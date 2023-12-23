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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
2.
Алексей Баталов, Ия Саввина и режиссер Иосиф Хейфиц во время премьеры фильма «Дама с собачкой», 1960 год
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5.
Председатель Палаты продюсеров Финляндии Мауно Мякеля, финская актриса Роз-Мари Прехт, советский режиссер Леонид Гайдай и советская актриса Зинаида Кириенко во время посещения киностудии «Мосфильм», 1971 год
11.
Татьяна Догилева и Александр Абдулов в спектакле «Жестокие игры» на сцене театра имени Ленинского комсомола, 1980 год
14.
Роман Виктюк во время репетиции спектакля «Анна Каренина» в театре имени Е. Вахтангова, 1983 год
16.
Кинорежиссер Григорий Александров и Нонна Мордюкова, 1969 год
Снимок был сделан на открытии праздника XII Дня кино в Зеленом театре Парка культуры и отдыха имени М. Горького.
19.
Татьяна Пельтцер, Вера Орлова и Татьяна Кравченко в спектакле «Мои надежды», 1970-е годы
Роль Надежды в спектакле «Мои надежды» стала первой работой актрисы Татьяны Кравченко в театре. В спектакле также играла Татьяна Пельтцер, с которой у молодой актрисы сразу же сложились тёплые дружеские отношения. Впоследствии Пельтцер взяла на себя роль наставницы и педагога Татьяны Кравченко.
20.
Наталья Селезнева и Ольга Аросева на съемках новогодней телепередачи «Голубой огонек» в студии телецентра «Останкино», 1976 год
21.
Павел Луспекаев возле Большого драматического театра в Ленинграде, 1960-е годы
Сыграно более 40 ролей, но таможенник Павел Верещагин - незабываем.
26.
Режиссер Александр Косарев, Светлана Тома, Галина Беляева и певец Александр Серов. на съемках фильма «Сувенир для прокурора», 1980-е годы.
«Сувенир для прокурора» - советский криминальный детектив, в котором снялись не только замечательные актеры Юрий Соломин, Галина Беляева, Ирина Короткова, Петр Вельяминов, Светлана Тома, Римма Маркова, но и известные советские исполнители Лариса Долина, Александр Серов.
38.
Олег Янковский, Булат Окуджава, Татьяна Друбич и Александр Збруев на съемках фильма «Храни меня, мой талисман», 1986 год.
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Три чайника? Это зачем?
Из серии "Олег Янковский у себя дома". А он в костюме-тройке, в туфлях лаковых и с трубкой. Кто из местных обитателей ходит по квартире в повседневной жизни в костюме и туфлях?
Фильмы уже полвека цветные были, в цветные фото лет сто как были изобретены, в чём смысл не пользоваться прогрессом?
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эх, если бы не пристрастие к алкоголю....