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А вдруг ты не знал…

А вдруг ты не знал…

Автор:
17 января 2024 10:24
Сообщество : Факты
Метки: история   научно   факты   
1172
14
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В основном интересные факты.

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Метки: история   научно   факты   
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35  комментариев
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37k
Андрей Иванов 4 часа назад
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А в школе сейчас вообще чему-нибудь учат?
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... Час назад
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Так же как у далматинов пятна на шерсти соответствуют пятнам на коже, а где белый цвет, кожа розовенькая как у поросёнка.
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1k
... Час назад
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Этот закон приняли для безопасности движения, ждшники боролись с обледенением, а лоси выходили и примерзали к рельсам, а далее дтп и уничтожение фауны. Поэтому и такой закон.
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1k
... 2 часа назад
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Очень не смешно, меня кусали несколько раз, один из укусов вышел лечения на несколько лет, благо вылечили, снимать присосавшегося тоже надо уметь. Клещ это не шутки, особенно таёжный.
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69k
doker 3 часа назад
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Да, у местного народа Новогодние праздники - редкое событие. Значит живут дольше.
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doker 3 часа назад
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Если кузов современного авто портится от соли, то первые рельсы портились от соли ещё быстрее.
Что не правильно? Жестокость?
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69k
doker 3 часа назад
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Процессор старый.
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doker 3 часа назад
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Увы, они не обладают высоким интеллектом. Значит - высказывание - глупость.
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doker 3 часа назад
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Не всегда...
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69k
doker 3 часа назад
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Сейчас завезут 20 тысяч кенийских яиц.
Вопрос - как называть яичницу?
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doker 3 часа назад
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У нас даже стюардесса должна знать английский.
Про пилотов и космонавтов - промолчу...
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5k
Харон 3 часа назад
Хоть кому-то хоть когда-то эта информация пригодится?
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87
dasn7 3 часа назад
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"Кёльнская вода" - это же по названию понятно!
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dasn7 3 часа назад
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А слоны на самом деле розовые. Пока не изваляются в пыли с целью защиты от паразитов.
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dasn7 3 часа назад
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А у полярного медведя шерстинки прозрачные а вовсе не белые.
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11k
Владимир 3 часа назад
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В 1880 году был принят закон, который запрещал посыпать рельсы солью с целью заманить на рельсы скот (что и делали фермеры, разгневанные поездами). Нет доказательств того, что это преступление, караемое смертной казнью, но в то время вариантов наказания было не так много, и смертная казнь за попытку уничтожить поезд не обязательно была необоснованной.

Однако впоследствии этот закон был отменен:

Alabama Code Title 1. General Provisions 1-1-10
С учетом положений настоящего раздела или иных положений настоящего Кодекса все законы публичного, общего и постоянного характера, не включенные в настоящий Кодекс, отменяются.
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87
dasn7 3 часа назад
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Если американские это из сша, то у них нет космонавтов. Они не в пространстве путешествуют, а по звёздам! Если судить по термину "астронавт".
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8k
Invertor 3 часа назад
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Так одеколон и переводится как "вода из Кёльна".
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16k
Patmaz 3 часа назад
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С уточнением - вокруг солнца, а не вокруг своей оси.
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8k
Pravednik84 3 часа назад
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Ну на самом деле это верно - наши там есть всегда, без испанца, или казаха (ничего личного к испанцу и казаху), ничего страшного не произойдёт и их исчезновение не принесёт неудобств МКСу и миссии в целом, а вот подписи на различных элементах оборудования нужно понимать.
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62k
pynh 4 часа назад
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... и ибут мозг? я таких даже знаю.
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