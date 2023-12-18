«Они являются воплощенной пропагандой американского империализма»: в России потребовали запретить западных супергероев из комиксов

А позже он раскритиковал детские утренники. А именно - костюмы ребят. В основном, с героями из западных мультиков и кинематографа.

По его мнению, супергерои, все эти «человек-паук, паутина из рук» и «капитан Америка, у всех истерика» - просто не вписываются в нашу культуру. Если дословно: