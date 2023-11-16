Очень коротко. Названы страны с самым дешевым интернетом

Самый дешевый интернет в 2023 году предоставляется в России, Украине и Румынии. Соответствующий топ стран составили аналитики Picodi.
Исследование проводилось среди 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира. Кроме того сравнивалась стоимость на пакеты безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без допуслуг, таких как телевидение или мобильный интернет.
Самый дешевый интернет оказался в России — 5,6 долларов в месяц. За ней следует Украина, где его стоимость составляет 6,1 долларов в месяц и Румыния — 6,4 долларов в месяц.
Также в топ-10 вошли Вьетнам — 6,7 долларов в месяц, Молдова — 7,7 долларов в месяц, Индия — 8,5 долларов в месяц, Белоруссия — 9 долларов в месяц, Казахстан — 9,8 долларов в месяц, Болгария — 10,3 долларов в месяц и Латвия — 10,8 долларов в месяц.
Страной с самым дорогим интернетом оказалась Норвегия, где в месяц придется отдать 79,4 доллара.
Также аналитики установили, что наибольшей популярностью в мире пользуется скорость в 100 Мбит/с.
_____________________
Здесь представлена версия Picodi от 16 ноября с\г. В сети по этой теме информации достаточно много, статистика может и отличаться. Буду благодарен реальным по актуальности поправкам пользователей.
Источник:
- Страны, в которые не любят летать стюардессы
- Новые статистические карты, которые помогут лучше понять современный мир
- Не только IT: в Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии
- 15 удивительных завтраков из разных стран мира, которые доказывают, что в еде есть свои культурные причуды
- Лидеры и аутсайдеры рейтинга густонаселённых стран мира
С куям ли в России цена интернета должна быть на уровне США, Европы..., если её цена зависит от затрат на монтаж, настройку, обслуживание?
Монтажник у нас получает так хе как в Норвегии или штатах? Отнюдь. Грубо - в 10 раз, ДЕСЯТЬ, меньше, потом приходит админ к новому клиенту и настраевает ПО, тоже не 1000-и баксов получает, сынишка одно время работал в местном отделении Ростелекома, так что знаю. Потом поддержка серверов и клиентов... Админы тоже получают РОССИЙСКИЕ, а не НОРВЕЖСКИЕ зарплаты.
А метериалы? Тот же кабель. У нас в городе вообще коаксиал выпускали 50 Ом волнового, стоил копейки, закупали и ездили по районам подключать, в эпоху коаксиала и терминаторов, когда витая пара была в диковинку, как и хабы под него, в 90-х это было.
В деревне 600-700р. Но вход разный, в городе бесплатно, а вот в населенных пунктах несколько тысяч рублей. Но! Там оптика, и скорость зачастую выше чем в городе по витой паре. А пинг меньше.
Опять же, маленькие страны могут добавить гражданам налог на Инет, но раздавать его бесплатно. Другие, наоборот, поднимают цены, чтобы убрать с улиц бесплатный Wi-Fi и вводят скотские тарифы за роуминг, зная что туристы всё равно приедут.
Даже в этом году на IBC не было открытого Wi-Fi! Ребята, вы ипанулись? это вообще-то выставка супер-технологий. В аэропорту Дубая, при пересадке, Инет был.