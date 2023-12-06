С ностальгией по СССР, ч. 2

Вашему вниманию еще одна подборка фотографий советского времени. В этот раз собраны снимки, сделанные в разных уголках нашей страны.

Фотографии не претендуют на звание художественных шедевров, самые обычные, на которых запечатлены моменты повседневной жизни СССР. Но ценность их это нисколько не умаляет, пусть она будет не художественная, а, прежде всего, эмоциональная.