FISHKINET
Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Слабоумие и отвага: в Анапе отдыхающие решили искупаться во время шторма Слабоумие и отвага: в Анапе отдыхающие решили искупаться во время... Кореянка получила пожизненный срок за убийство, которое совершила из интереса, начитавшись книг Кореянка получила пожизненный срок за убийство, которое совершила... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 ноября СССР. Прекрасная страна, в которой мы жили СССР. Прекрасная страна, в которой мы жили Бурундук расплатился с кормильцем листьями Бурундук расплатился с кормильцем листьями «Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях «Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19... В Мурино дети спасали застрявшего в снегу робота-курьера В Мурино дети спасали застрявшего в снегу робота-курьера Как мужик с сороками воевал Как мужик с сороками воевал Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям К Новому году готовится: в Приморье водитель встретил бобра с ёлочкой К Новому году готовится: в Приморье водитель встретил бобра с ёлочкой Депутат Госдумы предложил называть всех граждан России "русским народом" Депутат Госдумы предложил называть всех граждан России "русским... В Калуге в больнице детей с пневмонией причастили "с одной ложки" В Калуге в больнице детей с пневмонией причастили "с одной ложки" Рукастый отец похвастался, что сделал для 3-летнего сынишки потрясающий автосимулятор Рукастый отец похвастался, что сделал для 3-летнего сынишки... «Все на пол и держитесь! Сядьте все на пол!»: пассажиры показали жуткое видео турбулентности на рейсе с Камчатки в Москву «Все на пол и держитесь! Сядьте все на пол!»: пассажиры показали... Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире «Когда-нибудь я тебя поймаю»: белка загипнотизировала кота «Когда-нибудь я тебя поймаю»: белка загипнотизировала кота В Великобритании назвали условие, при котором в Грецию могут вернуться скульптуры Парфенона В Великобритании назвали условие, при котором в Грецию могут...
Прогулка по Москве 1992 года

Прогулка по Москве 1992 года

Автор:
26 ноября 2023 21:45
Метки: Россия   история   фото   
253
32

1992 год - тот самый, когда страна начала жить совершенно иначе. Давайте вместе посмотрим, как тот год прожила столица уже не СССР, а России.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Teodor 2 часа назад
Кому-как, а мне это время вспоминается как позор страны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
albedo Час назад
Вспомнилось,
Привели все таки в порядок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Окончил вуз в этом году - и первый год, когда отменили распределение. Весело было). Вообще, моему году с первопроходчеством везет: впервые стали из мединститутов грести в армию, а теперь вот мы первые, кто до 65 работать должны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor 2 часа назад
Комментарий к фото
О, помню, но не в 92-м, а чуть раньше - бросил копеек 20, выиграл с первой попытки трешку (большие деньги для студента), ушел, вернулся (типа, сегодня мой день!), естественно, проиграл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1047930



Другие посты автора
Популярное
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Меркантильные люди, обожающие лишь звон монет
Меркантильные люди, обожающие лишь звон монет
Набирающие популярность
Хирург от Бога
Хирург от Бога
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#милота#в мире#ребенок#комментарии#фильм
#животные#интересное#кино#забавно#дети#Суд#сарказм#кот
#Юмор#факты#люди#СССР#Китай#интересно#Прикол#съемка
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги? Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги? И радости, и испытания: жизнь Российской империи без прикрас И радости, и испытания: жизнь Российской империи без прикрас Как в России появился шоколад Как в России появился шоколад Снимки последних лет царской России Снимки последних лет царской России Минобрнауки предложило преподавать в вузах больше истории России Минобрнауки предложило преподавать в вузах больше истории России При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий? При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий?

На что жалуетесь?

Вернуться