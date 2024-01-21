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Охотники за приведениями: студенты из Таиланда открыли прибыльный бизнес

Охотники за приведениями: студенты из Таиланда открыли прибыльный бизнес

Автор:
21 января 2024 10:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Таиланд   охотники за приведениями   приведения   призраки   работа   сертификат   
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Два друга-студента аспиранты 3 курса технологического университета раджамангала Ланна решили, что зря время терять, когда можно неплохо заработать на человеческих суевериях.

20-летние Уифей Ченг и Сеттхавут Бунпракхонг придумали шикарный план. Они за денежку ночуют в комнатах, где умирали люди, тем самым проверяя нет ли в ней потусторонних существ. Для большей убедительности весь процесс снимается на камеру и пересматривается, если паранормальных явлений на видео не обнаруживается, то хозяину помещения выдается сертификат, что приведений, призраков и прочих мистических товарищей в его доме\отеле\магазине нет.

Дело в том, что большое количество жителей страны искренне верят, что после смерти души умерших не упокаиваются, а остаются на месте смерти и потом всячески пакостят новым жильцам. А кому охота купить квартиру с призраком или переночевать в отеле с приведением. Так что бизнес у парней идет неплохо, да и проблем, чем заняться вечером не возникает.

Правда, как говорят сами "охотники", за всю свою недолгую карьеру с паранормальными явлениями они не сталкивались, да и не особо в их верят, но пока им за эту работу платят, они продолжать свое дело.

Пожелаем им найти своего Каспера, ну или на худой конец Лизуна.


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Метки: Таиланд   охотники за приведениями   приведения   призраки   работа   сертификат   
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1  комментарий
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Invertor Минуту назад
Трижды написать "приведения" на описку не тянет. Садись, кол!
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