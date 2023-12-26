Название Эгейского моря перестало отображаться на «Яндекс.Картах»

Российские блогеры заметили, что в Яндекс картах перестало отображаться название Эгейского моря у Турции.
Пользователи заметили, что в картах от Яндекса пропало название Эгейского моря. Названия остальных морей на месте, а вот Эгейское теперь нужно искать через поиск.
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Необычное явление тут же обросло всевозможными слухами и предположениями. От технической ошибки до ... борьбы с ЛГБТ 🏳️🌈 пропагандой.
Потому что все остальные моря в данном районе указывались корректно. Да и при уточнении в картах «Что здесь», сервис выдавал верную информацию.
Вскоре, впрочем, все выяснилось.
Причиной исчезновения моря стала техническая ошибка при масштабировании.
Это произошло при обновлении схемы, когда водоём «оказался не в своей части и перекрыл острова», сообщили РБК в пресс-службе компании. Там уточнили, что подобные ошибки периодически возникают, их исправляют, когда они выявляются службой тестирования.
В общем, все в порядке. Специалисты уже устранили нарушение и море на место вернули.
Можно выдохнуть и подумать о том, что до Нового Года осталось меньше недели.
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