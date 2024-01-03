Врачи сообщают о «кошмарном» всплеске чесотки по всей Великобритании

В ряде регионов Великобритании заболеваемость чесоткой превысила обычные нормы в два раза.

Например, за неделю, начавшуюся 27 ноября, 500 врачей общей практики в Англии и Уэльсе, зарегистрировали 27 484 больных с чесоткой. Для сравнения: в эту же неделю в 2021 году их было всего 56, а в 2022— 94. То есть, рост почти в 300-500 раз!

При этом, многие заболевшие не попадают в статистику, так как болезнь считается позорной и люди, пытаются лечить ее инкогнито и самостоятельно. Для этого многие покупают лекарства онлайн по заоблачным ценам.

Особенно часто болезнь распространяется в домах престарелых и университетских общежитиях.

Чесотка — заразное, зудящее заражение кожи клещами, относится к заболеванию, которое распространяется при прямом контакте с кожей. В Великобритании это особенно заметно на примере домов престарелых. Также недавно произошла вспышка среди студентов колледжа на севере Лондона. Сообщается также, что на севере Англии в ноябре было зарегистрировано вдвое больше ожидаемых случаев заболевания.

Врачи особенно обеспокоены тем, как справиться с паразитарной проблемой до того, как она получит еще большее распространение. Если хотя бы один человек не будет вылечен полностью, все могут заразиться повторно.