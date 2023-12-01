20 лучших советских сериалов для взрослых и детей

Во времена СССР на телевидении не существовало сериалов в современном понимании. Их чаще всего снимали не сезонами, а сразу целиком, и уже позже делили на серии.
По сути, большинство советских телефильмов были тем, что сейчас называют мини-сериалами: многосерийный проект, созданный для эфира, а не для больших экранов. Однако, если он оказывался популярным, его могли продолжить и снять новые части.
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Отставной офицер разведки Владимир Шарапов после войны идёт служить в уголовный розыск под руководством капитана Жеглова. В первый же день ему приходится столкнуться со всеми сложностями новой работы. Теперь Жеглов и Шарапов должны расследовать убийство Ларисы Груздевой и вычислить банду грабителей «Чёрная кошка».
Этот мини-сериал — настоящая легенда. Во многом благодаря исполнителям главных ролей. Причём партийное руководство не очень хотело видеть в такой истории Владимира Высоцкого: у него была не лучшая репутация. Но авторы оригинальной книги «Эра милосердия» братья Вайнеры и режиссёр Станислав Говорухин были уверены, что он справится идеально. В результате для проб специально набрали актёров, которые проигрывали Высоцкому. Разумеется, в итоге взяли его.
2. Семнадцать мгновений весны
СССР, 1973 год.
Длительность: 12 эпизодов.
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Легендарный сериал о советском разведчике Максиме Исаеве, внедрённом в высшие круги нацистской Германии под именем штандартенфюрера СС Штирлица. Накануне поражения фашистов он продолжает выполнять приказы центра, пресекая последние попытки врага спастись от возмездия.
В 2009 году вышла отреставрированная цветная версия этого сериала. Зрители восприняли её неоднозначно: с одной стороны, это позволило сделать картинку чётче и показать больше деталей. К тому же к перевыпуску обновили и звуковую дорожку — она стала более приятной для слуха. С другой стороны, подгоняя изображение под современный формат экрана 16 : 9, сильно урезали высоту кадра. Плюс к этому сократили часть сцен.
Но в любом случае классическая чёрно-белая версия никуда не исчезла.
3. Шерлок Холмс и доктор Ватсон
СССР, 1980–1986 годы.
Длительность: 5 фильмов (11 эпизодов).
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Знаменитая экранизация произведений Артура Конана Дойла о великом сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Вместе детективы расследуют самые запутанные дела: от нападения таинственной собаки Баскервилей до поимки величайшего злодея Мориарти.
Проект выходил в формате телефильмов, каждый из которых состоял из двух или трёх серий. Причём во многом авторы советской версии повторили судьбу самого Артура Конана Дойла, который хотел закончить историю Шерлока значительно раньше. К последнему фильму «Двадцатый век начинается» актёры уже устали от проекта, а Василий Ливанов и вовсе испортил отношения с режиссёром Масленниковым на долгие годы.
Но всё же зрители очень любят именно советскую версию, считая её одной из самых каноничных и захватывающих экранизаций книг о Шерлоке Холмсе.
4. В поисках капитана Гранта
СССР, Болгария, 1986 год.
Длительность: 7 эпизодов.
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Лорд Гленарван и его жена Элен во время морского круиза находят бутылку с письмом. В бумаге капитан Грант и двое матросов, чудом спасшиеся после крушения корабля «Британия», просят о помощи. Гленарван и дети капитана отправляются в путешествие, пытаясь найти Гранта. Беда в том, что из координат им известна только широта.
В эту многосерийную версию известной истории помимо основного сюжета добавили ещё и линию, которая рассказывает об авторе книги «Дети капитана Гранта» Жюле Верне и о том, как в его голове рождался сюжет романа.
5. Гостья из будущего
СССР, 1985 год.
Длительность: 5 эпизодов.
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Мальчик Коля из шестого класса обычной советской школы пошёл за кефиром и обнаружил машину времени. В будущем ему удалось разрушить коварные планы космических пиратов, которые хотели похитить прибор для чтения мыслей миелофон. И теперь злодеи ищут Колю, вернувшегося в прошлое. А за ними следует Алиса Селезнёва.
Самая известная и удачная на сегодняшний день экранизация детской фантастики Кира Булычёва с живыми актёрами. В 1987 году вышел полнометражный фильм «Лиловый шар», где Алису снова сыграла Наташа Гусева. А спустя ещё год — «Остров ржавого генерала», там снялась новая актриса Катя Прижбиляк.
6. Д’Артаньян и три мушкетёра
СССР, 1978 год.
Длительность: 3 эпизода.
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Трёхсерийная советская экранизация книги Александра Дюма рассказывает о бедном, но гордом гасконце д’Артаньяне, который прибывает в Париж, желая вступить в ряды мушкетёров короля. Ему предстоит найти верных друзей и противостоять подлым врагам. А также ввязаться в интриги, от которых зависит судьба всей Франции.
Авторы экранизации, конечно, сильно изменили сюжет оригинала, сгладив провокационные темы Дюма. Но отличные актёры, песни и динамичный сюжет очень полюбились зрителям. И после первого фильма судьба экранных мушкетёров развивалась как в настоящем сериале.
Сначала вышел четырёхсерийный фильм «Мушкетёры двадцать лет спустя», затем два эпизода «Тайн королевы Анны». И ещё четыре серии под названием «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини» появились уже в двухтысячных. Но каждый следующий фильм принимали хуже предыдущего.
7. Тени исчезают в полдень
СССР, 1970–1971 годы.
Длительность: 7 эпизодов.
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Далеко в тайге в небольшой деревне Зелёный Дол разворачиваются нешуточные страсти. Жителям приходится переживать те же события, что сотрясают всю огромную страну: гражданскую войну, модернизацию, выборы в Верховный Совет и, конечно же, лишения во время Великой Отечественной войны.
Изначально этот проект показывали в сокращённом варианте из четырёх серий. А в конце девяностых канал ОРТ решил поделить части на более короткие, и выпустил новую отреставрированную версию из 10 эпизодов.
8. Россия молодая
СССР, 1981–1982 годы.
Длительность: 9 эпизодов.
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Мини-сериал, снятый по одноимённому роману Юрия Германа, рассказывает о России времён Петра Первого. Сюжет сосредоточен вокруг трёх главных персонажей: капитана-командора Сильвестра Иевлева, поручика таможенного войска Афанасия Крыкова и кормщика-помора Ивана Рябова. Они участвуют в строительстве российского флота, справляясь с жадностью и ленью чиновников, а потом помогают спасти страну от нападения шведов.
Хоть история и посвящена другим героям, многим зрителям особенно полюбился эмоциональный Пётр Первый, которого сыграл Дмитрий Золотухин.
9. Щит и меч
СССР, 1968 год.
Длительность: 4 эпизода.
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Советский разведчик Александр Белов в 1940 году выезжает в Германию под фальшивым именем. За несколько лет он достигает неплохих высот на службе в абвере и переводится в Берлин. Там он получает доступ к важной секретной информации.
Этот мини-сериал можно назвать предшественником «Семнадцати мгновений весны». Из-за успеха последнего его немного подзабыли, но отличные актёры и захватывающий сюжет делают киноисторию обязательной для просмотра.
10. Вечный зов
СССР, 1973–1983 годы.
Длительность: 19 эпизодов.
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Сюжет рассказывает историю семьи Савельевых, выходцев из сибирского села. Их судьба неразрывно связана с главными и зачастую трагическими событиями в России с начала XX века и до шестидесятых годов.
Этот сериал основан на одноимённом романе Анатолия Иванова. Среди интересных фактов об этом произведении можно вспомнить и распространившийся в прессе, а потом и в интернете «План Даллеса», который на самом деле оказался мистификацией, а точнее — почти дословной цитатой из книги.
11. Адъютант его превосходительства
СССР, 1969 год.
Длительность: 5 эпизодов.
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Разведчик-чекист Павел Кольцов в 1919 году направлен со спецзаданием в добровольческую армию белогвардейцев. Он становится адъютантом командующего. Сюжет рассказывает не только о его тайной операции, но и о характере людей, живших в сложные времена гражданской войны.
12. Вариант «Омега»
СССР, 1975 год.
Длительность: 5 эпизодов.
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Через два года после появления «Семнадцати мгновений весны» на экраны вышел ещё один мини-сериал о деятельности советских разведчиков. На сей раз сюжет рассказывает о Сергее Скорине, который под именем Пауля Кригера отправляется в занятый фашистами Таллин. Сергей должен внедриться в разведорганы фашистов, которые стремятся дезинформировать советские войска.
13. Кортик
СССР, 1974 год.
Длительность: 3 эпизода.
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В начале двадцатых в руки троих школьников попадает кортик, принадлежавший офицеру с подорванного линкора. Друзья при поддержке командира Красной Армии решают разобраться в тайне, связанной с этим оружием — ведь неслучайно его ищет бандит-белогвардеец.
Этот многосерийный фильм оказался очень популярен как среди детей, так и у взрослой аудитории. И поэтому впоследствии вышло два продолжения: «Бронзовая птица» и «Последнее лето детства». Каждое из них состояло из трёх серий.
14. Гардемарины, вперёд!
СССР, 1988 год.
Длительность: 4 эпизода.
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Середина восемнадцатого века. Трое молодых курсантов обучаются в навигацкой школе. Все они против воли оказываются втянутыми в дворцовые интриги, направленные на свержение императрицы.
«Гардемарины» явно снимались как ответ фильмам о трёх мушкетёрах. Но всё же авторам удалось не уйти в копирование, и история получилась не менее яркой и интересной. Вскоре вышло продолжение «Виват, гардемарины», а потом «Гардемарины-3». И даже начали снимать четвёртую часть.
15. Два капитана
СССР, 1976 год.
Длительность: 6 эпизодов.
Юный Саня Григорьев, страдающий немотой, находит в реке сумку с письмами участников пропавшей экспедиции. С ними и будет связана вся его дальнейшая жизнь. Он попытается найти следы исчезнувших героев и столкнётся с теми, кто виновен в их гибели.
Это вторая экранизация одноимённого романа Вениамина Каверина. В 1955 году произведение уже переносили на экраны в виде полнометражного фильма. Но в семидесятых историю расширили, превратив её в мини-сериал.
16. Следствие ведут Знатоки
СССР, 1971–1989 годы.
Длительность: 22 эпизода.
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Один из самых долгоиграющих и известных сериалов СССР рассказывает о трёх работниках московской милиции. Следователь Знаменский, инспектор уголовного розыска Томин и эксперт-криминалист Кибрит разбираются в запутанных делах, ловят фальшивомонетчиков и спекулянтов, а иногда даже сталкиваются с убийцами.
Всего вышло 22 эпизода классического сериала. А в 2002 году проект решили ненадолго возобновить и выпустили ещё две серии с подзаголовком «Десять лет спустя».
17. ТАСС уполномочен заявить…
СССР, 1984 год.
Длительность: 10 эпизодов.
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Советские разведчики узнают, что в Москве появился агент ЦРУ. Он отправляет в Америку информацию, связанную с африканскими странами, в которых готовится военный переворот. Теперь от работы советских служб зависит судьба целого государства.
18. Государственная граница
СССР, 1980–1988 годы.
Длительность: 8 фильмов (16 эпизодов).
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Восемь фильмов, объединённых общей темой, рассказывают о различных периодах становления советской пограничной службы. Героям приходится пройти через гражданскую войну, столкнуться с басмачами в Азии и попасть под первый удар фашистов.
В 2013 году стартовало продолжение проекта, снятое студией «Беларусьфильм». Всего вышло четыре двухсерийные части, но особого успеха они не снискали.
19. Рождённая революцией
СССР, 1974–1977 годы.
Длительность: 10 эпизодов.
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Мини-сериал рассказывает о становлении советской милиции. Как и в «Государственной границе», действие растягивается на годы и показывает важные события в жизни страны. А в центре сюжета борьба уголовного розыска с преступностью.
20. Визит к Минотавру
СССР, 1987 год.
Длительность: 5 эпизодов.
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В середине восьмидесятых в Москве похищают скрипку знаменитого мастера Антонио Страдивари. Параллельно сюжет рассказывает о жизни и работе самого Страдивари в Италии XVII века.
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Как говорится «на вкус, на цвет товарищей нет», но не судите строго это частное мнение и добавляйте свои варианты – будем вспоминать интересное вместе ))) Спасибо
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всегда с удовольствием смотрел!!!
Помните про танкистов и собаку? А может щит и меч? Или академию пана Кляксы! И вдруг оказалось, что игра актеров уже не та, что ностальгия просто заволокла глаза и в какой-то момент ты понимаешь, что смотришь не фильм, а детские воспоминания.
Сейчас модно ругать Голливуд и остальных, что порой неумело ему подражают, создавая жвачку для зрителя. Но и сейчас есть замечательные фильмы и даже сериалы, что не уступают фильмам.
Глупые люди любят судят обо всем, включая время, со своей колокольни. И совсем забывают, что традиции меняются. Возьмите в пример Штаты, где по своим новым принципам судят обо всех, включая Колумба. Дол-бы же? Разве нет?