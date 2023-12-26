FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8053 поста • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Название Эгейского моря перестало отображаться на «Яндекс.Картах»

Название Эгейского моря перестало отображаться на «Яндекс.Картах»

Автор:
26 декабря 2023 00:47
Сообщество : Жить в России
Метки: ЯндексКарты   баг   блогеры   название   отображаться   пропало   эгейское море   
1690
4
1

Российские блогеры заметили, что в Яндекс картах перестало отображаться название Эгейского моря у Турции.

Пользователи заметили, что в картах от Яндекса пропало название Эгейского моря. Названия остальных морей на месте, а вот Эгейское теперь нужно искать через поиск.

Необычное явление тут же обросло всевозможными слухами и предположениями. От технической ошибки до ... борьбы с ЛГБТ 🏳️‍🌈 пропагандой.

Потому что все остальные моря в данном районе указывались корректно. Да и при уточнении в картах «Что здесь», сервис выдавал верную информацию.

Вскоре, впрочем, все выяснилось.

Причиной исчезновения моря стала техническая ошибка при масштабировании.

Это произошло при обновлении схемы, когда водоём «оказался не в своей части и перекрыл острова», сообщили РБК в пресс-службе компании. Там уточнили, что подобные ошибки периодически возникают, их исправляют, когда они выявляются службой тестирования.

В общем, все в порядке. Специалисты уже устранили нарушение и море на место вернули.

Можно выдохнуть и подумать о том, что до Нового Года осталось меньше недели.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ЯндексКарты   баг   блогеры   название   отображаться   пропало   эгейское море   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13
Заяц на Крыльце 3 минуты назад
Теперь закон Гей-Люссака (V~T) можно не учить. Думаю будут изымать из школьной программы 10 класса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
S__D 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88142



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к закону о маткапитале
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к...
Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
Набирающие популярность в сообществах
Рисовые террасы Хунхэ-Хани - красота на земле
Рисовые террасы Хунхэ-Хани - красота на земле
Осторожно: икра
Осторожно: икра
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сюрприз от механика

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#Юмор#интересное#собака#аварии#Россия#забавно#Автовсячина
#животные#интересно#автомир#новый год#ДТП#история#СССР#конфликт#Китай#подборка
#факты#люди#машина#Прикол#кино#фильм#авто аварии#Еда#милота#кот
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Мастера аббревиатур и сокраще... Мастера аббревиатур и сокраще... Ноль косметики, волосатые подмышки и бюстгальтер из кокоса: блогер-веган сбежала из города в джунгли Ноль косметики, волосатые подмышки и бюстгальтер из кокоса: блогер-веган сбежала из города в джунгли Нейминг: 20 примеров, когда над Великим и Могучим вдоволь поиздевались Нейминг: 20 примеров, когда над Великим и Могучим вдоволь поиздевались В Госдуме потребовали запретить блогеров, творящих дичь на своих трансляциях В Госдуме потребовали запретить блогеров, творящих дичь на своих трансляциях 25 известных брендов, которые изначально назывались совсем по-другому 25 известных брендов, которые изначально назывались совсем по-другому

На что жалуетесь?

Вернуться