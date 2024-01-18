Зимние праздники древних славян, которые мы до сих пор отмечаем

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Славяне поклонялись разным богам и чтили традиции. Большинство праздников дошли и до нас, и мы их активно продолжаем отмечать, например, Новый год или Святки. В этом посте собрали самые популярные и известные зимние празднования.
Бабьи каши (8 января)
- Праздник Бабьих каш имеет глубокие исторические корни, связанные с почитанием богинь-матерей. В этот день особенно почитали повивальных бабок. Женщины, которые уже были матерями, приносили им подарки и угощения - пироги и блины. Молодые матери приходили с своими детьми, чтобы получить благословение от бабок. Особое внимание уделяли посещению бабок будущие матери и молодые девушки.
Коляда (7-19 января)
- Один из старейших славянских праздников, посвященных обновлению природы. В это время проводились обряды для вызова плодородия и защиты от злых духов. В то же время были и Святки - время между Рождеством и Крещением, когда верили, что духи умерших возвращаются на землю. В это время проводились обряды для обеспечения душ усопших покоем.
Щедрый вечер (13-14 января)
- Традиционно отмечался в преддверии православного Нового года. В этот день славяне дарили подарки и проводили обряды для обеспечения изобилия в новом году.
Крещение (19 января)
- Как раньше, так и сейчас, проходит в реках или прорубях, символизируя очищение и обновление. Считалось, что вода в этот день обретает особую силу.
Масленица (последняя неделя перед Великим постом)
- Момент прощания с зимой, праздник в честь прихода весны. Масленица была и остаётся временем празднеств и обрядов, включая гулянья, блины и веселые гуляния.
Просинец (21 января)
- Название праздника "Просинец" происходит от "про-сиять", что означает возрождение солнца. Праздник проводится в начале весны и обычно совпадает с окончанием Масленицы. В этот день приносятся пожертвования богам в знак благодарности за прошедший зимний период. Традиционно готовят кашу из разных зерен, добавляя мед и масло.
Починки (в феврале)
- Это время, когда земледельцы начинают подготавливать почву к посевам. Починки являются символом возвращения к активной работе после зимнего покоя. Во время обряда производится освящение сельскохозяйственных инструментов, проводятся обряды для благополучия урожая и защиты от бед.
Громница (1-2 февраля)
- В это время силы Юной весны сразу же вступают в поединок с Мореной-Зимой, и именно в этот период зимнего времени открывается редкая возможность увидеть молнии. Громница также является одним из титулов Богоматери, богини Зари, известной также как Царица Молонья или Меланья. В этот особенный день преданно воздают честь Богоматери, предлагая ей разнообразные дары: соль, чеснок, курятина, каша, хлеб и цветы мака. Громница становится временем, когда силы природы переходят из рук в руки, предвестие перемен и пробуждения природы к новой жизни.
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