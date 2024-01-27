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Сегодня подборка фотографий актеров и актрис.
Интересного вам просмотра!
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3.
Людмила Гурченко, Андрей Кончаловский, Наталья Андрейченко и Никита Михалков представляют фильм «Сибириада» в Каннах, 1979 год.
19.
Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий Данелия и Софико Чиаурели на XX Всесоюзном кинофестивале, 1987 год.
27.
Александр Панкратов-Черный и режиссер Александр Косарев во время съемок фильма «Заложники Дьявола», 1992 год.
30.
Василий Лановой в poли Ивана Варавы и Андрюша Громов в роли внука Трофимовых. К/ф «Офицеры», СССР, 1971 год.
35.
Андрей Миронов и Наталья Гурзо на озвучивании фильма «Приключения итальянцев в России», 1973 год.
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Часть фотографий как будто с голосом самих актеров!
Спасибо за пост!!!