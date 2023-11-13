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Азбука для взрослых. Буквенный тест

Азбука для взрослых. Буквенный тест

Автор:
13 ноября 2023 10:20
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   алфавит   грамотность   тест   тесты на эрудицию   эрудиция   
1617
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Насколько хорошо вы разбираетесь в словах, терминах и объектах реального мира? Базовый тест для людей, считающих себя взрослыми.

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Метки: Тесты   алфавит   грамотность   тест   тесты на эрудицию   эрудиция   
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9  комментариев
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7k
Mixalych Час назад
Что за детский сад? Про город в Туркменистане только не знал
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17k
banzai7 14 минут назад
С буком напутал. Бук это вот:
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18k
Михаил Гривин 21 минуту назад
Спасибо, взоржал ))) отличный тест, поднимает настроение )))
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49k
Aleksandr 43 минуты назад
9/10
бук не угадал
аффтар еще бы такую картинку поставил...
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19k
Shtoppi 45 минут назад
х_йта какая-то...
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Никифоридис

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