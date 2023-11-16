Мужчины поймали крупного толстолобика весом 60 килограммов

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Огромный толстолобик попался в руки военным. Рыба оказалась настолько большой, что её пришлось тащить на носилках.
В социальных сетях уточняют, что рыбину поймали военнослужащие из Тулы.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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