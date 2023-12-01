Великие люди, которые дорвались до современных технологий

Доставка почты по-английски

25 неловких фото, от которых можно словить испанский стыд

Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать

Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается

15 доказательств того, что голливудские фильмы постоянно водят нас за нос