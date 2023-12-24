18.

Сработало взрывное устройство мощностью примерно 300 грамм в тротилловом эквиваленте. Подозрительную сумку пассажиры заметили незадолго до происшествия, кто-то из них решил сообщить о ней водителю и в этот момент раздался взрыв. Троллейбус был переполненным, поэтому получивших ранения, травмы и контузии оказалось значительно больше, чем в предыдущий день, когда взрывное устройство также сработало в троллейбусе на Страстном бульваре. Пострадало 28 человек.