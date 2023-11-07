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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
07 ноября 2023 21:44
Метки: СССР   история   фото   
349
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 3 часа назад
И неплохие пироги выходили в этой электродуховке.
Мало кто помнит, но до "Лидеров" в школах были патефоны. Так-что, CD-диски, дискеты и кассеты - не велика старина.
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88k
Taras Kozalupko 55 минут назад
И щель между домами протертая пузиками

У нас была такая, ближний проход в соседние дворы.
Правда только для мелкой школоты, класса до 5-го

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