349
25
Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Пожарные спасли собаку — и потребовали у хозяина почти миллион рублей
- "Нормальные девушки это скрывают": в соцсетях обсуждают, как парни реагируют на месячные
- Комичные ситуации, которые могли произойти только в очереди
- 20 раз, когда люди обнаружили странные и пугающие вещицы
- "Били линейкой по костяшкам": пользователи рассказали, как детские увлечения искалечили им жизнь
Новости партнёров
реклама
Мало кто помнит, но до "Лидеров" в школах были патефоны. Так-что, CD-диски, дискеты и кассеты - не велика старина.
У нас была такая, ближний проход в соседние дворы.
Правда только для мелкой школоты, класса до 5-го