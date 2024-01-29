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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
29 января 2024 21:45
Метки: СССР   история   фото   
510
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Шилов 5 минут назад
У шахматистов доска странная. На картинке поле, например, А4 или H5, в зависимости от позиции белых и черных, все равно, должно быть белым, а оно черное. Так может быть только если доска повернута на 90 градусов. При этом, кстати, неизбежно, у обоих противников ферзь с королем должны неправильно стоять. Но вот "складка" доски располагается правильно. Странно... Или прям так деревянная доска изогнулась, что ближний ряд доски вообще не виден. Но вроде как все 8 рядов можно насчитать.
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