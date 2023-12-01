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20 лучших советских сериалов для взрослых и детей

20 лучших советских сериалов для взрослых и детей

Автор:
01 декабря 2023 12:53
Сообщество : Кино
Метки: СССР   сериалы   топ   
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Во времена СССР на телевидении не существовало сериалов в современном понимании. Их чаще всего снимали не сезонами, а сразу целиком, и уже позже делили на серии.
По сути, большинство советских телефильмов были тем, что сейчас называют мини-сериалами: многосерийный проект, созданный для эфира, а не для больших экранов. Однако, если он оказывался популярным, его могли продолжить и снять новые части.


1. Место встречи изменить нельзя
СССР, 1979 год.
Длительность: 5 эпизодов.

Отставной офицер разведки Владимир Шарапов после войны идёт служить в уголовный розыск под руководством капитана Жеглова. В первый же день ему приходится столкнуться со всеми сложностями новой работы. Теперь Жеглов и Шарапов должны расследовать убийство Ларисы Груздевой и вычислить банду грабителей «Чёрная кошка».

Этот мини-сериал — настоящая легенда. Во многом благодаря исполнителям главных ролей. Причём партийное руководство не очень хотело видеть в такой истории Владимира Высоцкого: у него была не лучшая репутация. Но авторы оригинальной книги «Эра милосердия» братья Вайнеры и режиссёр Станислав Говорухин были уверены, что он справится идеально. В результате для проб специально набрали актёров, которые проигрывали Высоцкому. Разумеется, в итоге взяли его.


2. Семнадцать мгновений весны
СССР, 1973 год.
Длительность: 12 эпизодов.

Легендарный сериал о советском разведчике Максиме Исаеве, внедрённом в высшие круги нацистской Германии под именем штандартенфюрера СС Штирлица. Накануне поражения фашистов он продолжает выполнять приказы центра, пресекая последние попытки врага спастись от возмездия.

В 2009 году вышла отреставрированная цветная версия этого сериала. Зрители восприняли её неоднозначно: с одной стороны, это позволило сделать картинку чётче и показать больше деталей. К тому же к перевыпуску обновили и звуковую дорожку — она стала более приятной для слуха. С другой стороны, подгоняя изображение под современный формат экрана 16 : 9, сильно урезали высоту кадра. Плюс к этому сократили часть сцен.

Но в любом случае классическая чёрно-белая версия никуда не исчезла.


3. Шерлок Холмс и доктор Ватсон
СССР, 1980–1986 годы.
Длительность: 5 фильмов (11 эпизодов).

Знаменитая экранизация произведений Артура Конана Дойла о великом сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Вместе детективы расследуют самые запутанные дела: от нападения таинственной собаки Баскервилей до поимки величайшего злодея Мориарти.

Проект выходил в формате телефильмов, каждый из которых состоял из двух или трёх серий. Причём во многом авторы советской версии повторили судьбу самого Артура Конана Дойла, который хотел закончить историю Шерлока значительно раньше. К последнему фильму «Двадцатый век начинается» актёры уже устали от проекта, а Василий Ливанов и вовсе испортил отношения с режиссёром Масленниковым на долгие годы.

Но всё же зрители очень любят именно советскую версию, считая её одной из самых каноничных и захватывающих экранизаций книг о Шерлоке Холмсе.


4. В поисках капитана Гранта
СССР, Болгария, 1986 год.
Длительность: 7 эпизодов.

Лорд Гленарван и его жена Элен во время морского круиза находят бутылку с письмом. В бумаге капитан Грант и двое матросов, чудом спасшиеся после крушения корабля «Британия», просят о помощи. Гленарван и дети капитана отправляются в путешествие, пытаясь найти Гранта. Беда в том, что из координат им известна только широта.

В эту многосерийную версию известной истории помимо основного сюжета добавили ещё и линию, которая рассказывает об авторе книги «Дети капитана Гранта» Жюле Верне и о том, как в его голове рождался сюжет романа.


5. Гостья из будущего
СССР, 1985 год.
Длительность: 5 эпизодов.

Мальчик Коля из шестого класса обычной советской школы пошёл за кефиром и обнаружил машину времени. В будущем ему удалось разрушить коварные планы космических пиратов, которые хотели похитить прибор для чтения мыслей миелофон. И теперь злодеи ищут Колю, вернувшегося в прошлое. А за ними следует Алиса Селезнёва.

Самая известная и удачная на сегодняшний день экранизация детской фантастики Кира Булычёва с живыми актёрами. В 1987 году вышел полнометражный фильм «Лиловый шар», где Алису снова сыграла Наташа Гусева. А спустя ещё год — «Остров ржавого генерала», там снялась новая актриса Катя Прижбиляк.


6. Д’Артаньян и три мушкетёра
СССР, 1978 год.
Длительность: 3 эпизода.

Трёхсерийная советская экранизация книги Александра Дюма рассказывает о бедном, но гордом гасконце д’Артаньяне, который прибывает в Париж, желая вступить в ряды мушкетёров короля. Ему предстоит найти верных друзей и противостоять подлым врагам. А также ввязаться в интриги, от которых зависит судьба всей Франции.

Авторы экранизации, конечно, сильно изменили сюжет оригинала, сгладив провокационные темы Дюма. Но отличные актёры, песни и динамичный сюжет очень полюбились зрителям. И после первого фильма судьба экранных мушкетёров развивалась как в настоящем сериале.

Сначала вышел четырёхсерийный фильм «Мушкетёры двадцать лет спустя», затем два эпизода «Тайн королевы Анны». И ещё четыре серии под названием «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини» появились уже в двухтысячных. Но каждый следующий фильм принимали хуже предыдущего.


7. Тени исчезают в полдень
СССР, 1970–1971 годы.
Длительность: 7 эпизодов.

Далеко в тайге в небольшой деревне Зелёный Дол разворачиваются нешуточные страсти. Жителям приходится переживать те же события, что сотрясают всю огромную страну: гражданскую войну, модернизацию, выборы в Верховный Совет и, конечно же, лишения во время Великой Отечественной войны.

Изначально этот проект показывали в сокращённом варианте из четырёх серий. А в конце девяностых канал ОРТ решил поделить части на более короткие, и выпустил новую отреставрированную версию из 10 эпизодов.


8. Россия молодая
СССР, 1981–1982 годы.
Длительность: 9 эпизодов.

Мини-сериал, снятый по одноимённому роману Юрия Германа, рассказывает о России времён Петра Первого. Сюжет сосредоточен вокруг трёх главных персонажей: капитана-командора Сильвестра Иевлева, поручика таможенного войска Афанасия Крыкова и кормщика-помора Ивана Рябова. Они участвуют в строительстве российского флота, справляясь с жадностью и ленью чиновников, а потом помогают спасти страну от нападения шведов.

Хоть история и посвящена другим героям, многим зрителям особенно полюбился эмоциональный Пётр Первый, которого сыграл Дмитрий Золотухин.


9. Щит и меч
СССР, 1968 год.
Длительность: 4 эпизода.

Советский разведчик Александр Белов в 1940 году выезжает в Германию под фальшивым именем. За несколько лет он достигает неплохих высот на службе в абвере и переводится в Берлин. Там он получает доступ к важной секретной информации.

Этот мини-сериал можно назвать предшественником «Семнадцати мгновений весны». Из-за успеха последнего его немного подзабыли, но отличные актёры и захватывающий сюжет делают киноисторию обязательной для просмотра.


10. Вечный зов
СССР, 1973–1983 годы.
Длительность: 19 эпизодов.

Сюжет рассказывает историю семьи Савельевых, выходцев из сибирского села. Их судьба неразрывно связана с главными и зачастую трагическими событиями в России с начала XX века и до шестидесятых годов.

Этот сериал основан на одноимённом романе Анатолия Иванова. Среди интересных фактов об этом произведении можно вспомнить и распространившийся в прессе, а потом и в интернете «План Даллеса», который на самом деле оказался мистификацией, а точнее — почти дословной цитатой из книги.


11. Адъютант его превосходительства
СССР, 1969 год.
Длительность: 5 эпизодов.

Разведчик-чекист Павел Кольцов в 1919 году направлен со спецзаданием в добровольческую армию белогвардейцев. Он становится адъютантом командующего. Сюжет рассказывает не только о его тайной операции, но и о характере людей, живших в сложные времена гражданской войны.


12. Вариант «Омега»
СССР, 1975 год.
Длительность: 5 эпизодов.

Через два года после появления «Семнадцати мгновений весны» на экраны вышел ещё один мини-сериал о деятельности советских разведчиков. На сей раз сюжет рассказывает о Сергее Скорине, который под именем Пауля Кригера отправляется в занятый фашистами Таллин. Сергей должен внедриться в разведорганы фашистов, которые стремятся дезинформировать советские войска.


13. Кортик
СССР, 1974 год.
Длительность: 3 эпизода.

В начале двадцатых в руки троих школьников попадает кортик, принадлежавший офицеру с подорванного линкора. Друзья при поддержке командира Красной Армии решают разобраться в тайне, связанной с этим оружием — ведь неслучайно его ищет бандит-белогвардеец.

Этот многосерийный фильм оказался очень популярен как среди детей, так и у взрослой аудитории. И поэтому впоследствии вышло два продолжения: «Бронзовая птица» и «Последнее лето детства». Каждое из них состояло из трёх серий.


14. Гардемарины, вперёд!
СССР, 1988 год.
Длительность: 4 эпизода.

Середина восемнадцатого века. Трое молодых курсантов обучаются в навигацкой школе. Все они против воли оказываются втянутыми в дворцовые интриги, направленные на свержение императрицы.

«Гардемарины» явно снимались как ответ фильмам о трёх мушкетёрах. Но всё же авторам удалось не уйти в копирование, и история получилась не менее яркой и интересной. Вскоре вышло продолжение «Виват, гардемарины», а потом «Гардемарины-3». И даже начали снимать четвёртую часть.


15. Два капитана
СССР, 1976 год.
Длительность: 6 эпизодов.

Юный Саня Григорьев, страдающий немотой, находит в реке сумку с письмами участников пропавшей экспедиции. С ними и будет связана вся его дальнейшая жизнь. Он попытается найти следы исчезнувших героев и столкнётся с теми, кто виновен в их гибели.

Это вторая экранизация одноимённого романа Вениамина Каверина. В 1955 году произведение уже переносили на экраны в виде полнометражного фильма. Но в семидесятых историю расширили, превратив её в мини-сериал.


16. Следствие ведут Знатоки
СССР, 1971–1989 годы.
Длительность: 22 эпизода.

Один из самых долгоиграющих и известных сериалов СССР рассказывает о трёх работниках московской милиции. Следователь Знаменский, инспектор уголовного розыска Томин и эксперт-криминалист Кибрит разбираются в запутанных делах, ловят фальшивомонетчиков и спекулянтов, а иногда даже сталкиваются с убийцами.

Всего вышло 22 эпизода классического сериала. А в 2002 году проект решили ненадолго возобновить и выпустили ещё две серии с подзаголовком «Десять лет спустя».


17. ТАСС уполномочен заявить…
СССР, 1984 год.
Длительность: 10 эпизодов.

Советские разведчики узнают, что в Москве появился агент ЦРУ. Он отправляет в Америку информацию, связанную с африканскими странами, в которых готовится военный переворот. Теперь от работы советских служб зависит судьба целого государства.


18. Государственная граница
СССР, 1980–1988 годы.
Длительность: 8 фильмов (16 эпизодов).

Восемь фильмов, объединённых общей темой, рассказывают о различных периодах становления советской пограничной службы. Героям приходится пройти через гражданскую войну, столкнуться с басмачами в Азии и попасть под первый удар фашистов.

В 2013 году стартовало продолжение проекта, снятое студией «Беларусьфильм». Всего вышло четыре двухсерийные части, но особого успеха они не снискали.


19. Рождённая революцией
СССР, 1974–1977 годы.
Длительность: 10 эпизодов.

Мини-сериал рассказывает о становлении советской милиции. Как и в «Государственной границе», действие растягивается на годы и показывает важные события в жизни страны. А в центре сюжета борьба уголовного розыска с преступностью.


20. Визит к Минотавру
СССР, 1987 год.
Длительность: 5 эпизодов.

В середине восьмидесятых в Москве похищают скрипку знаменитого мастера Антонио Страдивари. Параллельно сюжет рассказывает о жизни и работе самого Страдивари в Италии XVII века.


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Как говорится «на вкус, на цвет товарищей нет», но не судите строго это частное мнение и добавляйте свои варианты – будем вспоминать интересное вместе ))) Спасибо


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15  комментариев
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2k
Максим Макашев 3 часа назад
Автор забыл упомянуть тетралогию про "Резидента".
"Ошибка резидента"
"Судьба резидента"
"Возвращение резидента"
"Конец операции "Резидент""
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19k
Алексей Теуш 19 минут назад
Я бы в эту подборку ещё " Освобождение" добавил и "Блокаду" по Чаковскому.
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17k
_Tango_ 51 минуту назад
Я бы "Противостояние" в коллекцию добавил
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23
Пантелеймон Христофорович 56 минут назад
в детстве, на каникулах часто показывали Польский фильм "4 танкиста и собака"
всегда с удовольствием смотрел!!!
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23k
hebpat Час назад
а где Юность Петра и В начале славных дел, а Капитан Немо и Каникулы Кроша, Хождение по мукам и Зелёный фургон, Долгая дорога в дюнах и ещё много других отличных советских сериалов
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5k
Наталья 2 часа назад
Все эти фильмы люблю. Теперь вижу в них детали и смысл, которые раньше не замечала.
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1k
БУЛЬБАШ 2 часа назад
Не эпизоды а серии!!!
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
По себе понял, что любимые фильмы лучше не пересматривать. Одно разочарование.
Помните про танкистов и собаку? А может щит и меч? Или академию пана Кляксы! И вдруг оказалось, что игра актеров уже не та, что ностальгия просто заволокла глаза и в какой-то момент ты понимаешь, что смотришь не фильм, а детские воспоминания.
Сейчас модно ругать Голливуд и остальных, что порой неумело ему подражают, создавая жвачку для зрителя. Но и сейчас есть замечательные фильмы и даже сериалы, что не уступают фильмам.
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67k
Андрей 2 часа назад
"Государственная граница" и "Рождённые революцией" всегда смотрю с удовольствием. Фильмы про Государевых Людей, как бы они ни назывались.
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52k
Андрей 2 часа назад
По детству не обращал внимания, но теперь совсем не могу смотреть Гардемарин из-за макияжа на морских курсантах - губки накрашены, глазки накрашены, щёчки накрашены. Ну прям не гардемарины, а эти самые... ну вы поняли... Про Гранта интересно посмотреть, но местами затянут до безобразия и невыносимый голос у Роберта, особенно когда он орёт.
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167
ruslan d 3 часа назад
Кортик и Птицу , до сих пор люблю посмотреть , Птицу даже побольше )))
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Николаевич
Почему Фишки? ...Сам не понимаю! ...Вероятно догнали возрастные психоизменения... »---(ツ)---«
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16928



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