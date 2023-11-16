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Мужчины поймали крупного толстолобика весом 60 килограммов

Мужчины поймали крупного толстолобика весом 60 килограммов

Автор:
16 ноября 2023 09:26
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   животные   рыба   рыбалка   тула   улов   
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Огромный толстолобик попался в руки военным. Рыба оказалась настолько большой, что её пришлось тащить на носилках.

В социальных сетях уточняют, что рыбину поймали военнослужащие из Тулы.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   животные   рыба   рыбалка   тула   улов   
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1  комментарий
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Доктор Джонс 23 минуты назад
Вы рыбов спасаете?
Да...
Героическое...
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Dobriy drug

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