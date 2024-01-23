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"Отмечаю, что нашей планете исполнилось 2024 года": глупость людей VS нелепые ошибки

"Отмечаю, что нашей планете исполнилось 2024 года": глупость людей VS нелепые ошибки

Автор:
23 января 2024 08:06
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   безграмотные   глупые ошибки   идиоты   много ошибок   ошибки   русский язык   словарь   
2124
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Ошибки порой совершают все. Но базовые знания всё-таки говорят об интеллекте человека и образованности. К сожалению, герои нашей подборки явно не входят в число самых умных. Зато благодаря им можно немного похихикать.

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Метки: Граммар-наци   безграмотные   глупые ошибки   идиоты   много ошибок   ошибки   русский язык   словарь   
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10  комментариев
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7k
Alex 55 минут назад
Реформа образования работает на 100% Скоро крестиком подписываться будем.
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141k
Александр_17 4 минуты назад
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banzai7 11 минут назад
Понимаю, когда мигранты такое пишут, но тут носители языка.
Вырожденцы.
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673
Александр Шевченко 11 минут назад
Да уж , кругом развод, платина 585 пробы ... это скорее "белое", платиновые изделия идут с 950 пробой , если ошибаюсь поправьте.
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6k
мемфрид 12 минут назад

Чушпан писал?)
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Евгений 19 минут назад
Вот ведь бестолочь, жертва ЕГЭ. Нашей планете, да и всему миру исполняется 7532 годик, грех не знать
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25k
Лунный Кот 50 минут назад
Комментарий к фото
А откуда вы знаете с какой она планеты?
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Спелая кукурузинка

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