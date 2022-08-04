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Велком ту "Берёзка"? Новость о появлении в России магазинов "только для дипломатов", вызвала неоднозначную реакцию россиян

Велком ту "Берёзка"? Новость о появлении в России магазинов "только для дипломатов", вызвала неоднозначную реакцию россиян

Автор:
04 августа 2022 19:39
Сообщество : Жить в России
Метки: DUTY FREE.   Москва   берёзка   дипломаты   магазины   открытие   
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В Москве и Санкт-Петербурге анонсировали открытие магазинов беспошлинной торговли. Приобретать товары в них смогут иностранные дипломаты, консулы и их семьи, а также сотрудники международных организаций, расположенных в России.

Две торговые точки откроются в Москве и Петербурге в конце августа, об этом говорится в постановлении правительства.

"Реализация товаров в магазинах беспошлинной торговли для дипломатического корпуса осуществляется только лицам, указанным в пункте 1 настоящих Правил... Магазины... должны осуществлять контрольно-пропускной режим доступа физических лиц в магазин беспошлинной торговли для дипломатического корпуса", - цитирует МК.

Лица, указанные в пункте 1, это: персонал дипломатических представительств и консульских учреждений, члены семей, а также персонал международных организаций или их представительств.

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Расположатся магазины вне пунктов пропуска товаров через границу.

На входе у посетителей будут спрашивать документы, подтверждающие служебное положение и аккредитацию при МИД. Контролировать торговлю в Duty Free будут таможенники, а ассортимент торговой точки определит владелец. Речь идёт о спиртном, табачных изделиях, парфюмерии и косметике, кондитерских товарах, ювелирных украшениях, смартфонах и часах.

Оплачивать товары можно будет не только рублями, но и долларами и евро.


В сети появление новости об открытии магазинов "для избранных" сразу вызвало неоднозначную реакцию. Их уже успели назвать аналогом советских магазинов "Березка".

В годы СССР в «Берёзках» отоваривались дипломаты, военные и технические специалисты, а также иностранцы. В таком магазине за валюту или сертификаты можно было купить импортные товары — например, заветные джинсы, иностранную технику, книги и сигареты.

Идея создания магазинов duty free для зарубежных дипломатов направлена на продолжение беспрепятственной работы иностранных дипмиссий в России и не означает возврата к советским магазинам "Березка", заявил РИА Новости эксперт Алексей Баженов.

Однако, противники возрождения новых «Берёзок» появление магазинов посчитали плохой идеей.

Сенатор Андрей Клишас, в своём телеграм-канале написал, что это возвращение к «худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта».

"Идеологически очень странное решение, – комментирует в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев. – Дискриминацией попахивает".

А в своем прямом эфире добавляет: "Вежливо спрошу: вы не охренели? То есть вы напишете на входе в магазин, что гражданам России вход воспрещен, а гражданам недружественных стран – извольте?"

«Негативная реакция общества на эту идею — это сигнал власти, к которому нужно прислушаться», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов.

«Не вижу никакой необходимости в открытии аналогов «Березки». Если это создается исключительно для большего удобства дипломатического корпуса, то, я считаю, что это не самая обездоленная часть людей, проживающих на территории России», – сказал Морозов.

«Думаю, сотрудники дипломатических ведомств в состоянии себя обеспечить и безо всяких преференций. Если же в этом есть какая-то экономическая обоснованность, то она непонятна ни мне, ни широкому кругу граждан», – отметил собеседник.

Если решение все-таки рациональное, то нужно это разъяснить его людям, считает Морозов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: DUTY FREE.   Москва   берёзка   дипломаты   магазины   открытие   
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36  комментариев
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−72
Thomsen 2 часа назад
Что-то вспомнилось - М.М.Жванецкий. "Тот самый склад". Миниатюра 1987-го года.
А вообще, поскольку новая номенклатура состоялась, покрылась жирком и заматерела, то система аналогичная спецраспределителям не за горами) Не пристало слугам народа хлебать из одного корыта с хозяевами.
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1k
Anners 49 секунд назад
Не удивлюсь, если городская российская детвора выскажет своё отношение своими способами и средствами к магазинчикам, куда их почему-то не пускают, но пускают "не пойми кого" и "не пойми за что". Иначе творите своё мерзкое холуйство перед "панами" за железными дверями "спецраспределителей" без вывесок.
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35
Юрий Деревянченко 8 минут назад
Обидно считать себя человеком второго сорта по сравнению с нашими врагами. Но, самое обидное, что тот, кто подписал распоряжение, считает так же.
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2k
fraxinus 14 минут назад
Неоднозначная реакция, хуле.

А должна она быть совершенно однозначной.
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6k
Pravednik84 21 минуту назад
Ну тут сложно - например во многих странах разрешены различные препараты, не только психотропные, но и к примеру действительно лекарственные, которые у нас либо под запретом, либо под строгим контролем и учётом. На самом деле нужно уважать их традиции и облегчить им в ИХ посольстве (в котором по традиции действуют их законы) потреблять эти препараты (напомню что это не только психотропы, но и зачастую вполне лекарственные). Понятное дело что все эти препараты могут прийти с дипломатической почтой и быть использованы в посольстве, но как обычно чего нить может не хватить, в том числе по вполне уважительной причине. Это может облегчить жизнь послов и их посольской администрации из других стран. Но тут должен вестись СТРОЖАЙШИЙ УЧЁТ. Кстати, хоть я и не курю "дурь", но уважаю их желание понюхать пробники перед покупкой.
ПС - я и правда не потребляю наркоту кроме табака/никотина.
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2k
Daimos Полчаса назад
Когда уже простые люди поймут, что их за говно считают.
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2k
Enotko Ytko Полчаса назад
Ну что россияне вы теперь люди низшего сорта в своей стране, вас не будут пускать в райские кущи, будут гонять санными тряпками как шелудивых псов от дверей магазинов для богоизбранных счастливцем с ксивой подтверждающей служебное положение и аккредитацию при МИД. Очень хочется посмотреть на долбоящера который это предложил - это гениальный враг или конченый дятел без мозгов.
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2k
Enotko Ytko 45 минут назад
Железный занавес 2.0.- дальше видимо запрет валюты, спец распределители для номенклатуры, выездные визы. Вообщем Совок. Долго это не продлится, сметут как смели СССР
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543
Евгений 48 минут назад
Очередной вброс. Нахера такую хероту постить?!
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3k
Станислав Вершинин Час назад
Ага, давайте валютники вернем. С рекламой из 90-х - "Настоящий товар за настоящие деньги"
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3k
александр 2 часа назад
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58k
Похабыч 2 часа назад
Иностранные агенты будут обсуживаться?
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368
Светлана Минаенкова 2 часа назад
Ааааа.... так вот им зачем возвращаться в СССР....
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Цыгане начнут чеки на биткоинты менять
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374
Lexx 2 часа назад
Да пусть подавятся. Не думаю, что к ним очереди будут стоять. Уж слишком жиденький контингент покупателей. Или делать один магазин на весь город.
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−4
Евгений 2 часа назад
Помню помню... Было такое, даже удалось купить пару шмоток, футболку и рубашку!! Были чеки ВПТ, внеш.посыл.торга.. На Большой Грузинской ул. была Берёзка!! Тот самый магазин.... У меня было 52 чека, всё удовольствие! Если не изменяет память, был 1985г.
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172
HalloFreeSpace 2 часа назад
Березка, Олби Дипломат, Интеркар ... прелестные были походы )))
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6k
Sanar 2 часа назад
Да вообще похер, подобные магазины есть и для наших дипломатов во многих странах, раздули тут качели из нихера.
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172
HalloFreeSpace Sanar 2 часа назад
то-то и оно )))
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1k
emporio_ss 2 часа назад
это мы продвинули ))) Тётя Сара на кассе будет сидеть))))

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5k
Бу 2 часа назад
что за мудаки генерят такие гавноидеи ?(
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Панорама или нет, но СССР возвращается.
Жаль, только, что сперва возвращаются его самые отвратительные черты.
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