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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
07 декабря 2023 21:44
Метки: СССР   история   фото   
439
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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6  комментариев
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18k
Nikita 2 часа назад
2, 9, 19, 25 Мне кажется, что у большинства есть подобные фото
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19k
Shtoppi 2 часа назад
Комментарий к фото
у меня есть подобное фото и прям точно в такой же цветовой гамме, как будто через один и тот же фильтр ))))
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