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Сегодня у нас по плану 1996 год.
Давайте вместе вспомним, какой тогда была Москва.
Интересного вам просмотра!
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9.
С невероятно быстрым увеличением автопарка возникла новая проблема - угоны.
Единственным спасением были системы сложных сигнализаций. Одна из компаний, которая занималась ими, придумала интересную реклaмную компанию. Фото сделано на проспекте Вернадского.
13.
Александр Шарапов, сколотивший состояние на обуви, выкупил в Москве десятки биллбордов и разместил на них портреты своей жены с признаниями в любви.
14.
Маршрутные РАФики.
Они ещё были, но постепенно заменялись бу-шными микроавтобусами из Европы - Форд Транзит, Мерседес Спринтер. Ещё несколько лет - и от РАФиков-маршруток останутся лишь воспоминания.
16.
Пятницкая улица около станции метро "Новокузнецкая". Пробки и проблемы с парковкой постепенно начинают захватывать улицы.
18.
12 июля 1996 года в троллейбусе маршрута № 48 на проспекте Мира у метро Алексеевская произошёл взрыв
Сработало взрывное устройство мощностью примерно 300 грамм в тротилловом эквиваленте. Подозрительную сумку пассажиры заметили незадолго до происшествия, кто-то из них решил сообщить о ней водителю и в этот момент раздался взрыв. Троллейбус был переполненным, поэтому получивших ранения, травмы и контузии оказалось значительно больше, чем в предыдущий день, когда взрывное устройство также сработало в троллейбусе на Страстном бульваре. Пострадало 28 человек.
20.
В середине 1990-х годов в московские автобусные парки поступила партия новеньких "Мерседесов", собранных в Турции.
22.
Новые улицы столицы давно уже вышли за МКАД. На фото - Пронская улица в 1-м микрорайоне Жулебино.
23.
А на расширенных участках МКАД начали возводить надземные пешеходные переходы. Этот был построен в Ясенево.
25.
Таким в те годы был Большой Кисловский переулок.
Сейчас все здания на переднем плане снесены и на их месте построен бизнес-центр "Воздвиженка-центр".
26.
В 1995 году на канале ТВ-6 начала выходить передача "Дорожный патруль", которая пользовалась популярностью.
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В принципе, те же 300 пачек на зарплату.