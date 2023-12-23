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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
23 декабря 2023 21:41
Метки: СССР   кино   фото   
540
39

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   кино   фото   
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9  комментариев
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Плюс конечно. Но постанова, как впрочем и во все времена процветала.
Три чайника? Это зачем?
Из серии "Олег Янковский у себя дома". А он в костюме-тройке, в туфлях лаковых и с трубкой. Кто из местных обитателей ходит по квартире в повседневной жизни в костюме и туфлях?
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17k
Марина 56 минут назад
Почему фотки чёрно-белые?
Фильмы уже полвека цветные были, в цветные фото лет сто как были изобретены, в чём смысл не пользоваться прогрессом?
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5k
Peter Griffin 2 часа назад
У меня блин был "KOHO".Клюшка-"СОЮЗ".И книга,с автографом Владислава Александровича,имеется.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Наталья Кустинская, 1970-е годы
*********************
эх, если бы не пристрастие к алкоголю....
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17k
SandMANn 2 часа назад
"+"!
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