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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
12 января 2024 21:43
Метки: СССР   история   фото   
392
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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7  комментариев
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587
Алексей Бляйбтрой 5 часов назад
Шукшин был прав. следи за собой ,будь осторожен(с) Цой
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6k
satra 4 часа назад
12. Фото.
Только что приняли в пионеры в музее В.И. Ленина, то что сейчас называется музеем Отечественной войны 1812 года.
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58k
dima423 5 часов назад
Комментарий к фото
Потому что нечего доверять кому попало) Некоторые говорят - вообще никому нельзя доверять, но это уже перебор по моему)
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