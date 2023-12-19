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Самоотверженный мужчина спас двух рыбаков и собаку

Самоотверженный мужчина спас двух рыбаков и собаку

Автор:
19 декабря 2023 08:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Рыбак   Спасение   история   лёд   несчастный случай   шериф   
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Помощник шерифа из штата Миннесота спас провалившихся под лёд двух рыбаков и собаку. Инцидент произошёл 3 декабря в городе Науттен, округ Анока. Крис Фьелд не стал дожидаться спасателей и начал действовать, несмотря на опасения своего коллеги Керта Грабмайера.

"Крис, куда ты идешь? Крис, мне это не нравится", - слышно, как говорит Грабмайер, помощник шерифа, чья камера записывает происходящее.

"У этих ребят гипотермия", - отвечает Фьелд.

Мужчина привязал к телу верёвку, отдал её конец напарнику, после чего лёг на лёд и начал двигаться в сторону рыбаков.

Как сообщается, прохожий смог достать для провалившихся каноэ, чтобы они могли пересесть в него в ожидании прибытия спасателей.

Женщина-офицер из полицейского управления Сент-Фрэнсиса крикнула Фьелду, что пожарные выехали. К приезду бригады он уже всех вытащил.

"Мы рады, что все участники происшествия в порядке, и гордимся самоотверженными действиями помощника шерифа Фьелда", - заявили в офисе шерифа округа Анока.


Власти не упустили возмоможность напомнить местным жителям, что лёд на некоторых озёрах и прудах Миннесоты ещё тонкий и не стоит подвергать себя смертельной опасности.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рыбак   Спасение   история   лёд   несчастный случай   шериф   
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1  комментарий
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Alex 50 минут назад
Оказывается и в пиндосии такие дол**бы есть, которые на тонкий лед выходят.
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