Самоотверженный мужчина спас двух рыбаков и собаку

"Крис, куда ты идешь? Крис, мне это не нравится", - слышно, как говорит Грабмайер, помощник шерифа, чья камера записывает происходящее.

"У этих ребят гипотермия", - отвечает Фьелд.

Мужчина привязал к телу верёвку, отдал её конец напарнику, после чего лёг на лёд и начал двигаться в сторону рыбаков.