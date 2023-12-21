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10 вещей, которые изобрели ацтеки

10 вещей, которые изобрели ацтеки

Автор:
21 декабря 2023 20:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: Разное   ацтек   ацтеки   древнее   изобретения   интересное   история   подборка   факты   фото   
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Слыша "изобретатель", мы зачастую представляем учёных в белых халатах, которые подолгу трудятся в лаборатории. Однако, некоторые вещи, которые сегодня кажутся современными, изобрели много веков назад — и возможно, их изобрели именно ацтеки. Это и попкорн, и резина, и сауны, и многое другое. Узнаем, какие вещи, по версии историков, изобретены ацтеками.

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Чинампы — это система земледелия, в которой используются искусственные плавучие острова, созданные в естественных водоёмах. Такие острова отметали необходимость использовать сложные методы искусственного орошения. Ацтеки создали их в XIV веке в долине Мексики, и выращивали на них разнообразные культуры, включая кукурузу, бобы, помидоры и перец чили. Сегодня чинампы остаются важным источником продовольствия: благодаря им производят 40 тысяч тонн продукции в год.


Хотя технически жвачку изобрели индейцы майя, ацтеки открыли способ её более практичного использования. В процессе добычи смолы из деревьев рода Manilkara они обнаружили вещество под названием чикле — натуральный сок латекса. Майя высушивали её и использовали для утоления жажды и борьбы с голодом. А ацтеки поняли, что с её помощью можно освежить дыхание. Но последние строго следили за использованием жвачки: на публике её разрешалось жевать только детям и незамужним женщинам. Мужчины и замужние женщины должны были жевать её втайне.




Когда в 1300-х годах появилась необходимость постоянного снабжения города пресной водой, ацтеки придумали решение — акведук. Они построили Чапультепекский акведук для снабжения питьевой водой Теночтитлана (современный Мехико). Конструкцию построили на века — некоторые части акведука сохранились в Мехико до сих пор. Его также обрамляла деревянная дощатая дорожка, благодаря чему можно было добраться из города в отдаленные районы.


Игра в мяч (или тлачтли) у ацтеков была похожа на древнюю мезоамериканскую игру, и её происхождение идёт от древней цивилизации ольмеков. У ацтеков она появилась не только как форма развлечения, но и по политическим и религиозным причинам. Когда ацтеки селились на новом месте, первым делом они всегда строили площадку для игры в тлачтли. В современную версию этого вида спорта, известную как улама, играют по сей день.


Считается, что ацтеки (и майя) изобрели резину — в том числе резиновый мяч, которым играли в тлачтли. Они обнаружили, что резина получается в результате смешивания каучука с натуральным латексом. Также, что при добавлении большего количества сока увеличивалась упругость и "прыгучесть" материала, а если добавить меньше сока — материал становился более прочным и износостойким. Со временем учёные разработали формулу, из которой получалась одновременно и упругая, и износостойкая резина.



Когда испанские конкистадоры встретили вождя ацтеков Монтесуму, они были потрясены ярким красным цветом его одеяний. Такой яркий оттенок ацтеки получали собирая, высушивая и измельчая в порошок жучков мексиканской кошенили (вид насекомых рода Dactylopius). Красный краситель быстро стал популярным и распространился по Римской империи, где им окрашивали военные мундиры, а затем по Великобритании, где красили одеяния королевских особ. Такая практика получения краски существует и сегодня в некоторых районах Перу и на Канарских островах.


Хотя история какао восходит к более ранним мезоамериканским народам, именно ацтеки усовершенствовали его и явили миру шоколад. Они пили какао с кофеином в горячем или холодном виде, и даже использовали какао-бобы в качестве валюты для покупки других товаров. Однажды конкистадор Эрнан Кортес попробовал шоколад у ацтеков, и вернулся в Испанию с волшебными какао-бобами — вероятно, так шоколад попал в Европу.


Ацтеки делали много различных лекарств — начиная от средств для лечения инфекций и заканчивая алоэ вера для лечения некоторых кожных заболеваний. Они также знамениты тем, что разработали спазмолитическое средство на основе двух растений: страстоцвета и сладкой липпии. Средства давали пациентам перед операциями, чтобы расслабить их мышцы и предотвратить спазмы во время процедурами.


Ацтеки изобрели темаскаль, или в переводе с их языка "дом горячих камней" — традиционную паровую баню, которая использовалась в религиозных обрядах и ритуалах. Темаскали строили из камня и цемента (иногда из вулканической породы) в форме иглу, и чаще всего их могли себе позволить более состоятельные люди.


Попкорн существует уже много веков — он датируется 4700 годом до нашей эры, и его впервые обнаружили на побережье Перу. Он был частью культуры ацтеков: зёрна кукурузы готовили на открытом огне или нагревали в горячем песке.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   ацтек   ацтеки   древнее   изобретения   интересное   история   подборка   факты   фото   
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8  комментариев
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3k
Yus 40 минут назад
Тупейшее животное. Где Римская империя и где конкистадоры??? Может пора учится, а не тупые постики собирать по инету?
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507
Гугенот 8 минут назад
А ещё они изобрели войны для захвата пленных, что бы их потом приносить в жертву самыми изощрёнными и маниакальными способами. Они так всех достали, что когда появился Кортес, все племена сразу же объединились против Ацтеков.
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3k
3BE3DA4ET 10 минут назад
Мда...
Акведук изобрели ацтеки....
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6k
Babangdida 19 минут назад
Дочитал до "3. Акведук"
АФтАр , иди прочитай про Аква Апия (доказано) и про Вавилон (легенды).
А лучше оставь это дело - не твоё.
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20k
Bill 37 минут назад
А колесо изобрести не смогли.
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