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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
12 декабря 2023 21:31
Метки: СССР   история   фото   
348
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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22k
babuby 3 часа назад
1. Что? Где? Когда?
2. Что? Где? Когда?
3. Что? Где? Когда?
4. Что? Где? Когда?
5. Что? Где? Когда?
......
25. Что? Где? Когда?
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77k
Viktor 3 часа назад
Кумиры моего детства! А у кого плакат был или открытки считались счастливчиками.

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Юганск

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