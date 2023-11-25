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Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года

Автор:
25 ноября 2023 21:41
Метки: Россия   история   ностальгия   фото   
324
28

1992 год: страна учится жить совсем по-другому, экономикой рулит Гайдар, а по телевизору идёт бесконечная "Санта-Барбара". Давайте отправимся на улицы Петербурга того времени и вместе вспомним, каким он тогда был.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   история   ностальгия   фото   
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7  комментариев
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6k
TirAn 8 часов назад
Я женился в 1992 году. 27 ноября. Расписались на Набережной Красного Флота, дворец бракосочетаний №1, считался "морским". Через три дня улетел на Камчатку.
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0
Игорь Великий 2 часа назад
Начала лихих 90х . Кошмар России и этот бухарик Царь Боря .
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27k
Сталкер 5 часов назад
Пулково... Сколько раз отсюда летел и сюда прилетал...

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Сталкер 5 часов назад
А вот это поначалу был эдакий культурный шок: народ ЗИМОЙ, НА УЛИЦЕ, ест мороженое!



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27k
Сталкер 5 часов назад
Оч хорошо помню этот рынок. Телевизорами самодельными там торговал со товарищи. )))

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Юганск

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