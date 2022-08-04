Велком ту "Берёзка"? Новость о появлении в России магазинов "только для дипломатов", вызвала неоднозначную реакцию россиян

В Москве и Санкт-Петербурге анонсировали открытие магазинов беспошлинной торговли. Приобретать товары в них смогут иностранные дипломаты, консулы и их семьи, а также сотрудники международных организаций, расположенных в России.
Две торговые точки откроются в Москве и Петербурге в конце августа, об этом говорится в постановлении правительства.
"Реализация товаров в магазинах беспошлинной торговли для дипломатического корпуса осуществляется только лицам, указанным в пункте 1 настоящих Правил... Магазины... должны осуществлять контрольно-пропускной режим доступа физических лиц в магазин беспошлинной торговли для дипломатического корпуса", - цитирует МК.
Лица, указанные в пункте 1, это: персонал дипломатических представительств и консульских учреждений, члены семей, а также персонал международных организаций или их представительств.
Расположатся магазины вне пунктов пропуска товаров через границу.
На входе у посетителей будут спрашивать документы, подтверждающие служебное положение и аккредитацию при МИД. Контролировать торговлю в Duty Free будут таможенники, а ассортимент торговой точки определит владелец. Речь идёт о спиртном, табачных изделиях, парфюмерии и косметике, кондитерских товарах, ювелирных украшениях, смартфонах и часах.
Оплачивать товары можно будет не только рублями, но и долларами и евро.
В сети появление новости об открытии магазинов "для избранных" сразу вызвало неоднозначную реакцию. Их уже успели назвать аналогом советских магазинов "Березка".
В годы СССР в «Берёзках» отоваривались дипломаты, военные и технические специалисты, а также иностранцы. В таком магазине за валюту или сертификаты можно было купить импортные товары — например, заветные джинсы, иностранную технику, книги и сигареты.
Идея создания магазинов duty free для зарубежных дипломатов направлена на продолжение беспрепятственной работы иностранных дипмиссий в России и не означает возврата к советским магазинам "Березка", заявил РИА Новости эксперт Алексей Баженов.
Однако, противники возрождения новых «Берёзок» появление магазинов посчитали плохой идеей.
Сенатор Андрей Клишас, в своём телеграм-канале написал, что это возвращение к «худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта».
"Идеологически очень странное решение, – комментирует в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев. – Дискриминацией попахивает".
А в своем прямом эфире добавляет: "Вежливо спрошу: вы не охренели? То есть вы напишете на входе в магазин, что гражданам России вход воспрещен, а гражданам недружественных стран – извольте?"
«Негативная реакция общества на эту идею — это сигнал власти, к которому нужно прислушаться», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов.
«Не вижу никакой необходимости в открытии аналогов «Березки». Если это создается исключительно для большего удобства дипломатического корпуса, то, я считаю, что это не самая обездоленная часть людей, проживающих на территории России», – сказал Морозов.
«Думаю, сотрудники дипломатических ведомств в состоянии себя обеспечить и безо всяких преференций. Если же в этом есть какая-то экономическая обоснованность, то она непонятна ни мне, ни широкому кругу граждан», – отметил собеседник.
Если решение все-таки рациональное, то нужно это разъяснить его людям, считает Морозов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще, поскольку новая номенклатура состоялась, покрылась жирком и заматерела, то система аналогичная спецраспределителям не за горами) Не пристало слугам народа хлебать из одного корыта с хозяевами.
А должна она быть совершенно однозначной.
ПС - я и правда не потребляю наркоту кроме табака/никотина.
И это никого не смущало.
Жаль, только, что сперва возвращаются его самые отвратительные черты.