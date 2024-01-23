FISHKINET
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Уроки труда — это не математика, тут головой думать нужно Уроки труда — это не математика, тут головой думать нужно В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду Мемы из соцсетей. Свежак за 23 января Мемы из соцсетей. Свежак за 23 января В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене... Объяснил коту, что надо делать Объяснил коту, что надо делать Долго выпрашивал, но всё же выпросил Долго выпрашивал, но всё же выпросил "Отмечаю, что нашей планете исполнилось 2024 года": глупость людей VS нелепые ошибки "Отмечаю, что нашей планете исполнилось 2024 года": глупость людей... Пойман с поличным Пойман с поличным 23 интересных факта о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь" 23 интересных факта о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь" Неожиданное происшествие в офисе Неожиданное происшествие в офисе Пассажир порадовал машиниста в метро Пассажир порадовал машиниста в метро 30 фотографий из серии «Тем временем в Канаде» 30 фотографий из серии «Тем временем в Канаде» В Германии перед судом предстанет украинка, зарезавшая немца за просьбу съехать из его дома В Германии перед судом предстанет украинка, зарезавшая немца за... Камеры начали штрафовать водителей за непропуск пешеходов на трамвайных остановках Камеры начали штрафовать водителей за непропуск пешеходов на... Отличный финал для того, кто не хочет стоять в пробке Отличный финал для того, кто не хочет стоять в пробке «Побаловаться хотели, извините пожалуйста»: Следком возбудил уголовное дело после опасных гонок по Москве с участием автоблогера Гаджиева «Побаловаться хотели, извините пожалуйста»: Следком возбудил... Домашняя рыбалка котиков на планшете Домашняя рыбалка котиков на планшете Встреча двух принципиальных водителей Встреча двух принципиальных водителей
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
23 января 2024 21:22
Метки: СССР   история   фото   
287
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
SandMANn 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 5 часов назад
Мало кто знает (это от нас, разумеется, долгое время скрывали) но фиксатор большого конуса задней втулки втулки на первых порах представлял собой двурогий рычаг и просто накладывался на трубку задней вилки. Часто срывался, паразит.. Изменили конструкцию с фиксацией хомутом с болтом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1075470



Другие посты автора
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чтобы кожа рук не шелушилась

Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#интересно#история#кино#забавно#собака#улыбнуло#Москва
#животные#автомобили#в мире#люди#ДТП#США#факты#фильм#Разное#СССР
#автомир#машина#интересное#позитив#аварии#авто аварии#Автовсячина#кот#природа#Суд
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться