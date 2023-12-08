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Одинокий миллиардер решил усыновить своего садовника, чтобы завещать ему состояние

Одинокий миллиардер решил усыновить своего садовника, чтобы завещать ему состояние

Автор:
08 декабря 2023 21:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: hermes   Николя Пюэш   миллиардер   наследник   наследство   садовник   
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Одинокому и бездетому 80-летнему миллиардеру Николя Пюэшу срочно нужно кому-то отписать наследство. В связи с этим внук основателя Hermes решил усыновить своего 51-летнего садовника «из скромной марокканской семьи».

80-летний Николя Пюэш - потомок основателя Hermès Тьерри Эрмеса, владеет акциями Hermès на $11 млрд и считается одним из богатейших швейцарцев. Но есть проблема. У пожилого миллиардера нет детей. И жены нет и родственников, видимо, тоже, так как в данный момент Пюэш предпринял нестандартный ход, пытаеясь усыновить своего 51-летнего садовника, чтобы передать ему состояние в качестве наследства. Об этом сообщают La Tribune и Fortune.

Пюэш владеет примерно 5-6% акций модного дома, которые оцениваются в $11,4 млрд. В 2011 году он подписал соглашение о наследовании с женевским фондом Isocrates, который борется с дезинформацией. Теперь миллиардер передумал и решил передать состояние садовнику и разнорабочему из «скромной марокканской семьи».

В одностороннем порядке разорвать договор с Isocrates миллиардер не может, поэтому он обратился к юристам, которые в качестве обходного пути решили оформить садовника приемным сыном Пюэша.

Усыновить совершеннолетнего человека в Швейцарии с юридической точки зрения крайне непросто, но теоретически это возможно. Если Пюэшу удастся усыновить 51-летнего садовника, последний сможет получить не меньше половины состояния миллиардера.

Пюэш уже отдал потенциальному наследнику ключи от своего дома в Марокко и от виллы в Швейцарии. Общая стоимость этой недвижимости составляет $5,9 млн., - сообщает журнал Павила Жизни".

Садовник, к слову женат и имеет двух детей.

Как говорится, "не родись красивой".

Николя Пюэш дебютировал в списке миллиардеров Forbes в 2013 году. Он потомок в восьмом поколении Тьерри Эрмеса, основателя фирмы Hermes — одного из самых популярных люксовых брендов в мире. Тьерри основал в 1837 году в Париже шорную мастерскую. Теперь эта фирма получает прибыль более $3,8 млрд, продавая по всему миру товары, начиная от кожаной одежды и шелковых шарфов до украшений и духов. Пюэш вошел в попечительский совет Hermes в 2012 году, и в результате компания обнародовала в своем годовом отчете сведения о принадлежащем Пюэшу пакете акций. Еще один миллиардер — Бернар Арно контролирует более 22% акций Hermes через свою LVMH Group.

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Метки: hermes   Николя Пюэш   миллиардер   наследник   наследство   садовник   
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9  комментариев
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15k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Меня тоже миллиардер из Африки хочет усыновить. Так в письме и написал, мол, ему недолго осталось, а ты, мол, человек хороший, все тебе завещаю, только на пейпал зашли 100 долларов на марки для писем.
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19k
Михаил Гривин 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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342
Шэльмавье фон Шольценко 17 минут назад
Дайте скрин с Никулиным.
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1k
Vas_26 23 минуты назад
Садовник выглядит старше
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11k
kaboza 52 минуты назад
Почему эти богатые деньгами люди при жизни не распределят чо как и в куда...и спокойно не оставят себе на могилу из черной икры и хрустального гроба...тем более эту икру жрать никто не будет...(с)Я
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1k
Звёздный странник 53 минуты назад
Цитата: "У пожилого миллиардера нет детей. И жены нет и родственников"
Вот так, в погоне за сокровищами упустил истинное счастье.
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128k
parallax 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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86k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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