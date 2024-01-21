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Сегодня у нас по плану 2000 год.
Давайте вместе вспомним, какой тогда была Москва.
Интересного вам просмотра!
2.
На фото - трамвай на фоне горящей Останкинской башни.
27 августа 2000 года вспыхнула Останкинская телебашня. Очаг возгорания находился на высоте 460 метров, полностью выгорели три этажа. В процессе ликвидации пожара в рухнувшем с высоты около 300 метров скоростном лифте погибли 3 человека. В ходе тушения также пострадали 7 пожарных, отравившись продуктами горения.
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3.
Зрелище было жуткое. За ним наблюдала буквально вся Москва.
Во время пожара от высокой температуры лопнули 120 из 149 тросов, обеспечивающих устойчивость башни, но, вопреки опасениям, башня устояла. Впоследствии тросы были восстановлены. Окончательно ликвидировать возгорание удалось только к вечеру 28 августа.
4.
30 декабря 2000 года на месте старого Смоленского железнодорожного моста открыли Дорогомиловский автодорожный мост.
На фото - лето 2000 года, рабочее движение на мосту уже открыто, но официальное открытие состоится только через полгода.
12.
Гаишники на Ford Crown Victoria не стесняются парковаться на тротуаре около Павелецкого вокзала.
Кстати, всего в московской милиции и ГАИ работало 140 таких "Фордов". Последний списали в 2015 году.
15.
Кинотеатр "Россия" на Пушкинской превратился в нечто очень странное и напоминающее Юго-Восточную Азию.
16.
Продуктовый магазин в новом районе на Лебедянской улице.
сейчас уже сложно поверить, что вместо привычных "Пятёрочек", "Магнитов" и "Перекрёстков" людям приходилось ходить за продуктами вот в такие строения.
17.
В Дорогомилово сносят здание школы номер 56. На этом участке появится новое здание школы, никаких человейников.
18.
А вот в Щукино, на улице Маршала Бирюзова универсам снесут окончательно. Вместо него появится ТК "Пятое авеню".
24.
На Новочерёмушкинской улице расселяют и готовят к сносу хрущёвки. На фото - бывший дом 57 корпус 1.
27.
8 августа 2000 года - одна из чёрных страниц в истории Москвы.
В этот день случился теракт в подземном переходе под Пушкинской площадью, ведущем на станции метро «Пушкинская» и «Тверская». В результате теракта погибли 13 человек, ранения разной степени тяжести получили 118 человек.
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