FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15631 пост • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Сорока&nbsp;согнала кота с дерева

Сорока согнала кота с дерева

Автор:
09 января 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дерево   животные   кот   птица   сорока   
871
1
2

Женщина запечатлела короткое противостояние кота и сороки. Птица не захотела делать дерево с усатым хищником и согнала его.

Местная жительница стала свидетелем противостояния домашнего питомца, забравшегося на дерево, с пернатым агрессором. Усатый хищник некоторое время старался удержать равновесие на ветке, но упрямая птица в конечном итоге добилась своего и согнала его.

Ранее другая любительница животного мира запечатлела очень терпеливого пса, который на протяжении нескольких минут не поддавался на провокации настырной вороны, методично клевавшей его за хвост.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Дерево   животные   кот   птица   сорока   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

783879



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Весёлые картинки
Весёлые картинки
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
Набирающие популярность в сообществах
Как распознать мошенника?
Как распознать мошенника?
Незаметная угроза 2. Мины становятся «интровертами»
Незаметная угроза 2. Мины становятся «интровертами»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ДТП#машина#история#новости#Россия#звезды
#аварии#авто аварии#интересно#знаменитости#СССР#Москва
#автомобили#автомир#сарказм#кино#природа#интересное
Китайская студентка взяла с собой на пары кота Китайская студентка взяла с собой на пары кота Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука

На что жалуетесь?

Вернуться