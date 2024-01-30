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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
30 января 2024 21:45
Метки: СССР   история   фото   
180
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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Нежмисто Живисто Час назад
11. Во времена перестройки их называли рокеры.
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Борис Карабанов 19 минут назад
Во, как в СССР-то было: бросят косу оземь и косят траву триммером. Ритуал такой, видать, был.
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Юганск

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