Непростой островной географический тест

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Если вы немного скучаете без географических тестов, то спешу вас обрадовать — я делал данный тест со всей своей любовью к географическим тестам. Будут как простые вопросы, так и вопросы высокого уровня сложности.
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ЗЫ
Да всем пофиг
Не густо это было бы для учителя.