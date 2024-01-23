"Отмечаю, что нашей планете исполнилось 2024 года": глупость людей VS нелепые ошибки

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Ошибки порой совершают все. Но базовые знания всё-таки говорят об интеллекте человека и образованности. К сожалению, герои нашей подборки явно не входят в число самых умных. Зато благодаря им можно немного похихикать.
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Вырожденцы.
Чушпан писал?)