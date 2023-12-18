«Они являются воплощенной пропагандой американского империализма»: в России потребовали запретить западных супергероев из комиксов

Человек-паук, Бэтмен, Супермен и прочие Росомахи могут вскоре отправиться по известному адресу.
Джокеры,Чёрные пантеры, Женщины-кошки - всех их скоро не будет на детских утренниках. Возможно, и на остальных праздниках. Этого добивается Михаил Ветров. Он же глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг.
Сначала общественник обратил внимание на школьные новогодние подарки детишкам. Обычно это разные сладости. И Ветров предложил класть в эти наборы натуральные продукты (какие - не ясно) и разные нашивки, значки и остальные патриотические аксессуары.
А позже он раскритиковал детские утренники. А именно - костюмы ребят. В основном, с героями из западных мультиков и кинематографа.
По его мнению, супергерои, все эти «человек-паук, паутина из рук» и «капитан Америка, у всех истерика» - просто не вписываются в нашу культуру. Если дословно:
Объекты, далекие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих нашу страну.
И направил письмо министру культуры России Ольге Любимовой. Активист заявил, что с западными супергероями пора завязывать, по крайней мере, на детских утренниках.
Моё обращение в первую очередь относится к всяческим человекам-паукам, суперменам, капитанам Америки и т.д. Потому как эти персонажи являются воплощенной пропагандой американского империализма. И эта идеология нашим детям не подходит! Безусловно, в диснеевских мультфильмах есть персонажи, основанные на литературных произведениях мировой классики, особенно это касается ранних диснеевских работ: Белоснежка, Золушка и т.д. Американская культура имеет столько же прав на эти персонажи, сколько и российская, если не меньше. Вместо Тарзана лучше поддерживать советский мультик про Маугли.
И предложил использовать бразы героев отечественного фольклора. Так что «человек-летучая мышь, мрачный крепыш» своё отлетал. А может и нет, тут надо дождаться комментариев от чиновников.
Источник:
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Снятый по одноименной книге Редьярда Киплинга, Британца, колонизатора и масона.
Остальное ничуть не лучше. Хрень какая-то для умственно отсталых, и иной раз не без деструктивной пропаганды всякого бреда.
Я конечно не утверждаю, что всё у нас прям всё сплошной шедевр, хех, но по крайней мере где-то как-то хоть чуть-чуть адекватность просматривается.
Скрепная десятина от всего семейного имущества будет уместна.
Может быть тогда голову включат не только на приём пищи и рефлекторное "зззззззаааапретить!", но и на попытки созидательно-мыслительного процесса.
Щи отдельно, мухи отдельно, знаете ли.
Зачем уподобляться слабоумным?
Больно уж невыгодно валютой платить за подобную херню.
-"Он же глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг."(с)
Мифология средних веков была намного чудовищней, чем многие современные "ужастики", взять хотя бы Собрание сказок Афанасьева, однако эти сказки никто не запрещает.
Сами по себе игрушки и герои комиксов не опасны как и упыри из сказок - но вот фигурки типа Барби я б запретил давать в руки маленьким девочкам: это пагубно влияет на их представление об "идеальной" фигуре и калечит таким образом их психику и отношение к собственному телу.
НО, замену всячески поощрять
Например в конкурсах отдавать призовые места нашим героям
что было когда например в америке ввели сухой закон? да там алкоголя в стране стало в разы больше чем без него! это чему то может научить?
Окститесь, на фиг оно нужно. Вся эта масс-культура держится лишь на подражательстве, с таким же успехом можно вбросить в массы что угодно, вплоть до моды носить ночной горшок на голове.
Никто с ружьём стоять контролировать, или лупить детей ремнем - не будет. Но частично этот хлам отодвинут. И не более того.
Имело бы смысл упираться, будь в этом контенте хоть какая-то польза и интересность. Но там же нет ничего, какой-то унылый бред сивой кобылы. Вы этого человека-паука хоть раз видели? Унылый мультсериал, не менее унылые игры для приставок (в сравнении с любыми другими), и какой-то нудноватый сильно натянутый фильмец.