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Львы растерзали огромного крокодила

Львы растерзали огромного крокодила

Автор:
30 ноября 2023 05:26
Сообщество : Животные
Метки: Crocodilia   Ferae   Panthera leo   Замбия   большие кошки   крокодилы   лев   семейство кошачьих   
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Необычная львиная охота попала на видео в старейшем и самом большом национальном парке Замбии Kafue National Park, располагающемся на равнинах Бусанги. На видео дюжина львов окружила огромного крокодила и напала на него.

Одна из львиц обездвижила рептилию, схватив ее зубами. Затем она попыталась вытащить ее из канавы, но та извернулась и попыталась укусить ее в ответ. Тут вмешались другие львы и прижали крокодила лапами к земле.


В конце концов им удалось немного переместить свою добычу и перевернуть ее на спину, что существенно облегчило прокусывание толстой и жесткой кожи. После этого прайд растерзал хищника и приступил к еде.



Львы любят охотиться группами, потому что знают, что численное преимущество увеличивает шансы на успех. Львиный прайд гораздо более смертоносен, чем одинокий хищник, особенно когда речь идет о крупной добыче или опасных хищниках, таких как крокодилы.

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Метки: Crocodilia   Ferae   Panthera leo   Замбия   большие кошки   крокодилы   лев   семейство кошачьих   
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8  комментариев
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7k
klop 2 часа назад
Он же тиной воняет как его можно есть.
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10k
goshan_hmc Час назад
Ни одного льва не увидел.
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8k
Колорад 3 часа назад
Мы кушали, кушали и, наконец, покушали.
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3k
Оксид Бетона 3 часа назад
Этот крокодил определённо не был огромным.

P.S. Аллё, пацанчик, ты с какого района? Мясо есть? А если найду?
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664
Александр 3 часа назад
автор М.У.Д.А.К. провокатор ....
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Александр 3 часа назад
Мерзость ... Я против насилия над животными , люди более жестоки по отношению к себе подобным ...
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
27630



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