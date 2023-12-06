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С&nbsp;ностальгией по&nbsp;СССР, ч. 2

С ностальгией по СССР, ч. 2

Автор:
06 декабря 2023 15:30
Метки: СССР   воспоминания   история   ностальгия   фото   
1117
31

Вашему вниманию еще одна подборка фотографий советского времени. В этот раз собраны снимки, сделанные в разных уголках нашей страны.

Фотографии не претендуют на звание художественных шедевров, самые обычные, на которых запечатлены моменты повседневной жизни СССР. Но ценность их это нисколько не умаляет, пусть она будет не художественная, а, прежде всего, эмоциональная.

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Метки: СССР   воспоминания   история   ностальгия   фото   
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23  комментария
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17k
Николаевич 6 часов назад
Из личного: тогда и сейчас…
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21k
kσρβγς 3 часа назад
Комментарий к фото
Ошибка в ценах. Слева направо: 4-42=, 3-62=, 5-25=. Прозводство какое-то деревенское, нормальные заводы в пивной таре водку не выпускали. И этикетки кривые все...
2-87 стоила красная головка, 4-12 стоили Старорусская и Столичная.
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21k
kσρβγς 3 часа назад
Комментарий к фото
А до 76-го грузовики не выпускались, ага...
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13k
Андрей А 6 часов назад
В 1980 году пошел в 1й класс. Завтраки стоили 1руб 20 коп за неделю. Когда учился в восьмилетке буфета не было и ничего по отдельности не продавали.

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16k
GROMOZEKA 6 часов назад
Гайдай прекрасно обыграл эту картиночку
Ссылка youtu.be
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23k
hebpat 6 часов назад
как здорово жили
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5k
Lexx 6 часов назад
А с какого пионерский лагерь бесплатный? 15 руб. за смену. И путёвки выдавали только сотрудникам.
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343
iskra Wise Lion 4 часа назад
Профсоюз доплачивал,или городские власти. Довольно сложная система была. Работникам завода(которому принадлежал лагерь) профсоюз мог оплатить 100 или 90% стоимости путевки. Родственникам работников - 50%,или 30. Учителя могли получить за 10 % стоимости. Дети малоимущих или ветеранов - бесплатно за счет города.
У нас ,если че, было 17 рублей(10%).
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45
serj kama Wise Lion 2 часа назад
Ни скуки, ни тины на борту Бригантины!
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10k
Борис Карабанов 6 часов назад
Ложь! Поклёп! Сплошное враньё! Одни фейки кругом!!!
"Пшеничная" стоила 5-25. 4-12 стоила "Столичная"!!!!
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3k
RaiJu 6 часов назад
Комментарий к фото
А помните историю про Фросю Бурлакову (Екатерину Савину), которая увлекалась парным молоком и подхватила бруцеллез, потом с ней же и шизофрению. А у меня отец был медиком, и всегда заставлял кипятить молоко. А молоко я любил, из всех 4 детей в нашей семье, молоко пить любил я. Для меня специально отливали большую кружку молока (кипятили ее), чтобы я мог попить ее утром и вечером.
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343
iskra RaiJu 4 часа назад
Комментарий к фото
Заразу от парного молока можно было подхватить, если за коровой ухода нет. Такое бывает, если покупаешь молоко на большом рынке в городе,там колхозникам насрать было,кто купит,поэтому не особо с чистотой заморачивались. А у нас в городе была бабуля, которая продавала только знакомым,причем ограниченному числу,потому как на всех желающих не хватало. И корову свою она чистила и лелеяла как внучку родную.
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Wise Lion
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