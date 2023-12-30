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Прогулка по Петербургу 1997 года

Прогулка по Петербургу 1997 года

Автор:
30 декабря 2023 22:00
Метки: Россия   история   фото   
438
30

Сегодня у нас по плану 1997 год.

Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!

Интересного вам просмотра!

Всех с наступающим Новым годом!

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Источник:

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Метки: Россия   история   фото   
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