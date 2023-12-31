Более 290 новых производств России за 2023 год

Здесь представлены в основном объекты с инвестициями от 150 млн рублей, либо объекты с меньшими вложениями, но высокой значимостью. Этим списком перечень построенного в стране не исчерпывается, так как не все объекты могли попасть в зону нашего внимания.
В ролике для удобства собраны не только производственные объекты, но и другие позитивные новости.
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В Санкт-Петербурге открыто металлообрабатывающее производство.
В Москве – крупный производственный комплекс нового технопарка.
В Хакасии – производство взрывчатых веществ для горных работ.
В Башкирии – производство фармпрепаратов и первый в России агропромышленный кластер.
В Татарстане – предприятие по производству инкубационных яиц.
В Алтайском - молочный комплекс.
На судостроительном комплексе «Звезда» введён в эксплуатацию трубообрабатывающий цех площадью более 7 тысяч квадратных метров.
В Новосибирской области – ткацкое производство.
В Москве – производство ветеринарных препаратов.
В Краснодарской крае – сухих строительных смесей.
В Воронежской – первое в России производство концентрата молочного белка.
В Костромской – комплекс по выращиванию цыплят за 850 млн рублей.
В Кемерово – первое в Сибири производство отечественных инкубационных яиц.
В Коломне открыто производство трубопроводной арматуры за 1 млрд рублей.
В Кузбассе запущена новая лава с запасами более 4 млн тонн угля.
В Москве – линия производства нетканых материалов.
В Оренбургской области – молочный комплекс.
В Зеленограде запущено крупное фармацевтическое производство.
В Ессентуках – производство мониторов и компьютерной периферии.
В Саратове – производство запорной арматуры.
В Кабардино-Балкарии - новое швейное производство.
В Тверской области запустили вторую очередь крупного комбикормового завода.
В Карачаево-Черкессии открыто производство гипсокартона за 1 млрд рублей.
В Подольске - складской комплекс за почти 2 млрд рублей.
В Ивановской области – производство парашютной ткани мощностью 4 млн погонных метров в год.
В Москве – инновационный кластер.
В ДНР, спустя 8 лет простоя вновь заработало предприятие по выпуску полиэтиленовых труб.
В Северной Осетии запущен новый селекционно-семеноводческий центр.
В Череповце – кондитерское производство.
В Дагестане открыта первая буйволиная ферма.
Под Оренбургом налажено производство новых взрывозащищённых электродвигателей.
В Нижнем Новгороде запустили Центр аддитивных технологий Росатома.
В Пермском крае - производство деталей для комбайнов и тракторов.
В Новгородской – производство полиэтиленовых труб.
На Алтае - новая линия производства кормов для домашних животных.
В Ленинградской области – птицефабрика за 2,5 млрд рублей.
В Зеленограде запущено серийное производство отечественных мультиплексоров.
Во Владивостоке - первое на Востоке страны производство установок по созданию материалов для микрочипов.
В Чечне открыт горный дробильный цех стоимостью свыше 1 млрд рублей.
Новые свинокомплексы открыты в Брянской области, Рязанской области и в Бурятии.
В Амурской области – новый элеватор.
В Татарстане – производство сыра за 1,5 млрд руб.
В Курской области - сборочное производство зарядных станций для электромобилей.
В Приморье - первое на Дальнем Востоке производство стальных электросварных труб.
В Красноярском крае открыли крупнейшую в России гибридную солнечную электростанцию.
В Челябинске открыт завод троллейбусов.
В Оренбургской области - крупнейшее в России серийное производство трубчатых радиаторов.
В Рязани - производство полимерных плёнок за 1,5 млрд рублей.
В Башкирии – мебельное производство за 450 млн рублей.
Крупное производство хлебобулочных изделий запустили в Московской области.
В Тамбовской области – вторая очередь крупного тепличного комплекса за 8,5 млрд рублей.
В Амурской области - новая молочная ферма.
В Твери стартовал выпуск российских карманных персональных компьютеров «Аквариус».
В Новочеркасске - первых отечественных двигателей ДТА-380У1 для электропоездов.
В Челябинске - производство импортозамещающей трубопроводной арматуры.
В Воронежской области – производство упаковочной плёнки.
В Удмуртии – роботизированная молочная ферма.
В Санкт-Петербурге запустили первую в России линию по выпуску высокомолекулярного полиэтилена для изготовления бронезащиты.
В Тульской области - импортозамещающее производство полимерных труб.
На Донецком химико-металлургическом заводе в ДНР после ремонта оборудования запущены плавильные печи.
На Макеевском металлургическом заводе в ДНР после замены модернизации заново запущен прокатный стан.
В ЛНР запущен новый асфальтобетонный завод.
В Башкирии – цех сборки сельхозтехники.
В Краснодарском крае – мясокомбинат.
Три крупных фармацевтических производства открыты в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.
В Москве запустили производство беспилотников.
В Санкт-Петербурге - завод нефтегазового оборудования.
В Северной Осетии – первую в стране линию по производству медного профиля квадратного сечения.
В Петрозаводске - первую в регионе промышленную полуавтоматическую линию сортировки отходов.
В Московской области открыта первая очередь крупного тепличного комплекса и производство кормов для животных.
В Вологодской области – первый в России завод по выращиванию сёмги в установках замкнутого водоснабжения.
В Краснодарском крае запустили российско-белорусское предприятие по сборке комбайнов и жаток.
В Перми открыто производство графенового материала, а также налажено производство комплектующих для вертолётов.
В Твери - производство климат-систем для колёсного транспорта.
В Ростовской области – производство микрофибры.
В Ленинградской области - завод по переработке полимерных отходов.
В Новокузнецке – предприятие по переработке автопокрышек.
В Кировской области – комбикормовый завод.
На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе завершён проект модернизации за 12 млрд рублей.
После 9 лет простоя возобновляет работу Луганский авиационный ремонтный завод.
В Белгороде открыто ювелирное производство.
В Новосибирске – производство ПЭТ-тары.
В республике Марий Эл – репродукторы птицефабрики.
В «Технополисе Москва» открыто три новых производства: электрогрузовиков EVM PRO, производство лазерного оборудования и производство коммуникационной техники.
В Самарской области - производство бетонных изделий.
В Ростовской области – птицеводческий блок.
В Москве открыт детский технопарк.
В Нижегородской области начато производство тормозных систем для электропоездов.
В Ростовской области – производство обуви.
В Астрахани – производство обуви.
В Воронежской области – производство лакокрасочных материалов.
В Туле – производство минерального порошка для строительства.
На Чукотке – третья очередь тепличного комплекса.
В Петрозаводске – завод минеральных вод.
В Дубне - производство плат для высокоточного оборудования.
В Тульской области - производство упаковки для фармацевтической отрасли.
В Туле – линия по выпуску нетканого материала.
В Бурятии – производство жестяной тары.
В Краснодарском крае – пищевое производство.
В Северной Осетии – комбикормовый завод.
В Кировской области – молочная ферма.
В Перми открыто крупнейшее в стране производство зарядных станций для электромобилей.
В Тамбовской области – фармацевтическое производство.
В Московской – производство дверных систем.
В Тобольске – автотранспортный цех за 1 млрд рублей.
В Новороссийске открыт логистический центр за 1,4 млрд рублей.
Запущена вторая очередь Кольской ВЭС - крупнейшего в мире ветропарка.
В Краснодарском крае открыто производство беспилотников.
На Колыме – горно-обогатительный комбинат.
В Башкирии – производство спортивной одежды.
В Чеченской республике – крупное рыбное хозяйство.
В Ленинградской области открыт один из крупнейших вагоноремонтных заводов России.
В Московской области открыт завод скважинного оборудования и производство автозапчастей.
В Самаре – производство вентиляционного оборудования.
В Белгородской области – производство кормов для домашних животных за 2,5 млрд рублей.
В Татарстане – рыбная ферма.
Крупнейший элеватор открыт в Чеченской республике.
В Воронежской области запустили самое современное мясоперерабатывающее предприятие в стране на 3500 рабочих мест с объёмом инвестиций 15 млрд рублей.
В Московской области открыто серийное производство отечественных банкоматов на процессорах «Эльбрус».
В Санкт-Петербурге - производство специальных металлоконструкций.
На Сахалине запущен самый современный в регионе тепличный комплекс.
В Московской области открыты логистический комплекс, производство ХПВХ-труб
и комбикормовый завод.
В Саратовской области – производство полипропиленовой ткани.
В Татарстане – производство резиновых смесей для автозапчастей.
В Красноярском крае - мебельное производство.
В Калужской области – производство бумажных изделий.
В Ставрополе - первое в стране промышленное производство лактулозы.
В Тверской области - импортозамещающее производство подсластителей.
В Орловской – производство кормовых добавок.
В Удмуртии – молочный комплекс.
В Новгородской области на месте бывшей самой большой в стране фабрики IKEA запущено новое российское мебельное производство.
В Санкт-Петербурге на месте бывшего завода Nissan запущено производство «Автоваза».
В Свердловской области запущена обогатительная фабрика.
В Тульской области - производство электротехнической продукции.
В Челябинске - первое в России производство архитектурных сверхбольших стеклопакетов.
В Ростовской области - первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна полного цикла.
В Челябинске - вторая линия производства керамического сварочного флюса.
В Красноярском крае – пищевое производство.
В Дагестане – самый крупный грушевый сад в стране.
«ВСМПО-АВИСМА» запустила в Свердловской области крупный производственный комплекс с инвестициями свыше 3 млрд. рублей.
В Костроме запущено первое в России производство антиблокировочных тормозных систем и электронных систем динамической стабилизации.
В Центре судоремонта «Звездочка» - производство новых типов пропульсивных комплексов.
В Челябинске открыто производство специальных шаровых кранов большого диаметра.
В Московской области – производство металлоизделий и вторая очередь производства стройматериалов.
В Санкт-Петербурге – первый в стране завод химической девулканизации.
В Ставропольском крае – третья очередь крупного ветропарка.
В Калужской области - завод добавок для полимеров за 1 млрд рублей.
В Дубне запущена первая очередь завода по производству радиоэлектронной продукции.
В Татарстане - производство дизельных автодвигателей.
В Псковской области – деревоперерабатывающее производство.
В Череповце – предприятие по выпуску медицинских расходников.
В Московской области – производство тёплых полов.
В Ярославской – индустриальный комплекс по выращиванию рыбы.
В Иркутской – производство рапсового масла.
В Набережных Челнах открыто производство метизов.
В Тамбовской области – элеваторный комплекс.
В Кабардино-Балкарии – первую очередь крупного тепличного комплекса.
В Иванове открыли первое в России производство тканей с водоотталкивающей мембраной.
В Карачаево-Черкесии – новую швейную фабрику.
В Подольске – производство термоформованной упаковки.
В Клину – производство светопрозрачных алюминиевых конструкций.
В Самаре открылось новое объединённое конструкторское бюро двигателестроительного завода «ОДК-Кузнецов».
В Саратовской области открыто контрактное производство электронных модулей.
В Московской - производство конденсаторов.
В Ростовской области – трубный завод.
В Севастополе – первое в стране экспериментальное производство микроводорослей.
В Воронежской области – свинокомплекс.
В Красноярском крае запущено серийное производство фронтальных погрузчиков.
В Волгоградской области – первый в регионе завод по производству битумных смесей.
В Ростовской области – трубный завод.
В Брянске открыто производство малотоннажных грузовиков.
В Пензе – производство посевной техники.
В Чечне – производство спецтехники.
В Татарстане - производство деталей шасси для «АвтоВАЗа».
В Тюменской области – пищевое производство.
В Рязанской области – зерносушильный комплекс.
В Алтайском крае – крупный молочный комплекс.
В Ленинградской области – завод оборудования для очистных сооружений.
В Московской области – производство стройматериалов.
В Москве - фармацевтический комплекс.
В Курской области – семеноводческий центр.
В Мордовии – крупный тепличный комплекс и комбикормовый завод.
В Нижегородской области – комбикормовый завод.
В Вологодской области – роботизированная молочная ферма.
Российские студенты заняла первое место в 30‑й международной студенческой олимпиаде по математике.
В Якутии – обогатительная фабрика.
В Самарской области открыто одно из крупнейших в Европе производств масла за 15 млрд рублей и производство аммиачной селитры за 5 млрд рублей.
В Брянске запущено производство комплектующих для грузовых вагонов.
В Норильске – производство дорожных материалов.
В Москве – расширено производство лазерных станков.
В Ленинградской области открыто производство полуприцепов.
В Московской области – индустриальный парк, производство стройматериалов и косметических средств.
В Приамурье - первый малотоннажный завод СПГ за 2,5 млрд рублей.
В Кабардино-Балкарии завод отделочных материалов и пищевое производство.
В Амурской области - первая очередь крупного животноводческого комплекса.
На Омском НПЗ запущен комплекс первичной переработки нефти, стоимостью 66 млрд рублей.
В Вологодской области - крупнейший в России фанерный завод.
В Ленинградской области - зерносушильный комплекс за 800 млн рублей.
В Тюмени – производство термобумаги.
В Мордовии расширено кабельное производство.
В Твери открыт завод по переработке пластика.
В Красноярске – производство оборудования для цветной металлургии.
В Тульской области - комплекс по выращиванию и переработке овощей.
В Ставрополе – кондитерский комплекс.
В Ленинградской области запущено производство лопаток для газовых турбин ГТЭ-65.
В Свердловской области - производство буровых установок.
В Тюменской области – крупное пищевое производство.
В Курской области – новый элеватор.
В Якутии – асфальтобетонный завод.
В Ставропольском крае – новый ветропарк.
В Калининграде – производство прицепной техники.
В Уфе – производство зерносушильных комплексов.
В Нижнем Новгороде - предприятие по производству трубопроводной арматуры.
В Вологде – производство фитингов.
В Дубне – производство электроустановочных изделий.
В Дзержинске – производство косметических средств.
В Мурманской области - фабрика по производству охлаждённого лосося.
В Московской области – молочный комплекс.
В Псковской области – роботизированная ферма.
В Московской области открыт производственный корпус концерна «Алмаз-Антей».
В Луганске – первый сервисный центр КАМАЗ.
В Орловской области – производство телематического оборудования.
В Тульской области – производство нетканых материалов за 1 млрд рублей.
В Новотроицке – производство стройматериалов.
В Курской области - завод глубокой переработки мукозы.
В Московской области – животноводческий комплекс.
В Чувашии открыто крупнейшее в стране производство перекиси водорода.
В Ростовской области - производство стройматериалов.
В Приморье – производство полимерных труб большого диаметра.
В Кузнецке – производство пружинных блоков.
В Московской области – крупный молочный комплекс.
В Волгоградской области запустили первый в регионе комплекс сжижения природного газа.
В Санкт-Петербурге - производство запорной арматуры для нефтегазовой промышленности.
В Московской области – завод автоподшипников и производство первых в стране цифровых источников питания для светодиодного освещения.
В Башкирии – завод полимерных смол.
В Пермском крае - предприятие по обработке отходов.
В Калужской области – завод полимерных труб.
В Краснодарском крае – крупнейший в России и Восточной Европе комплекс по выращиванию и переработке салатов.
В Тульской области - крупнейшее в Европе и России предприятие по глубокой переработке семян пищевой конопли.
В Курганской области – молочная ферма.
Российский производитель электроники «Аквариус» начал серийный выпуск офисных мониторов на собственном производстве.
В Московской области открыто производство кабельной продукции и стеклокомпозиционной ленты.
В Москве – производство ветеринарных препаратов.
В Сергиевом Посаде - крупный птицеводческий комплекс.
В Чувашии – животноводческий комплекс.
В Татарстане открыт завод по производству многослойных материнских плат для настольных, мобильных и серверных систем.
В Пермском крае – производство оборудования для СПГ-проектов.
В Югре запустили производство импортозамещающих белковых компонентов.
Набережных Челнах - производство импортозамещающих криогенных баков.
В Воронежской области – производство самоклеящихся материалов.
В Калужской области – производство клеевых химических анкеров.
В Туве – завод компонентов промышленной взрывчатки.
В Московской области – производство полимерной упаковки.
В Коломне – деталей двигателей автомобилей УАЗ.
В Нижегородской области – производство молочной продукции.
В Рязанской области – производство серверов.
В Санкт-Петербурге – производство роботизированных комплексов для лазерной сварки.
В Красноярском крае – горно-обогатительный комбинат.
В Москве – производство светодиодов.
В Курской области – завод желатина за 4,5 млрд рублей.
В Татарстане – семенной комплекс.
В Новосибирске – фармацевтическое производство и производство упаковки.
В Тверской области – производство фасадных конструкций.
В Карелии – швейная фабрика.
В Курганской области – молочная ферма.
В Москве запущено производство материнских плат на отечественных процессорах.
В Челябинске – завод нефтяного оборудования.
В Нижнем Тагиле – производство одежды из российской мембранной ткани.
В Нижнекамске – модернизировано производство галобутилкаучука за 8 млрд рублей.
В Нижнем Новгороде открыто производство промышленных сорбентов за 3 млрд рублей.
В Татарстане - производство полимерных композитов.
В Калуге на месте бывшего завода Вольво запущено производство российских грузовиков.
В Карачаево-Черкессии – швейная фабрика.
В Рязанской области – производство зарядных станций для электротранспорта.
Во Владимирской области – роботизированное производство водонагревателей.
В Удмуртии – производство кальциевой инжекционной проволоки.
В Дубне – вторая очередь завода аромадифуззоров.
В Киржаче – производство аэрозольных баллонов.
В Челябинске – мусоросортировочное предприятие.
В Москве – производство гигиенической продукции.
В Тверской области – производство фильтрующих материалов.
В Самарской области - третья очередь завода по производству элитных семян.
В Московской области – пищевое производство.
В Бурятии – рыбная ферма.
В Тюменской области – четвёртая очередь крупного тепличного комплекса.
В Рязанской области – элеватор и свинокомплекс.
В Иркутской области – тепличный комплекс.
В Тольятти открыт завод беспилотников компании «Транспорт будущего».
В Московской области – производство агрегатов для сельхозтехники.
Под Калугой – производство отделочных материалов.
Что не вместилось – в моем комментарии...
Источник:
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В Астраханской области - производство рыбных кормов.
В Волгоградской области – животноводческий комплекс.
Завершено строительство четвертой линии АГПЗ.
В Липецкой области – завод кормов домашних животных.
В Приамурье – вторая очередь тепличного комплекса.
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