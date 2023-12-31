Более 290 новых производств России за 2023 год

В Санкт-Петербурге открыто металлообрабатывающее производство.

В Москве – крупный производственный комплекс нового технопарка.

В Хакасии – производство взрывчатых веществ для горных работ.

В Башкирии – производство фармпрепаратов и первый в России агропромышленный кластер.

В Татарстане – предприятие по производству инкубационных яиц.

В Алтайском - молочный комплекс.

На судостроительном комплексе «Звезда» введён в эксплуатацию трубообрабатывающий цех площадью более 7 тысяч квадратных метров.

В Новосибирской области – ткацкое производство.

В Москве – производство ветеринарных препаратов.

В Краснодарской крае – сухих строительных смесей.

В Воронежской – первое в России производство концентрата молочного белка.

В Костромской – комплекс по выращиванию цыплят за 850 млн рублей.

В Кемерово – первое в Сибири производство отечественных инкубационных яиц.

В Коломне открыто производство трубопроводной арматуры за 1 млрд рублей.

В Кузбассе запущена новая лава с запасами более 4 млн тонн угля.

В Москве – линия производства нетканых материалов.

В Оренбургской области – молочный комплекс.

В Зеленограде запущено крупное фармацевтическое производство.

В Ессентуках – производство мониторов и компьютерной периферии.

В Саратове – производство запорной арматуры.

В Кабардино-Балкарии - новое швейное производство.

В Тверской области запустили вторую очередь крупного комбикормового завода.

В Карачаево-Черкессии открыто производство гипсокартона за 1 млрд рублей.

В Подольске - складской комплекс за почти 2 млрд рублей.

В Ивановской области – производство парашютной ткани мощностью 4 млн погонных метров в год.

В Москве – инновационный кластер.

В ДНР, спустя 8 лет простоя вновь заработало предприятие по выпуску полиэтиленовых труб.

В Северной Осетии запущен новый селекционно-семеноводческий центр.

В Череповце – кондитерское производство.

В Дагестане открыта первая буйволиная ферма.

Под Оренбургом налажено производство новых взрывозащищённых электродвигателей.

В Нижнем Новгороде запустили Центр аддитивных технологий Росатома.

В Пермском крае - производство деталей для комбайнов и тракторов.

В Новгородской – производство полиэтиленовых труб.

На Алтае - новая линия производства кормов для домашних животных.

В Ленинградской области – птицефабрика за 2,5 млрд рублей.

В Зеленограде запущено серийное производство отечественных мультиплексоров.

Во Владивостоке - первое на Востоке страны производство установок по созданию материалов для микрочипов.

В Чечне открыт горный дробильный цех стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Новые свинокомплексы открыты в Брянской области, Рязанской области и в Бурятии.

В Амурской области – новый элеватор.

В Татарстане – производство сыра за 1,5 млрд руб.

В Курской области - сборочное производство зарядных станций для электромобилей.

В Приморье - первое на Дальнем Востоке производство стальных электросварных труб.

В Красноярском крае открыли крупнейшую в России гибридную солнечную электростанцию.

В Челябинске открыт завод троллейбусов.

В Оренбургской области - крупнейшее в России серийное производство трубчатых радиаторов.

В Рязани - производство полимерных плёнок за 1,5 млрд рублей.

В Башкирии – мебельное производство за 450 млн рублей.

Крупное производство хлебобулочных изделий запустили в Московской области.

В Тамбовской области – вторая очередь крупного тепличного комплекса за 8,5 млрд рублей.

В Амурской области - новая молочная ферма.

В Твери стартовал выпуск российских карманных персональных компьютеров «Аквариус».

В Новочеркасске - первых отечественных двигателей ДТА-380У1 для электропоездов.

В Челябинске - производство импортозамещающей трубопроводной арматуры.

В Воронежской области – производство упаковочной плёнки.

В Удмуртии – роботизированная молочная ферма.

В Санкт-Петербурге запустили первую в России линию по выпуску высокомолекулярного полиэтилена для изготовления бронезащиты.

В Тульской области - импортозамещающее производство полимерных труб.

На Донецком химико-металлургическом заводе в ДНР после ремонта оборудования запущены плавильные печи.

На Макеевском металлургическом заводе в ДНР после замены модернизации заново запущен прокатный стан.

В ЛНР запущен новый асфальтобетонный завод.

В Башкирии – цех сборки сельхозтехники.

В Краснодарском крае – мясокомбинат.

Три крупных фармацевтических производства открыты в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

В Москве запустили производство беспилотников.

В Санкт-Петербурге - завод нефтегазового оборудования.

В Северной Осетии – первую в стране линию по производству медного профиля квадратного сечения.

В Петрозаводске - первую в регионе промышленную полуавтоматическую линию сортировки отходов.

В Московской области открыта первая очередь крупного тепличного комплекса и производство кормов для животных.

В Вологодской области – первый в России завод по выращиванию сёмги в установках замкнутого водоснабжения.

В Краснодарском крае запустили российско-белорусское предприятие по сборке комбайнов и жаток.

В Перми открыто производство графенового материала, а также налажено производство комплектующих для вертолётов.

В Твери - производство климат-систем для колёсного транспорта.

В Ростовской области – производство микрофибры.

В Ленинградской области - завод по переработке полимерных отходов.

В Новокузнецке – предприятие по переработке автопокрышек.

В Кировской области – комбикормовый завод.

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе завершён проект модернизации за 12 млрд рублей.

После 9 лет простоя возобновляет работу Луганский авиационный ремонтный завод.

В Белгороде открыто ювелирное производство.

В Новосибирске – производство ПЭТ-тары.

В республике Марий Эл – репродукторы птицефабрики.

В «Технополисе Москва» открыто три новых производства: электрогрузовиков EVM PRO, производство лазерного оборудования и производство коммуникационной техники.

В Самарской области - производство бетонных изделий.

В Ростовской области – птицеводческий блок.

В Москве открыт детский технопарк.

В Нижегородской области начато производство тормозных систем для электропоездов.

В Ростовской области – производство обуви.

В Астрахани – производство обуви.

В Воронежской области – производство лакокрасочных материалов.

В Туле – производство минерального порошка для строительства.

На Чукотке – третья очередь тепличного комплекса.

В Петрозаводске – завод минеральных вод.

В Дубне - производство плат для высокоточного оборудования.

В Тульской области - производство упаковки для фармацевтической отрасли.

В Туле – линия по выпуску нетканого материала.

В Бурятии – производство жестяной тары.

В Краснодарском крае – пищевое производство.

В Северной Осетии – комбикормовый завод.

В Кировской области – молочная ферма.

В Перми открыто крупнейшее в стране производство зарядных станций для электромобилей.

В Тамбовской области – фармацевтическое производство.

В Московской – производство дверных систем.

В Тобольске – автотранспортный цех за 1 млрд рублей.

В Новороссийске открыт логистический центр за 1,4 млрд рублей.

Запущена вторая очередь Кольской ВЭС - крупнейшего в мире ветропарка.

В Краснодарском крае открыто производство беспилотников.

На Колыме – горно-обогатительный комбинат.

В Башкирии – производство спортивной одежды.

В Чеченской республике – крупное рыбное хозяйство.

В Ленинградской области открыт один из крупнейших вагоноремонтных заводов России.

В Московской области открыт завод скважинного оборудования и производство автозапчастей.

В Самаре – производство вентиляционного оборудования.

В Белгородской области – производство кормов для домашних животных за 2,5 млрд рублей.

В Татарстане – рыбная ферма.

Крупнейший элеватор открыт в Чеченской республике.

В Воронежской области запустили самое современное мясоперерабатывающее предприятие в стране на 3500 рабочих мест с объёмом инвестиций 15 млрд рублей.

В Московской области открыто серийное производство отечественных банкоматов на процессорах «Эльбрус».

В Санкт-Петербурге - производство специальных металлоконструкций.

На Сахалине запущен самый современный в регионе тепличный комплекс.

В Московской области открыты логистический комплекс, производство ХПВХ-труб

и комбикормовый завод.

В Саратовской области – производство полипропиленовой ткани.

В Татарстане – производство резиновых смесей для автозапчастей.

В Красноярском крае - мебельное производство.

В Калужской области – производство бумажных изделий.

В Ставрополе - первое в стране промышленное производство лактулозы.

В Тверской области - импортозамещающее производство подсластителей.

В Орловской – производство кормовых добавок.

В Удмуртии – молочный комплекс.

В Новгородской области на месте бывшей самой большой в стране фабрики IKEA запущено новое российское мебельное производство.

В Санкт-Петербурге на месте бывшего завода Nissan запущено производство «Автоваза».

В Свердловской области запущена обогатительная фабрика.

В Тульской области - производство электротехнической продукции.

В Челябинске - первое в России производство архитектурных сверхбольших стеклопакетов.

В Ростовской области - первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна полного цикла.

В Челябинске - вторая линия производства керамического сварочного флюса.

В Красноярском крае – пищевое производство.

В Дагестане – самый крупный грушевый сад в стране.

«ВСМПО-АВИСМА» запустила в Свердловской области крупный производственный комплекс с инвестициями свыше 3 млрд. рублей.

В Костроме запущено первое в России производство антиблокировочных тормозных систем и электронных систем динамической стабилизации.

В Центре судоремонта «Звездочка» - производство новых типов пропульсивных комплексов.

В Челябинске открыто производство специальных шаровых кранов большого диаметра.

В Московской области – производство металлоизделий и вторая очередь производства стройматериалов.

В Санкт-Петербурге – первый в стране завод химической девулканизации.

В Ставропольском крае – третья очередь крупного ветропарка.

В Калужской области - завод добавок для полимеров за 1 млрд рублей.

В Дубне запущена первая очередь завода по производству радиоэлектронной продукции.

В Татарстане - производство дизельных автодвигателей.

В Псковской области – деревоперерабатывающее производство.

В Череповце – предприятие по выпуску медицинских расходников.

В Московской области – производство тёплых полов.

В Ярославской – индустриальный комплекс по выращиванию рыбы.

В Иркутской – производство рапсового масла.

В Набережных Челнах открыто производство метизов.

В Тамбовской области – элеваторный комплекс.

В Кабардино-Балкарии – первую очередь крупного тепличного комплекса.

В Иванове открыли первое в России производство тканей с водоотталкивающей мембраной.

В Карачаево-Черкесии – новую швейную фабрику.

В Подольске – производство термоформованной упаковки.

В Клину – производство светопрозрачных алюминиевых конструкций.

В Самаре открылось новое объединённое конструкторское бюро двигателестроительного завода «ОДК-Кузнецов».

В Саратовской области открыто контрактное производство электронных модулей.

В Московской - производство конденсаторов.

В Ростовской области – трубный завод.

В Севастополе – первое в стране экспериментальное производство микроводорослей.

В Воронежской области – свинокомплекс.

В Красноярском крае запущено серийное производство фронтальных погрузчиков.

В Волгоградской области – первый в регионе завод по производству битумных смесей.

В Ростовской области – трубный завод.

В Брянске открыто производство малотоннажных грузовиков.

В Пензе – производство посевной техники.

В Чечне – производство спецтехники.

В Татарстане - производство деталей шасси для «АвтоВАЗа».

В Тюменской области – пищевое производство.

В Рязанской области – зерносушильный комплекс.

В Алтайском крае – крупный молочный комплекс.

В Ленинградской области – завод оборудования для очистных сооружений.

В Московской области – производство стройматериалов.

В Москве - фармацевтический комплекс.

В Курской области – семеноводческий центр.

В Мордовии – крупный тепличный комплекс и комбикормовый завод.

В Нижегородской области – комбикормовый завод.

В Вологодской области – роботизированная молочная ферма.

Российские студенты заняла первое место в 30‑й международной студенческой олимпиаде по математике.

В Якутии – обогатительная фабрика.

В Самарской области открыто одно из крупнейших в Европе производств масла за 15 млрд рублей и производство аммиачной селитры за 5 млрд рублей.

В Брянске запущено производство комплектующих для грузовых вагонов.

В Норильске – производство дорожных материалов.

В Москве – расширено производство лазерных станков.

В Ленинградской области открыто производство полуприцепов.

В Московской области – индустриальный парк, производство стройматериалов и косметических средств.

В Приамурье - первый малотоннажный завод СПГ за 2,5 млрд рублей.

В Кабардино-Балкарии завод отделочных материалов и пищевое производство.

В Амурской области - первая очередь крупного животноводческого комплекса.

На Омском НПЗ запущен комплекс первичной переработки нефти, стоимостью 66 млрд рублей.

В Вологодской области - крупнейший в России фанерный завод.

В Ленинградской области - зерносушильный комплекс за 800 млн рублей.

В Тюмени – производство термобумаги.

В Мордовии расширено кабельное производство.

В Твери открыт завод по переработке пластика.

В Красноярске – производство оборудования для цветной металлургии.

В Тульской области - комплекс по выращиванию и переработке овощей.

В Ставрополе – кондитерский комплекс.

В Ленинградской области запущено производство лопаток для газовых турбин ГТЭ-65.

В Свердловской области - производство буровых установок.

В Тюменской области – крупное пищевое производство.

В Курской области – новый элеватор.

В Якутии – асфальтобетонный завод.

В Ставропольском крае – новый ветропарк.

В Калининграде – производство прицепной техники.

В Уфе – производство зерносушильных комплексов.

В Нижнем Новгороде - предприятие по производству трубопроводной арматуры.

В Вологде – производство фитингов.

В Дубне – производство электроустановочных изделий.

В Дзержинске – производство косметических средств.

В Мурманской области - фабрика по производству охлаждённого лосося.

В Московской области – молочный комплекс.

В Псковской области – роботизированная ферма.

В Московской области открыт производственный корпус концерна «Алмаз-Антей».

В Луганске – первый сервисный центр КАМАЗ.

В Орловской области – производство телематического оборудования.

В Тульской области – производство нетканых материалов за 1 млрд рублей.

В Новотроицке – производство стройматериалов.

В Курской области - завод глубокой переработки мукозы.

В Московской области – животноводческий комплекс.

В Чувашии открыто крупнейшее в стране производство перекиси водорода.

В Ростовской области - производство стройматериалов.

В Приморье – производство полимерных труб большого диаметра.

В Кузнецке – производство пружинных блоков.

В Московской области – крупный молочный комплекс.

В Волгоградской области запустили первый в регионе комплекс сжижения природного газа.

В Санкт-Петербурге - производство запорной арматуры для нефтегазовой промышленности.

В Московской области – завод автоподшипников и производство первых в стране цифровых источников питания для светодиодного освещения.

В Башкирии – завод полимерных смол.

В Пермском крае - предприятие по обработке отходов.

В Калужской области – завод полимерных труб.

В Краснодарском крае – крупнейший в России и Восточной Европе комплекс по выращиванию и переработке салатов.

В Тульской области - крупнейшее в Европе и России предприятие по глубокой переработке семян пищевой конопли.

В Курганской области – молочная ферма.

Российский производитель электроники «Аквариус» начал серийный выпуск офисных мониторов на собственном производстве.

В Московской области открыто производство кабельной продукции и стеклокомпозиционной ленты.

В Москве – производство ветеринарных препаратов.

В Сергиевом Посаде - крупный птицеводческий комплекс.

В Чувашии – животноводческий комплекс.

В Татарстане открыт завод по производству многослойных материнских плат для настольных, мобильных и серверных систем.

В Пермском крае – производство оборудования для СПГ-проектов.

В Югре запустили производство импортозамещающих белковых компонентов.

Набережных Челнах - производство импортозамещающих криогенных баков.

В Воронежской области – производство самоклеящихся материалов.

В Калужской области – производство клеевых химических анкеров.

В Туве – завод компонентов промышленной взрывчатки.

В Московской области – производство полимерной упаковки.

В Коломне – деталей двигателей автомобилей УАЗ.

В Нижегородской области – производство молочной продукции.

В Рязанской области – производство серверов.

В Санкт-Петербурге – производство роботизированных комплексов для лазерной сварки.

В Красноярском крае – горно-обогатительный комбинат.

В Москве – производство светодиодов.

В Курской области – завод желатина за 4,5 млрд рублей.

В Татарстане – семенной комплекс.

В Новосибирске – фармацевтическое производство и производство упаковки.

В Тверской области – производство фасадных конструкций.

В Карелии – швейная фабрика.

В Курганской области – молочная ферма.

В Москве запущено производство материнских плат на отечественных процессорах.

В Челябинске – завод нефтяного оборудования.

В Нижнем Тагиле – производство одежды из российской мембранной ткани.

В Нижнекамске – модернизировано производство галобутилкаучука за 8 млрд рублей.

В Нижнем Новгороде открыто производство промышленных сорбентов за 3 млрд рублей.

В Татарстане - производство полимерных композитов.

В Калуге на месте бывшего завода Вольво запущено производство российских грузовиков.

В Карачаево-Черкессии – швейная фабрика.

В Рязанской области – производство зарядных станций для электротранспорта.

Во Владимирской области – роботизированное производство водонагревателей.

В Удмуртии – производство кальциевой инжекционной проволоки.

В Дубне – вторая очередь завода аромадифуззоров.

В Киржаче – производство аэрозольных баллонов.

В Челябинске – мусоросортировочное предприятие.

В Москве – производство гигиенической продукции.

В Тверской области – производство фильтрующих материалов.

В Самарской области - третья очередь завода по производству элитных семян.

В Московской области – пищевое производство.

В Бурятии – рыбная ферма.

В Тюменской области – четвёртая очередь крупного тепличного комплекса.

В Рязанской области – элеватор и свинокомплекс.

В Иркутской области – тепличный комплекс.

В Тольятти открыт завод беспилотников компании «Транспорт будущего».

В Московской области – производство агрегатов для сельхозтехники.

Под Калугой – производство отделочных материалов.

Что не вместилось – в моем комментарии...