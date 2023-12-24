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Прогулка по Москве 1996 года

Прогулка по Москве 1996 года

Автор:
24 декабря 2023 21:50
Метки: Россия   история   фото   
381
29

Сегодня у нас по плану 1996 год.

Давайте вместе вспомним, какой тогда была Москва.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   история   фото   
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3  комментария
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37k
albedo 2 часа назад
Ох, Москва 90-х!
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9k
MPEG-8 Час назад
Комментарий к фото
Вспомнились мне цены того года, пачка Петра 3 тыс., LM 4 тыс.
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Юганск

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