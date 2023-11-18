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Завод ICL в Татарстане приступил к выпуску материнских плат

Завод ICL в Татарстане приступил к выпуску материнских плат

Автор:
18 ноября 2023 19:24
Сообщество : Факты
Метки: Татарстан   выпуск   материнские платы   
330
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Согласно распоряжению правительства РФ, с 2024 года применение в электронике материнских плат российского производства станет обязательным для продукции, которая хочет называться отечественной. Многие считают этот план нереальным, но двигаться к замещению импорта важно и необходимо.

Компания ICL поможет в достижении цели, для чего запускает в Татарстане новый завод по выпуску материнских плат и сборке вычислительной техники.

 

О запуске завода ICL по сборке вычислительной техники и поверхностного монтажа материнских плат на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» сообщил министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин. «В условиях острой необходимости наращивания производственных мощностей, обеспечивающих технологический суверенитет и импортозамещение страны, создание таких производств является стратегической задачей», — в свою очередь заявил вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.

Как сообщалось ранее, и об этом тоже сказал Хайруллин, на первом этапе завод сможет выпускать до 300 тыс. плат в год. В планах расширить производство до 1 млн плат в год. Какие именно платы и для каких целей первыми начало выпускать предприятие, не сообщается, однако мощности производства позволят выпускать свыше 200 видов вычислительной техники российского производства. По крайней мере, об этом сказано на сайте компании. Ранее, кстати, ICL по контракту производила продукцию для компании Dell.

Строительство завода стартовало в конце 2021 года. Стоимость проекта предполагалась в районе 3,7 млрд руб. Позже стало известно, что финансирование на сумму 2 млрд руб. обеспечила управляющая компания ОЭЗ «Иннополис». Впрочем, согласно постановлению правительства РФ № 1119, эти деньги должны были быть возвращены компании в рамках возмещение средств, которые тратятся на инфраструктуру.

Согласно некоторым оценкам, с января 2024 года отечественное производство материнских плат сможет поставить на рынок гражданской продукции примерно 10 % от потребностей этого сегмента. Запуск нового завода ICL вряд ли сильно увеличит эту долю. Кроме компании ICL локализованное производство материнских плат запустили компании «Резонит», «Технотех» и «Электроконнект». Также ожидается запуск производств компании Yadro и «Бештау электроникс». Менее чёткие планы на эту тему у компании GS Group.

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Метки: Татарстан   выпуск   материнские платы   
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12  комментариев
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210
iskra 2 часа назад
Как-то новость - ни о чем. Не говорится, под какие процессоры эти платы и с какими возможностями. Если че, СССР компьютеры выпускал,из своих комплектующих.
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701
дмитрий викторович 9 минут назад
Работал на предприятии выпускающую оборонку. У нас была сборка, приходили платы под сборку с соседнего предприятия, многослойные, до четырëх слоëв, комплектующие российские, но, с..ка, очень дорогие, т.к. ради десятка микросхем надо запускать линию. Микросхемы, кстати, по совесткому ГОСТу, корпуса керамика, выводы позолочены. Запуск и отладка линии длится около недели, отсюда и цена. Вояки признают, только отечественные коплектующие, за исключением, если нет российских аналогов. Даже нитки, которыми вяжутся жгуты, должны быть российского производства, с соответствующим ГОСТом.Поэтому, когда кричат, что электроника у наших вояк, сплошь китайская, мне становится обидно, т.к. знаю эту "кухню" изнутри и видел из чего собирается военное оборудование.
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993
thrashbox 56 минут назад
Да как бы примерно вся электроника в реестре МПТ и так их имеет.
Ну то есть ничего нового, просто закрепляют то, что уже несколько лет как есть.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9
Patiot Mnop 22 минуты назад
Есть мнение, что этот завод в Татарстане будет выпускать "отечественные" материнские платы по этой же схеме. Берем тайваньскую материнскую плату MSI или ASUS и напаиваем на неё российские чипы и контроллеры. Не беда, что эти чипы там не нужны, а контроллеры не встроены в схему. Главное, что если их будет много, то итоговую продукцию комиссия признает "отечественным" производством и разрешит её использование там, где по закону требуется импортозамещение.
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Александр Маслов
У меня есть ответ о смысле жизни. Большинству он не понравиться. Смысл в том, что в жизни его НЕТ. ...В смерти – ЕСТЬ.
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