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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
17 ноября 2023 21:51
Метки: СССР   история   фото   
513
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Александр Маслов 3 часа назад
Хорошие снимки – спасибо за тёплое ощущение (увы, уже необратимого) прошлого.
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