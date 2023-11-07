Так выглядят вражеские связи

Месть бывшему пошла не по плану

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 ноября

Фото из заграничных супермаркетов, в которых туристы от удивления...

Калужские автозаводы Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo...

На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка

«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать...

Аниматор подшутил над своим приятелем

Вот бы всем чувствовать габариты так же, как этот олень

Морской мастер маскировки

Работодатели назвали самые востребованные профессии в России

На что пошла Ксанка из "Неуловимых мстителей" ради спасения семьи

Безбилетник ударил в автобусе контролёра и заработал уголовную статью

Интересная реакция собак на робота

35 примеров исключительных неудач на работе

Как действовать, если провалился под лёд

Женщина сидела в кафе и ждала, когда уйдет мужчина за соседним...

Дети забыли про конфеты, когда встретили кошку