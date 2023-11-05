Каким был самый первый сайт в мире

Хотя идея была одобрена, финансирование на реализацию проекта было ограниченное. Бернерс-Ли получил только один персональный компьютер фирмы NeXT для проведения своих экспериментов. Вместе с бельгийским разработчиком Робертом Кайо в 1990 году удалось создать первый веб-сайт, а также веб-браузер и редактор страниц, используя этот компьютер.

Уже спустя год, а если быть точнее, то 6 августа 1991 года был запущен созданный веб-сайт, а 23 августа этого же года к нему был открыт публичный доступ. Поэтому 23 августа считается днём основания «Всемирной паутины». Хотя, некоторые считают, что не 23 августа, а всё-таки 12 ноября является днём основания «Всемирной паутины». Поскольку именно в этот день проект WWW был представлен руководству. Стоит добавить, что независимо от даты проект WWW стал отправной точкой для создания интернета таким, каким он есть сейчас.

Первый веб-сайт был достаточно простой: печатный текст и никакой компьютерной графики и тем более мультимедиа. Содержал веб-сайт основную информацию о проекте World Wide Web. Страница демонстрировала возможности языка HTML (язык гипертекстовой разметки) и позволяла пользователям переходить по ссылкам, открывая новые страницы. Позже сайт стал своеобразным каталогом сайтов, которые после обнародования этой технологии начали постепенно появляться.

Таким образом, благодаря усилиям Тима Бернерс-Ли и его коллеги Роберта Кайо был создан первый веб-сайт в мире. Этот важный момент в истории информационных технологий открыл двери к новому миру свободного обмена информацией и невероятным возможностям, которые мы сегодня имеем благодаря интернету.