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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
18 ноября 2023 22:05
Метки: СССР   история   фото   
287
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Доктор Джонс 4 часа назад
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Fishki_surfer 13 минут назад
Женская сборная команда СССР по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Риме, 1960.

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iskra 4 часа назад
Мдяя.. Уже начинаю забывать.. Как будь то другая страна. Свои автомобили,электроника,и победы в спорте тоже свои,а не купленных иностранцев..
PS За фотку с Пицундой - отдельное спасибо. Недавно был там. Так и стоят корпуса,построенные СССР..
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