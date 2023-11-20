В сети завирусилось видео из питерской церкви пятидесятников, где спели про "сверхзвуковые самолеты бога"



Далеко не все пользователи оценили такое обращение к Богу положительно, но в церкви призвали не воспринимать строки из композиции буквально, пишет «Подъём» .

В церкви «Миссия Свет Христа» заявили, что текст символичен, а не буквален, и, например, "сверхзвуковые самолёты" – это прообраз скорости донесения молитвы».

Ситуация в том, что произошло столкновение двух разных взглядов на мир – христианского и светского. Мышление духовного человека интерпретирует многие вещи через символизм, а светское зачастую прямолинейно, поэтому данная молитва вызвала такой резонанс.

Что касается отношения прихожан, не произошло ничего особенного и нового, поэтому реакций не было, так как все прекрасно понимают, что речь идёт о духовных вещах. К примеру, "сверхзвуковые самолеты" – это прообраз скорости донесения молитвы до Бога».

Некоторые комментаторы сравнили выступление с вечеринкой в психиатрической лечебнице, а другие предложили пастору записать совместный хит с Шаманом.

Shaman, тут конкуренты подъехали ...!