20 лучших советских сериалов для взрослых и детей

В середине восьмидесятых в Москве похищают скрипку знаменитого мастера Антонио Страдивари. Параллельно сюжет рассказывает о жизни и работе самого Страдивари в Италии XVII века.

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Как говорится «на вкус, на цвет товарищей нет», но не судите строго это частное мнение и добавляйте свои варианты – будем вспоминать интересное вместе ))) Спасибо