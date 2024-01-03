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Врачи сообщают о «кошмарном» всплеске чесотки по всей Великобритании

Врачи сообщают о «кошмарном» всплеске чесотки по всей Великобритании

Автор:
03 января 2024 14:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   врачи   заболеваемость   здравоохранение   клещи   чесотка   
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Постельные клопы во Франции-2023 уступили свою популярность чесоточным клещам Великобритании-2024. The Guardian пишет о «тревожном» росте числа случаев чесотки, который вызвал кризис в области здравоохранения в Великобритании, эксперты уже называют ситуацию «абсолютным кошмаром».

В ряде регионов Великобритании заболеваемость чесоткой превысила обычные нормы в два раза.

Например, за неделю, начавшуюся 27 ноября, 500 врачей общей практики в Англии и Уэльсе, зарегистрировали 27 484 больных с чесоткой. Для сравнения: в эту же неделю в 2021 году их было всего 56, а в 2022— 94. То есть, рост почти в 300-500 раз!

При этом, многие заболевшие не попадают в статистику, так как болезнь считается позорной и люди, пытаются лечить ее инкогнито и самостоятельно. Для этого многие покупают лекарства онлайн по заоблачным ценам.

Особенно часто болезнь распространяется в домах престарелых и университетских общежитиях.

Чесотка — заразное, зудящее заражение кожи клещами, относится к заболеванию, которое распространяется при прямом контакте с кожей. В Великобритании это особенно заметно на примере домов престарелых. Также недавно произошла вспышка среди студентов колледжа на севере Лондона. Сообщается также, что на севере Англии в ноябре было зарегистрировано вдвое больше ожидаемых случаев заболевания.

Врачи особенно обеспокоены тем, как справиться с паразитарной проблемой до того, как она получит еще большее распространение. Если хотя бы один человек не будет вылечен полностью, все могут заразиться повторно.

Ещё больше усложняют ситуацию проблемы с цепочками поставок препаратов для лечения чесотки, поскольку основные инсектициды, используемые в Великобритании, оказались в дефиците после начала украинского конфликта.

Как заявил президент Британской ассоциации дерматологов Мабс Чоудхури:

Нехватка средств для лечения чесотки — это то, что срочно требует большего внимания. Расчет общественного здравоохранения не особенно сложен: чесотка легко распространяется, и если людей не лечить, она будет продолжать распространяться.

Распространение чесотки в общественных жилых помещениях, по словам президента Британской ассоциации дерматологов профессора Мабса Чоудхури, значительно усложняет лечение.

Кроме того, проблема может оказаться серьезней, чем ожидали, из-за «очень ограниченного» отслеживания пациентов с чесоткой.

Дерматологи, которые поговорили с Guardian, заявили, что ситуация стала "абсолютным кошмаром".

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Метки: Великобритания   врачи   заболеваемость   здравоохранение   клещи   чесотка   
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11  комментариев
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2k
Александр Долматов Час назад
"пытаются лечить ее инкогнито и самостоятельно. Для этого многие покупают лекарства онлайн по заоблачным ценам..."
Эмульсия бензилбензоата стоит 160 рублей за 200 граммов. Чем это они там чесоточного клеща по заоблачным ценам гоняют???
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10k
Павел Полчаса назад
У англосаксов есть по важней заботы, это страна 404 и поддержка беженцев, которых завезли.
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4k
Могвай Полчаса назад
Клопы, крысы, эмигранты, чесотка... Ждем чуму, для гейропы это привычно.
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8k
evenSeven Полчаса назад
Немытая европа...
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6k
Alex Полчаса назад
Британские свиньи мыться не пробовали?
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61k
Олег 48 минут назад
Моются те, кому чесаться лень
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3k
Replicant Час назад
Пришел Ежик к Сове.
Сова, а Сова! Вот ты умная, скажи, когда левая ручка чешется это к чему?
Деньги получать, ежик!
А правая ручка к чему?
Здороваться, ежик!
А животик?
Богатым будешь, сытно есть будешь!
А спинка, шея?
Ежик, ты бы помылся!
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вам привет из Индии ребята.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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