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1992 год: страна учится жить совсем по-другому, экономикой рулит Гайдар, а по телевизору идёт бесконечная "Санта-Барбара". Давайте отправимся на улицы Петербурга того времени и вместе вспомним, каким он тогда был.
Интересного вам просмотра!
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4.
В Санкт-Петербург заскочила очаровательная Карла Бруни, чтобы попозировать на эскалаторе станции метро "Площадь Восстания".
6.
Вот тут конечно, есть повод улыбнуться. Рынок "Юнона" быстро прочухал тенденции рынка (ой, немного каламбур) и стал "Бизнес-клубом Юнона".
7.
Идёт строительство ещё одного супер-долгостроя - трамвайного парка номер 11 на Ржевке.
Конкретно это здание так и не достроят, а ближе к 2020 году на территории появится Трамвайное депо «ТКК», обслуживающее трамваи "Чижик".
8.
Идёт строительство кинотеатра "Русь" рядом со станцией метро "Пионерская". Тогда ещё никто не представлял, что "Русь" так никогда и не заработает.
11.
Финский переулок около Финляндского вокзала тогда ещё был открыт для сквозного движения и по нему уверенно ходили трамваи.
13.
В городе начала активно появляться реклама зарубежных компаний. Одним из первых свои щиты на Пулковском шоссе разместил "Филипс".
19.
Семья принимает солнечные ванны около Финского залива, а сзади - Морская набережная.
Если бы семью перенесли в современность, то они бы оказались четко на склоне перед ЗСД.
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Метки: Россия история ностальгия фото
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