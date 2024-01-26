"Наташа, не жрем!": кот породы "диетолог"

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Преданный и заботливый кот готов ради своей Наташи на все. А есть еще и уникальные породы, которые имеют конкретную специализацию. Например, "коты-диетологи".
Представителя этой породы мы можем наблюдать в этом видео. Худеющие, не пытайтесь его обмануть! Он все равно найдет, где прячете вкусные вредности.
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