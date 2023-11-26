24.

Из комментариев: В 1992 году, после двухлетнего отсутствия в Москве, я вновь оказался в столице. Я прилетел ночью и попросил водителя провести меня через центр. Мы выехали на площадь Дзержинского и у меня заныло в груди! Перед глазами встала картина достойная Босха. Апокалипсис! По площади, разносимые ветром, кружились обрывки бумаги, страницы газет, обёртки от мороженого и пустые пачки от сигарет! Ветер был такой силы, что созавал мини смерчи и в их потоках кружились в диком танце картонные коробки! Мы поехали через площадь и вмиг оказались участниками этого движения. К лобовому стеклу потокоми ветра были прижаты обрывки бумаги, а по крыше застучал падающий картон. Посреди всего этого хаоса стоял каменный Дзержинский и он единственный не принимал участие в этой вакханалии. Мне стало очень обидно за мой город... "Что это, спросил я у водителя и он ответил, - торгуем поманеньку..."