17 раз, когда кулинарные усилия людей приводили к фиаско

2284
18
Готовить вкусные блюда - это настоящий талант, и к сожалению, у многих на кухне происходили неприятные провалы: слишком много соли или наоборот, сгоревшая еда, небольшой пожар, и так далее. В этом посте вы увидите сомнительные блюда, которые приготовили горе-кулинары.
1. Девушка сказала, что ее любимое блюдо - это пицца с голубым сыром. Думаю, я неправильно её понял
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 25 ретро кухонных приборов, которые до сих пор на ходу
- Для приготовления этих блюд понадобится только кружка и микроволновка
- Кулинарная миниатюра: крошечные блюда от семьи Айдын
- 30 простых советов по готовке блюд
- 15 фотографий, чья аура невезения чувствуется даже через монитор
Новости партнёров
реклама