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"Наташа, не жрем!": кот породы "диетолог"

"Наташа, не жрем!": кот породы "диетолог"

Автор:
26 января 2024 08:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Юмор   диетолог   животные   забавно   кот   чипсы   
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Преданный и заботливый кот готов ради своей Наташи на все. А есть еще и уникальные породы, которые имеют конкретную специализацию. Например, "коты-диетологи".

Представителя этой породы мы можем наблюдать в этом видео. Худеющие, не пытайтесь его обмануть! Он все равно найдет, где прячете вкусные вредности.

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Метки: Видео   Еда   Юмор   диетолог   животные   забавно   кот   чипсы   
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4  комментария
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5k
Григорий Час назад
там где то моё!)
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27k
ПаганецЪ 4 минуты назад
Это не диетолог, а "делиться надо".
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18k
Женя 10 минут назад
Наташа!
У тебя сегодня разгрузочный день.
Я бдю!
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35k
БамбарбияКиргуду 23 минуты назад
Есть ещё порода.Называется ватная палочка.
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