Прогулка по Петербургу 1997 года

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Сегодня у нас по плану 1997 год.
Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
Всех с наступающим Новым годом!
2.
На Конногвардейском бульваре около площади Труда снимают трамвайные рельсы.
Для петербургского трамвая наступают самые тёмные времена - год назад к власти пришёл Владимир Яковлев, который объявил курс на замену трамваев на маршрутки.
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3.
Идёт застройка западной части Ленинского проспекта.
На фото - участок между проспектом Кузнецова и улицей Доблести. Кстати, в левом углу кадра можно разглядеть здание супермаркета "Лента". Это была третья по счёту "Лента" в Петербурге ,до этого открылись два первых супермаркета на Замшиной улице и Тихорецком проспекте.
4.
Фото сделанное из окон дома на углу улицы Дыбенко и проспекта Солидарности. Вид на деревню Кудрово.
11.
Конюшенная площадь, парад на 90-летие петербургского трамвая.
Парад-то состоялся, но вот трамвайное движение здесь не доживёт даже до следующего года. 1997 год был последним, когда на трамвай можно было сесть около Спаса-на-Крови.
12.
Вид на гостиницу "Речная" на проспекте Обуховской Обороны. Снесена вместе с Речным вокзалом в 2012 году.
14.
Полюбуемся ещё немного на последствия этого дождя. Перекрёсток проспекта Энгельса и проспекта Луначарского.
15.
Уличное кафе перед станцией метро "Ладожская". Ещё без Ладожского вокзала и бессчётного количества "Заневских каскадов".
18.
На набережной Обводного канала сносят здания для строительства бизнес-центра "Нептун" (не путать с одноимённым торговым центром).
20.
Многострадальная Сенная площадь так ещё и не пришла в себя после строительства станции метро "Садовая".
22.
Фирменный поезд "Сибелиус" на Финляндском вокзале готовится доставить пассажиров в столицу Финляндии, Хельсинки.
25.
В середине девяностых появилась идея запустить экскурсионный троллейбус вдоль Невского проспекта.
27.
Место, которое сейчас узнать очень сложно - перекрёсток улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта.
30.
Между проспектами Энтузиастов и Косыгина готовится разбивка нового парка, который назовут "Малиновка".
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