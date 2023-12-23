19.

Роль Надежды в спектакле «Мои надежды» стала первой работой актрисы Татьяны Кравченко в театре. В спектакле также играла Татьяна Пельтцер, с которой у молодой актрисы сразу же сложились тёплые дружеские отношения. Впоследствии Пельтцер взяла на себя роль наставницы и педагога Татьяны Кравченко.