"Наташа, не жрем!": кот породы "диетолог"

Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $ предлагает Opera

«Не трогай его!»: смешная реакция ревнивой кошки

20 смешных котов, встретивших худший день в своей жизни

В сети появились кадры и видео из компьютерной игры про котов. Да, управлять нужно будет котами!

"Это моя добыча!": кот попытался отобрать еду у аллигатора

"Взломщик!": кот ловко открыл запертую дверь дома