FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5238 постов • 1091 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты
Зимние праздники древних славян, которые мы до сих пор отмечаем

Зимние праздники древних славян, которые мы до сих пор отмечаем

Автор:
18 января 2024 09:07
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   праздники   праздники зимы   славяне   фото   
743
3

Славяне поклонялись разным богам и чтили традиции. Большинство праздников дошли и до нас, и мы их активно продолжаем отмечать, например, Новый год или Святки. В этом посте собрали самые популярные и известные зимние празднования.


Бабьи каши (8 января)

  • Праздник Бабьих каш имеет глубокие исторические корни, связанные с почитанием богинь-матерей. В этот день особенно почитали повивальных бабок. Женщины, которые уже были матерями, приносили им подарки и угощения - пироги и блины. Молодые матери приходили с своими детьми, чтобы получить благословение от бабок. Особое внимание уделяли посещению бабок будущие матери и молодые девушки.

Коляда (7-19 января)

  • Один из старейших славянских праздников, посвященных обновлению природы. В это время проводились обряды для вызова плодородия и защиты от злых духов. В то же время были и Святки - время между Рождеством и Крещением, когда верили, что духи умерших возвращаются на землю. В это время проводились обряды для обеспечения душ усопших покоем.

Щедрый вечер (13-14 января)

  • Традиционно отмечался в преддверии православного Нового года. В этот день славяне дарили подарки и проводили обряды для обеспечения изобилия в новом году.

Крещение (19 января)

  • Как раньше, так и сейчас, проходит в реках или прорубях, символизируя очищение и обновление. Считалось, что вода в этот день обретает особую силу.


Масленица (последняя неделя перед Великим постом)

  • Момент прощания с зимой, праздник в честь прихода весны. Масленица была и остаётся временем празднеств и обрядов, включая гулянья, блины и веселые гуляния.

Просинец (21 января)

  • Название праздника "Просинец" происходит от "про-сиять", что означает возрождение солнца. Праздник проводится в начале весны и обычно совпадает с окончанием Масленицы. В этот день приносятся пожертвования богам в знак благодарности за прошедший зимний период. Традиционно готовят кашу из разных зерен, добавляя мед и масло.


Починки (в феврале)

  • Это время, когда земледельцы начинают подготавливать почву к посевам. Починки являются символом возвращения к активной работе после зимнего покоя. Во время обряда производится освящение сельскохозяйственных инструментов, проводятся обряды для благополучия урожая и защиты от бед.


Громница (1-2 февраля)

  • В это время силы Юной весны сразу же вступают в поединок с Мореной-Зимой, и именно в этот период зимнего времени открывается редкая возможность увидеть молнии. Громница также является одним из титулов Богоматери, богини Зари, известной также как Царица Молонья или Меланья. В этот особенный день преданно воздают честь Богоматери, предлагая ей разнообразные дары: соль, чеснок, курятина, каша, хлеб и цветы мака. Громница становится временем, когда силы природы переходят из рук в руки, предвестие перемен и пробуждения природы к новой жизни.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересно   история   праздники   праздники зимы   славяне   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
347
ruslan d 43 минуты назад
Крещение у славян , это сильно конечно , а по факту , кроме масленицы , больше ни о чем не слышал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66775



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Котёнок встречает своего хозяина
Котёнок встречает своего хозяина
Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)
Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)
Набирающие популярность в сообществах
Заброшенный торговый центр в Бангкоке - дом для тысяч рыб!
Заброшенный торговый центр в Бангкоке - дом для тысяч рыб!
Проблема с турбинами ветряков
Проблема с турбинами ветряков
Город, который многие недооценивают. А зря
Город, который многие недооценивают. А зря
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный универ

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#интересное#история#полиция#Китай#позитив#подборка
#животные#факты#машина#кино#фильм#аварии#ДТП#авто аварии#истории#съемка
#в мире#автомир#интересно#люди#Автовсячина#собака#задержание#инцидент#новости#искусство
Город, который многие недооценивают. А зря Город, который многие недооценивают. А зря Ситуации в маршрутках, которые запомнились надолго Ситуации в маршрутках, которые запомнились надолго Что происходит на этом странном фото времен Второй мировой Что происходит на этом странном фото времен Второй мировой 12 шедевров архитектуры, которые остались только на фотографиях 12 шедевров архитектуры, которые остались только на фотографиях Чудо на озере Пенёр: как маленькая дырка унесла в подземный мир 11 барж, автомобили, дома Чудо на озере Пенёр: как маленькая дырка унесла в подземный мир 11 барж, автомобили, дома Статуя, на которую мочатся китайцы, но нельзя туристам Статуя, на которую мочатся китайцы, но нельзя туристам

На что жалуетесь?

Вернуться