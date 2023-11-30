Львы растерзали огромного крокодила

Необычная львиная охота попала на видео в старейшем и самом большом национальном парке Замбии Kafue National Park, располагающемся на равнинах Бусанги. На видео дюжина львов окружила огромного крокодила и напала на него.
Одна из львиц обездвижила рептилию, схватив ее зубами. Затем она попыталась вытащить ее из канавы, но та извернулась и попыталась укусить ее в ответ. Тут вмешались другие львы и прижали крокодила лапами к земле.
В конце концов им удалось немного переместить свою добычу и перевернуть ее на спину, что существенно облегчило прокусывание толстой и жесткой кожи. После этого прайд растерзал хищника и приступил к еде.
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Львы любят охотиться группами, потому что знают, что численное преимущество увеличивает шансы на успех. Львиный прайд гораздо более смертоносен, чем одинокий хищник, особенно когда речь идет о крупной добыче или опасных хищниках, таких как крокодилы.
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P.S. Аллё, пацанчик, ты с какого района? Мясо есть? А если найду?