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Непростой островной географический тест

Непростой островной географический тест

Автор:
12 января 2024 17:47
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   острова   островной тест   тест   
1657
1
Если вы немного скучаете без географических тестов, то спешу вас обрадовать — я делал данный тест со всей своей любовью к географическим тестам. Будут как простые вопросы, так и вопросы высокого уровня сложности.

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Метки: Тесты   географические тесты   география   острова   островной тест   тест   
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10  комментариев
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338
Денис Веселов Час назад
У девушки с глобусом, есть интересные видео)))))
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11k
Дмитрий 5 минут назад
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652
Olldd Час назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9
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11k
kaboza Час назад
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
О чём какой растительной стране идёт речь?
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18k
Алекс Час назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. Вы бы запросто могли работать преподавателем географии с таким уровнем подготовки. Или вы и так преподаёте географию?

Не густо это было бы для учителя.
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Бернгард Кёне

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