Врачи сообщают о «кошмарном» всплеске чесотки по всей Великобритании

Постельные клопы во Франции-2023 уступили свою популярность чесоточным клещам Великобритании-2024. The Guardian пишет о «тревожном» росте числа случаев чесотки, который вызвал кризис в области здравоохранения в Великобритании, эксперты уже называют ситуацию «абсолютным кошмаром».
В ряде регионов Великобритании заболеваемость чесоткой превысила обычные нормы в два раза.
Например, за неделю, начавшуюся 27 ноября, 500 врачей общей практики в Англии и Уэльсе, зарегистрировали 27 484 больных с чесоткой. Для сравнения: в эту же неделю в 2021 году их было всего 56, а в 2022— 94. То есть, рост почти в 300-500 раз!
При этом, многие заболевшие не попадают в статистику, так как болезнь считается позорной и люди, пытаются лечить ее инкогнито и самостоятельно. Для этого многие покупают лекарства онлайн по заоблачным ценам.
Особенно часто болезнь распространяется в домах престарелых и университетских общежитиях.
Чесотка — заразное, зудящее заражение кожи клещами, относится к заболеванию, которое распространяется при прямом контакте с кожей. В Великобритании это особенно заметно на примере домов престарелых. Также недавно произошла вспышка среди студентов колледжа на севере Лондона. Сообщается также, что на севере Англии в ноябре было зарегистрировано вдвое больше ожидаемых случаев заболевания.
Врачи особенно обеспокоены тем, как справиться с паразитарной проблемой до того, как она получит еще большее распространение. Если хотя бы один человек не будет вылечен полностью, все могут заразиться повторно.
Ещё больше усложняют ситуацию проблемы с цепочками поставок препаратов для лечения чесотки, поскольку основные инсектициды, используемые в Великобритании, оказались в дефиците после начала украинского конфликта.
Как заявил президент Британской ассоциации дерматологов Мабс Чоудхури:
Нехватка средств для лечения чесотки — это то, что срочно требует большего внимания. Расчет общественного здравоохранения не особенно сложен: чесотка легко распространяется, и если людей не лечить, она будет продолжать распространяться.
Распространение чесотки в общественных жилых помещениях, по словам президента Британской ассоциации дерматологов профессора Мабса Чоудхури, значительно усложняет лечение.
Кроме того, проблема может оказаться серьезней, чем ожидали, из-за «очень ограниченного» отслеживания пациентов с чесоткой.
Дерматологи, которые поговорили с Guardian, заявили, что ситуация стала "абсолютным кошмаром".
Источник:
- Ковыряться в носу опасно для жизни
- Афоризмы медиков по-настоящему могут оценить только медики... ну или их жертвы
- "Последние слова пациентки, которые я никогда не забуду"
- Сначала над этой идеей посмеялись, а теперь ее перенимают врачи по всему миру
- "Чудо пьяное!": нетрезвый врач не смогла осмотреть мальчика с переломами и сделать рентген
Эмульсия бензилбензоата стоит 160 рублей за 200 граммов. Чем это они там чесоточного клеща по заоблачным ценам гоняют???
Сова, а Сова! Вот ты умная, скажи, когда левая ручка чешется это к чему?
Деньги получать, ежик!
А правая ручка к чему?
Здороваться, ежик!
А животик?
Богатым будешь, сытно есть будешь!
А спинка, шея?
Ежик, ты бы помылся!