать репутацию" нельзя.
Киркоров запутался в трёх соснах. Он хочет остаться в России, но делает всё для того, чтобы выглядеть не раскаявшимся, а гламурным жлобом.
Киркорову нужно вышвырнуть своего пиарщика пинком под зад. Этим видео он только отвратил от себя самых верных поклонников.
-, комментирует "Первый Харьковский"
В голосе нескрываемое самодовольство. А вот поведение как всегда — на грани или даже за гранью. Святую книгу лапает и листает, даже не сняв митенок. Перчаткой тыкает в иконы. Предлагает поставить свечки всем, кто хочет.
-, пишет "Царьград".
Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет... Как раз тот случай. Соглашусь с мнением коллег. Явно, кто-то его пытается за уши втянуть обратно в "прикасаемые", но Филя в силу того, что он всех и вся презирает, все только в этом отношении портит
, - считает политолог Юрий Подоляка.
Киркоров ранее был уже замечен в православных храмах и, разумеется, фотогенично запечатлен:
Не смотря на всемирное осуждение певец не оставляет надежды загладить скандал, из-за которого он лишился телевизионных эфиров и корпоративов.
Сперва не сработала тактика "расскажи свою версию событий Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента".
Затем не помогли публичные извинения в духе "случайно ошибся, на пять минут зашёл не в ту дверь".
Наконец, в январе 2024-го Киркоров попытался "откупиться", перечислив 5 млн рублей белгородцам, пострадавшим от террористической атаки 30 декабря.
Теперь вот "экскурсия в часовне".
Пока по Станиславскому: "Не верим!"
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Дайте ему пинка под зад уже.