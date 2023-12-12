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Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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2. Ученики школы 4-а класса школы №74, г.Москва, 1967 год.
3. Занятия в стрелковом кружке. Практическое занятие "Уход за мелкокалиберной винтовкой ТОЗ-8 кал. 5.6мм. Красноармейск Сар.обл., 1962 год.
4. Флакон фиолетовых чернил для перьевых ручек. Снимок современный
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И так далее. Зачем писать лишние слова и цифры, если это и так все прекрасно знаю?.