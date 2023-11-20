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В сети завирусилось видео из питерской церкви пятидесятников, где спели про "сверхзвуковые самолеты бога"

В сети завирусилось видео из питерской церкви пятидесятников, где спели про "сверхзвуковые самолеты бога"

Автор:
20 ноября 2023 21:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Музыка   Церковь   бог   молитва   пятидесятники   ракеты   самолеты   соцсети   
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Неподдельный интерес общественноси вызвала попавшая в сеть патриотичная молитва про российские баллистические ракеты и сверхзвуковые самолёты, прозвучавшая в петербургской церкви пятидесятников. В самой общине искренне не понимают "а что такого" и объясняют возникший резонанс разницей взглядов на мир.

В Санкт-Петербурге прихожане церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) станцевали с флагами России под песню-молитву «Мы – большая великая страна», после чего духоподъёмная песня-молитва про ракеты и самолёты попало в сеть и вызвала бурные обсуждения пользователей.

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О, просыпайся Дева-Россия… Мы берем, Господь, эту взлётную полосу, мы поднимаемся в небеса Твоими баллистическими ракетами, мы поднимаемся Твоими, Господь, самолётами сверхзвуковыми, чтобы нести благую весть, что Россия для Христа!

, – восклицала во время молитвы пастор церкви «Миссия Свет Христа» Ольга Голикова: "На границах, где кровь отцов проливалась, мы прощаем врагов, но свое вернем. Миллионы людей для Христа берем. Цена заплачена, и моя страна спасена".


Далеко не все пользователи оценили такое обращение к Богу положительно, но в церкви призвали не воспринимать строки из композиции буквально, пишет «Подъём».

В церкви «Миссия Свет Христа» заявили, что текст символичен, а не буквален, и, например, "сверхзвуковые самолёты" – это прообраз скорости донесения молитвы».

Ситуация в том, что произошло столкновение двух разных взглядов на мир – христианского и светского. Мышление духовного человека интерпретирует многие вещи через символизм, а светское зачастую прямолинейно, поэтому данная молитва вызвала такой резонанс.

Что касается отношения прихожан, не произошло ничего особенного и нового, поэтому реакций не было, так как все прекрасно понимают, что речь идёт о духовных вещах. К примеру, "сверхзвуковые самолеты" – это прообраз скорости донесения молитвы до Бога».

Некоторые комментаторы сравнили выступление с вечеринкой в психиатрической лечебнице, а другие предложили пастору записать совместный хит с Шаманом.

Shaman, тут конкуренты подъехали ...!

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Метки: Музыка   Церковь   бог   молитва   пятидесятники   ракеты   самолеты   соцсети   
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3  комментария
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16k
ss Полчаса назад
"Некоторые комментаторы сравнили выступление с вечеринкой в психиатрической лечебнице, "
---
Так так оно и есть. Однажды, случайно, я посмотрел видео с их шабаша!... Это точно психбольница на гастролях. Взрослые женщины танцевали с каким-то разноцветным тряпьём в руках, под завывание таких же малохольных в зале. Им аккомпанировали какие-то музыканты, завывая дикие тексты, о том как они любят, как их любят... Жуть!
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5k
Горожанин Полчаса назад
Думаю, началось!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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