10 вещей, которые изобрели ацтеки

Игра в мяч (или тлачтли) у ацтеков была похожа на древнюю мезоамериканскую игру, и её происхождение идёт от древней цивилизации ольмеков. У ацтеков она появилась не только как форма развлечения, но и по политическим и религиозным причинам. Когда ацтеки селились на новом месте, первым делом они всегда строили площадку для игры в тлачтли. В современную версию этого вида спорта, известную как улама, играют по сей день.



