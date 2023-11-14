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17 раз, когда кулинарные усилия людей приводили к фиаско

17 раз, когда кулинарные усилия людей приводили к фиаско

Автор:
14 ноября 2023 22:10
Сообщество : Еда
Метки: Кулинары   Сомнительные   блюда   кухня   провалы   фиаско   
2284
18

Готовить вкусные блюда - это настоящий талант, и к сожалению, у многих на кухне происходили неприятные провалы: слишком много соли или наоборот, сгоревшая еда, небольшой пожар, и так далее. В этом посте вы увидите сомнительные блюда, которые приготовили горе-кулинары.

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Метки: Кулинары   Сомнительные   блюда   кухня   провалы   фиаско   
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5  комментариев
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
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8k
MPEG-8 20 минут назад

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7k
Slowly Полчаса назад
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97
Топор плывёт 37 минут назад
Комментарий к фото
Это шедевр. Где Вы работаете? Хотелось бы познакомиться с Вашим коллегой лично, для перенятия опыта.
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5k
Fishki_surfer 45 минут назад
Отдельное спасибо за ежа.
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