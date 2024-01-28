СССР в 1946 году

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Жизнь страны в первый послевоенный год.
Все подписи от авторов фото.
Интересного вам просмотра!
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6.
Летчики полка «Нормандия – Неман» в День авиации на Центральном аэродроме в Тушино. Автор: Александр Устинов.
8.
Регистрация депутатов Верховного Совета СССР. За столом – маршал Семен Буденный. Автор: Александр Устинов.
18.
Евгений Халдей на Нюрнбергском процессе.
Портрет фотографа в военной форме с фотокамерой Speed Graphic, подаренной Робертом Капой. Автор: Роберт Капа. Нюрнберг.
28.
Свадьба в деревне. На обороте надпись: «1 июня 1946 года
Молодой человек в светлой рубашке рядом с молодыми и рюмочкой в руке – Николаев Борис Федорович». Неизвестный автор. Псковская область, Порховский район, деревня Житово.
33.
Консультационный пункт по истории и реконструкции города Москвы. Консультант Грушко. Неизвестный автор. Москва.
34.
Советские кинематографисты в Каннах.
Первый слева – Сергей Герасимов, третья слева – Марина Ладынина, четвертый – Сергей Юткевич, третья справа – Галина Водяницкая. Автор: Евгений Халдей.
39.
Архив Александра Вадимовича Бунькина Будущие учителя и преподаватели, послевоенный набор. Неизвестный автор. Владивосток.
40.
Подружки-одноклассницы на улице разрушенного Минска. Крайняя справа школьница – Нинель Степановна Афанасьева (18 лет).
42.
Лариса Соколенко, в замужестве Купцова, уроженка Краснодара, 1924 года рождения. Неизвестный автор. Краснодар.
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