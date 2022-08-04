Велком ту "Берёзка"? Новость о появлении в России магазинов "только для дипломатов", вызвала неоднозначную реакцию россиян

Две торговые точки откроются в Москве и Петербурге в конце августа, об этом говорится в постановлении правительства.

"Реализация товаров в магазинах беспошлинной торговли для дипломатического корпуса осуществляется только лицам, указанным в пункте 1 настоящих Правил... Магазины... должны осуществлять контрольно-пропускной режим доступа физических лиц в магазин беспошлинной торговли для дипломатического корпуса", - цитирует МК.

Лица, указанные в пункте 1, это: персонал дипломатических представительств и консульских учреждений, члены семей, а также персонал международных организаций или их представительств.