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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
26 января 2024 21:49
Метки: СССР   история   фото   
247
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Фотки вот эти . Вспомнился свой набор: Зоркий - С, Зенит-Е в олимпийском исполнении, увеличитель Ленинград. А вообще выбор тогда был не плох.
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26k
ЦСКА 49 минут назад
ЮГАНСК-РЕСПЕКТ!
Ты делаешь этот сайт интересным и читабельным!
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1k
Илья 59 минут назад
Слава СССР и слава КПСС! (кроме ублюдка Горбачёва и ему подобных отщепенцев-предателей)
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Юганск

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