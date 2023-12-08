Одинокий миллиардер решил усыновить своего садовника, чтобы завещать ему состояние

В одностороннем порядке разорвать договор с Isocrates миллиардер не может, поэтому он обратился к юристам, которые в качестве обходного пути решили оформить садовника приемным сыном Пюэша.

Усыновить совершеннолетнего человека в Швейцарии с юридической точки зрения крайне непросто, но теоретически это возможно. Если Пюэшу удастся усыновить 51-летнего садовника, последний сможет получить не меньше половины состояния миллиардера.

Пюэш уже отдал потенциальному наследнику ключи от своего дома в Марокко и от виллы в Швейцарии. Общая стоимость этой недвижимости составляет $5,9 млн., - сообщает журнал Павила Жизни".

Садовник, к слову женат и имеет двух детей.

Как говорится, "не родись красивой".