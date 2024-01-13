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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
13 января 2024 22:01
Метки: СССР   история   фото   
354
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Поздравляю вас со Старым Новым Годом!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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50k
Сергей 8 часов назад
Кто из ГПТУ на третьей фотке в живых остался? Отпишитесь...я в шапке...
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9k
MPEG-8 2 часа назад
Комментарий к фото
***
Благословенны их простые судьбы,

А руки, будто помыслы чисты.

Профессия у них добра по сути:

Злой человек не встанет у плиты.
***


Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, ПОВАРА
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8k
diman02 7 часов назад
6е фото (с буфетом) может быть до 1917 г.
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1k
... 7 часов назад
Эх... як ж вин не любят правду... Шпалы кидают сразу.
я за тебя! Полюс по по любас. Просьба картины хорошие выложить, шипко душевно могеш...
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69k
doker 8 часов назад
Два подсобника и каменщик...
Идиллия.
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Юганск

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