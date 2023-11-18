Завод ICL в Татарстане приступил к выпуску материнских плат

Компания ICL поможет в достижении цели, для чего запускает в Татарстане новый завод по выпуску материнских плат и сборке вычислительной техники.

О запуске завода ICL по сборке вычислительной техники и поверхностного монтажа материнских плат на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» сообщил министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин. «В условиях острой необходимости наращивания производственных мощностей, обеспечивающих технологический суверенитет и импортозамещение страны, создание таких производств является стратегической задачей», — в свою очередь заявил вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.



Как сообщалось ранее, и об этом тоже сказал Хайруллин, на первом этапе завод сможет выпускать до 300 тыс. плат в год. В планах расширить производство до 1 млн плат в год. Какие именно платы и для каких целей первыми начало выпускать предприятие, не сообщается, однако мощности производства позволят выпускать свыше 200 видов вычислительной техники российского производства. По крайней мере, об этом сказано на сайте компании. Ранее, кстати, ICL по контракту производила продукцию для компании Dell.



Строительство завода стартовало в конце 2021 года. Стоимость проекта предполагалась в районе 3,7 млрд руб. Позже стало известно, что финансирование на сумму 2 млрд руб. обеспечила управляющая компания ОЭЗ «Иннополис». Впрочем, согласно постановлению правительства РФ № 1119, эти деньги должны были быть возвращены компании в рамках возмещение средств, которые тратятся на инфраструктуру.



Согласно некоторым оценкам, с января 2024 года отечественное производство материнских плат сможет поставить на рынок гражданской продукции примерно 10 % от потребностей этого сегмента. Запуск нового завода ICL вряд ли сильно увеличит эту долю. Кроме компании ICL локализованное производство материнских плат запустили компании «Резонит», «Технотех» и «Электроконнект». Также ожидается запуск производств компании Yadro и «Бештау электроникс». Менее чёткие планы на эту тему у компании GS Group.