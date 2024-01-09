Сорока согнала кота с дерева

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Женщина запечатлела короткое противостояние кота и сороки. Птица не захотела делать дерево с усатым хищником и согнала его.
Местная жительница стала свидетелем противостояния домашнего питомца, забравшегося на дерево, с пернатым агрессором. Усатый хищник некоторое время старался удержать равновесие на ветке, но упрямая птица в конечном итоге добилась своего и согнала его.
Ранее другая любительница животного мира запечатлела очень терпеливого пса, который на протяжении нескольких минут не поддавался на провокации настырной вороны, методично клевавшей его за хвост.
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