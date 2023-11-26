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1992 год - тот самый, когда страна начала жить совершенно иначе. Давайте вместе посмотрим, как тот год прожила столица уже не СССР, а России.
Интересного вам просмотра!
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3.
В стране полная свобода торговли. Чуть ли не каждый второй пытается что-то продать. Фото сделано на Сущевском валу.
5.
Торговля с машин и обмен СКВ (а вы ещё не забыли эту аббревиатуру?) около станции метро "Комсомольская".
9.
Ларьки-ларьки-ларьки. Неиспользуемые даже не увозят, а просто убирают в сторону - потом пригодятся. Место действия - Пятницкая улица.
12.
В Москве начинают появляться новые трамваи: на фото сцепка из КТМ-8 у станции метро "Шоссе Энтузиастов".
15.
Очереди на АЗС - непременный атрибут того времени. На 1-й Фрунзенской улице за бензином выстроилась, наверное, сотня машин.
21.
Стихийные рынки образуются в самых неожиданных местах и места эти после них выглядят весьма своеобразно.
Вот, например, Столешников переулок после такого рынка.
22.
На фотографии - весна 1992 года, Столешников переулок.
22 января Ельцин подписал указ о "Свободе торговле", легализовав торговцев-частных предпринимателей. Улицы заполонили горожане, желавшие немного подзаработать. Из комментариев: Отвратительное время было. Чем и кто только не торговал в то время. То, что до 90-х годов надо было "достать", после стало прям-таки втюхиваться на каждом углу, а под шумок - и остальное, безумно гадкого качества.
23.
Торговля у Большого театра.
Из комментариев: Приезжал туда много раз в те дни. То, что показано на фото - лишь малая толика того, что там реально творилось - все пространство перед Большим, Малым театрами, включая проезжую часть, было заполнено сотнями, даже тысячами людей, большей частью это были женщины. Они стояли очень плотно - длинными рядами, практически плечом к плечу (сплотившись). И все эти люди держали в руках какие то вещи (одежду, белье, мелкую бытовую технику и т.д.) - что-то продавали... - зрелище было поистине феерически-сюрреалистическое.
24.
Много торговцев было у Детского мира.
Из комментариев: В 1992 году, после двухлетнего отсутствия в Москве, я вновь оказался в столице. Я прилетел ночью и попросил водителя провести меня через центр. Мы выехали на площадь Дзержинского и у меня заныло в груди! Перед глазами встала картина достойная Босха. Апокалипсис! По площади, разносимые ветром, кружились обрывки бумаги, страницы газет, обёртки от мороженого и пустые пачки от сигарет! Ветер был такой силы, что созавал мини смерчи и в их потоках кружились в диком танце картонные коробки! Мы поехали через площадь и вмиг оказались участниками этого движения. К лобовому стеклу потокоми ветра были прижаты обрывки бумаги, а по крыше застучал падающий картон. Посреди всего этого хаоса стоял каменный Дзержинский и он единственный не принимал участие в этой вакханалии. Мне стало очень обидно за мой город... "Что это, спросил я у водителя и он ответил, - торгуем поманеньку..."
28.
Вырезка из газеты "Аргументы и факты".
На фото — вывески в Леонтьевском переулке. Солидным господам — ночной бизнес-клуб "Ватан", культурным барышням — музей, хозяйственным матерям семейств — мясо. Главное — не перепутать.
30.
Пицца Хат на Кутузовском. Сейчас фастфудной пиццей никого не удивишь, а тогда за ней стояли в очередях.
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