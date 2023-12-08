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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
08 декабря 2023 21:31
Метки: СССР   история   фото   
308
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Есть все объективы, кроме кулинара. Только на "Авроры" какие-то цены странные, низкие. У меня были и 215 и 219. Потом продал и купил "Кварц 2х8с". 345 рубликов на ассигнации. Стройотряд ушел в кинокамеру. Не жалею.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Нет лучше заготовки для перегонного куба, чем доёнка. Это всякий знает. Достаточно врезать штуцер и - всё! Заливай брагу и ставь на огонь.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Цилиндрики из сырой картошки вместо пробочек на леске и ребенок превращается в настоящего Зверобоя!
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