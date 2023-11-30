Львы растерзали огромного крокодила

Одна из львиц обездвижила рептилию, схватив ее зубами. Затем она попыталась вытащить ее из канавы, но та извернулась и попыталась укусить ее в ответ. Тут вмешались другие львы и прижали крокодила лапами к земле.





В конце концов им удалось немного переместить свою добычу и перевернуть ее на спину, что существенно облегчило прокусывание толстой и жесткой кожи. После этого прайд растерзал хищника и приступил к еде.





