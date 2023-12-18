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«Они являются воплощенной пропагандой американского империализма»: в России потребовали запретить западных супергероев из комиксов

«Они являются воплощенной пропагандой американского империализма»: в России потребовали запретить западных супергероев из комиксов

Автор:
18 декабря 2023 15:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Михаил Ветров   активист   детский утренник   запрет   костюмы   министр культуры   общественник   супергерои   
1480
6

Человек-паук, Бэтмен, Супермен и прочие Росомахи могут вскоре отправиться по известному адресу.

Джокеры,Чёрные пантеры, Женщины-кошки - всех их скоро не будет на детских утренниках. Возможно, и на остальных праздниках. Этого добивается Михаил Ветров. Он же глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг.

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Сначала общественник обратил внимание на школьные новогодние подарки детишкам. Обычно это разные сладости. И Ветров предложил класть в эти наборы натуральные продукты (какие - не ясно) и разные нашивки, значки и остальные патриотические аксессуары.

А позже он раскритиковал детские утренники. А именно - костюмы ребят. В основном, с героями из западных мультиков и кинематографа.

По его мнению, супергерои, все эти «человек-паук, паутина из рук» и «капитан Америка, у всех истерика» - просто не вписываются в нашу культуру. Если дословно:

Объекты, далекие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих нашу страну.

И направил письмо министру культуры России Ольге Любимовой. Активист заявил, что с западными супергероями пора завязывать, по крайней мере, на детских утренниках.

Моё обращение в первую очередь относится к всяческим человекам-паукам, суперменам, капитанам Америки и т.д. Потому как эти персонажи являются воплощенной пропагандой американского империализма. И эта идеология нашим детям не подходит! Безусловно, в диснеевских мультфильмах есть персонажи, основанные на литературных произведениях мировой классики, особенно это касается ранних диснеевских работ: Белоснежка, Золушка и т.д. Американская культура имеет столько же прав на эти персонажи, сколько и российская, если не меньше. Вместо Тарзана лучше поддерживать советский мультик про Маугли.

И предложил использовать бразы героев отечественного фольклора. Так что «человек-летучая мышь, мрачный крепыш» своё отлетал. А может и нет, тут надо дождаться комментариев от чиновников.

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Метки: Михаил Ветров   активист   детский утренник   запрет   костюмы   министр культуры   общественник   супергерои   
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2k
Жирный бот 2 часа назад
а кроме "запретить" мысли в каком либо направлении у законодателей работают? Чуть что запрет, на который всем плевать, смешно..
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27k
Влад 2 минуты назад
Дело то не в утренниках. Вернее не так, дети не должны видеть эти фильмы, ни наши не их дети. Эти фильмы для детей не предназначены, это сказки для взрослых. С насилием, мошенниками, преступниками всех видов и так далее. Все эти фильмы имеют возрастные ограничения, например Бэтмэн имеет PG-13 (до 13 лет не желательно), Джокер вообще R то есть до 17 лет. Если родители, а больше детям доступ к этим фильмам получить негде, будут читать аннотации и следить за этим никаких "пауков" в детсадах не будет в принципе. Но это проблема именно семьи.
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1k
Лютый вам Бетховен 4 минуты назад
Много шума из ничего...
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13k
kotovski 6 минут назад
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28k
Lehoia 14 минут назад
..."Вместо Тарзана лучше поддерживать советский мультик про Маугли.
Снятый по одноименной книге Редьярда Киплинга, Британца, колонизатора и масона.
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3k
Дмитрий 16 минут назад
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992
iKrek 17 минут назад
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330
Pasha Panfilov 18 минут назад
Низкопробный контент. Сколько себя помню никогда не мог понять в чем такая прелесть "человека-паука". Какой-то неудачник бегает фотографирует всякую чушь, между делом дергаясь на паутиновых веревочках между зданий. Абсолютно непонятно, на кой подобный бред вообще нужен и чего ради с ним столько носиться.
Остальное ничуть не лучше. Хрень какая-то для умственно отсталых, и иной раз не без деструктивной пропаганды всякого бреда.
Я конечно не утверждаю, что всё у нас прям всё сплошной шедевр, хех, но по крайней мере где-то как-то хоть чуть-чуть адекватность просматривается.
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2k
Илья 19 минут назад
Надо запретить английский язык и всем учить узбекский или таджикский
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56k
Опиум для народа Полчаса назад
А еврейских сказочных персонажей запретить не хотят, как символ израильского милитаризма? )))
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1k
a.r.t. 38 минут назад
Пока такие, как г-н Ветров пользуются плодами враждебных государств: смартфонами, автомобилями, бытовой техникой, одеждой, программным обеспечением, телевизорами и прочим, предлагаю наказывать их рублём. Да не согласно "официальным доходам", а согласно задекларированному ими и их ближайшими родственниками имуществу и бизнесу.
Скрепная десятина от всего семейного имущества будет уместна.
Может быть тогда голову включат не только на приём пищи и рефлекторное "зззззззаааапретить!", но и на попытки созидательно-мыслительного процесса.
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330
Pasha Panfilov a.r.t. 16 минут назад
Ну не натягивайте сову на глобус. Если у Илона Маска сын трансгендер, это вовсе не значит, что воспользовавшись как-то раз твиттером, мы теперь обязаны долбиться в задницы.
Щи отдельно, мухи отдельно, знаете ли.
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50k
Aleksandr 42 минуты назад
Такой же идиотизм, как и западные запреты на "Машу и медведя".
Зачем уподобляться слабоумным?
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330
Pasha Panfilov Aleksandr 10 минут назад
Затем что наша швейная промышленность шить машины платочки и сарафанчики имеет право, а спайдерменовский костюм подпадает под чужую лицензию. И если отказ от чужих автомобилей или компьютеров нецесообразен и невыгоден, ввиду разницы в качестве а то и вовсе в наличии/отсутствии, то без синих латексных штанов спайдермена у детей на заднице мы как-нибудь вполне протянем, не сильно в качестве жизни ужимаясь.
Больно уж невыгодно валютой платить за подобную херню.
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4k
Ухалус Посовиномус 43 минуты назад
И главное, ему же с этого никакой выгоды))
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38k
russger 53 минуты назад
Так супермен же не с нашей планеты -_-
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57
dasn7 56 минут назад
Этого следовало ожидать: начинают усиленно искусственным образом доводить изначально разумные тезисы до мнимого абсурда. Цель очевидна: пригасить работу внутреннего "фильтра". Люди, будьте бдительны!
Мифология средних веков была намного чудовищней, чем многие современные "ужастики", взять хотя бы Собрание сказок Афанасьева, однако эти сказки никто не запрещает.
Сами по себе игрушки и герои комиксов не опасны как и упыри из сказок - но вот фигурки типа Барби я б запретил давать в руки маленьким девочкам: это пагубно влияет на их представление об "идеальной" фигуре и калечит таким образом их психику и отношение к собственному телу.
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16k
Kostick 58 минут назад
костюм пусть выбирает ребёнок, а уж забота о том, какой персонаж ему понравится - вот тут пусть работают дармоеды.
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6k
TirAn Час назад
Запрещать может и не надо
НО, замену всячески поощрять
Например в конкурсах отдавать призовые места нашим героям
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58k
dima423 Час назад
Да ну это бред... создавайте своих героев, популяризируйте их, ну накрайняк высмеивайте западных...но запрещать это всегда в минус себе)
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13k
Copycat Час назад
это идиотизм - запрещая они просто будут подогревать интерес при том вдвойне

что было когда например в америке ввели сухой закон? да там алкоголя в стране стало в разы больше чем без него! это чему то может научить?
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212
ruslan d 2 часа назад
Да толку-то , дети будут ходить и смотреть все это дома ...
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212
ruslan d workmen77 Час назад
Ну да , сейчас уже ничего не скроешь и не запретишь , любую дичь можно найти и скачать в сети .
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330
Pasha Panfilov workmen77 4 минуты назад
И поэтому дети должны все как солдаты топать ордами латексных спайдерменов? ))
Окститесь, на фиг оно нужно. Вся эта масс-культура держится лишь на подражательстве, с таким же успехом можно вбросить в массы что угодно, вплоть до моды носить ночной горшок на голове.
Никто с ружьём стоять контролировать, или лупить детей ремнем - не будет. Но частично этот хлам отодвинут. И не более того.
Имело бы смысл упираться, будь в этом контенте хоть какая-то польза и интересность. Но там же нет ничего, какой-то унылый бред сивой кобылы. Вы этого человека-паука хоть раз видели? Унылый мультсериал, не менее унылые игры для приставок (в сравнении с любыми другими), и какой-то нудноватый сильно натянутый фильмец.
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