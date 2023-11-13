Азбука для взрослых. Буквенный тест

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Насколько хорошо вы разбираетесь в словах, терминах и объектах реального мира? Базовый тест для людей, считающих себя взрослыми.
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бук не угадал
аффтар еще бы такую картинку поставил...