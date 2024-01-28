СССР в 1946 году

FISHKINET
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Девушка хотела показать фокус котику, но все пошло не по плану Девушка хотела показать фокус котику, но все пошло не по плану «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в... Французские фермеры собираются полностью заблокировать Париж Французские фермеры собираются полностью заблокировать Париж В продолжение темы В продолжение темы В Екатеринбурге мальчик с собакой спасли пенсионерку на инвалидной коляске, которая застряла на рельсах В Екатеринбурге мальчик с собакой спасли пенсионерку на инвалидной... 16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения 16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения Женщина, рискуя жизнью, остановила движение транспорта и спасла котёнка Женщина, рискуя жизнью, остановила движение транспорта и спасла... «Я тоже хочу!»: ослик потребовал обнимашек от человека «Я тоже хочу!»: ослик потребовал обнимашек от человека Еду вкусную давайте: лось пришел во двор к американцу Еду вкусную давайте: лось пришел во двор к американцу «Свеча памяти». На Невском в День снятия блокады - живая цепь «Свеча памяти». На Невском в День снятия блокады - живая цепь В «Москвариуме» погиб первый в истории России рожденный в неволе детёныш косатки В «Москвариуме» погиб первый в истории России рожденный в неволе... Один из древнейших городов Ближнего Востока может исчезнуть с карт уже в ближайшие годы Один из древнейших городов Ближнего Востока может исчезнуть с карт... "Восток - дело тонкое". Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде "Восток - дело тонкое". Как устроен новый зимовочный комплекс в... Англичане согласились сдать в аренду Гане сокровища, которые награбили в 19 веке в той же Гане Англичане согласились сдать в аренду Гане сокровища, которые... Ученые выяснили, что больше всего нравится смотреть по телевизору собакам Ученые выяснили, что больше всего нравится смотреть по телевизору... В Госдуме рассказали о большом количестве сообщений от общественности с просьбой заблокировать Youtube В Госдуме рассказали о большом количестве сообщений от... Больно ли лошади от удила во рту? Больно ли лошади от удила во рту? В Татарстане предложили жестокие меры по ликвидации долгов за ЖКУ В Татарстане предложили жестокие меры по ликвидации долгов за ЖКУ
СССР в 1946 году

СССР в 1946 году

Автор:
28 января 2024 20:05
Метки: СССР   история   фото   
434
46

Жизнь страны в первый послевоенный год.

Все подписи от авторов фото.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 2 часа назад
Ещё только-только после страшнейшей и разрушительной войны, а сколько в людях мотивации и смысла. В том числе у фотохудожников, которые хотели и видели это в людях и стране. Не деньги тогда были смыслом жизни. Поэтому одержали Победу и страну восстановили. Люди тогда жили и свободно развивались, а не конкурировали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Роман 24 минуты назад
У Рокоссовского на груди целый панцирь!
Поляк здорового человека...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
Нежмисто Живисто 2 часа назад
Победители!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1078000



Другие посты автора
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Популярные теги
#фото#СССР#в мире#люди#Жизнь
#животные#забавно#полиция#шоу бизнес#Россия
#история#милота#факты#Юмор#конфликт
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас

На что жалуетесь?

Вернуться