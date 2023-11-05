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Каким был самый первый сайт в мире

Каким был самый первый сайт в мире

Автор:
05 ноября 2023 21:59
Метки: интересное   история   сайт   
324
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Основателем первого веб-сайта в мире считается британский физик, ученый и талантливый программист Тим Бернерс-Ли. Во время своей работы в Европейском Центре по ядерным исследованиям (CERN) в 1989 году он предложил руководству своего подразделения идею World Wide Web (Всемирная паутина). Основной целью было упростить обмен данными, разместив их в сети, чтобы ученым и исследователям было легче обмениваться информацией.

Хотя идея была одобрена, финансирование на реализацию проекта было ограниченное. Бернерс-Ли получил только один персональный компьютер фирмы NeXT для проведения своих экспериментов. Вместе с бельгийским разработчиком Робертом Кайо в 1990 году удалось создать первый веб-сайт, а также веб-браузер и редактор страниц, используя этот компьютер.


Уже спустя год, а если быть точнее, то 6 августа 1991 года был запущен созданный веб-сайт, а 23 августа этого же года к нему был открыт публичный доступ. Поэтому 23 августа считается днём основания «Всемирной паутины». Хотя, некоторые считают, что не 23 августа, а всё-таки 12 ноября является днём основания «Всемирной паутины». Поскольку именно в этот день проект WWW был представлен руководству. Стоит добавить, что независимо от даты проект WWW стал отправной точкой для создания интернета таким, каким он есть сейчас.


Первый веб-сайт был достаточно простой: печатный текст и никакой компьютерной графики и тем более мультимедиа. Содержал веб-сайт основную информацию о проекте World Wide Web. Страница демонстрировала возможности языка HTML (язык гипертекстовой разметки) и позволяла пользователям переходить по ссылкам, открывая новые страницы. Позже сайт стал своеобразным каталогом сайтов, которые после обнародования этой технологии начали постепенно появляться.


Таким образом, благодаря усилиям Тима Бернерс-Ли и его коллеги Роберта Кайо был создан первый веб-сайт в мире. Этот важный момент в истории информационных технологий открыл двери к новому миру свободного обмена информацией и невероятным возможностям, которые мы сегодня имеем благодаря интернету.




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Метки: интересное   история   сайт   
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2  комментария
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33k
Ego sum qui sum 3 часа назад
и вот прошло несколько десятилетий и инет наполнился порно, котиками и дезинформацией о событиях в мире
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27k
Сталкер 3 часа назад
Искренне удивлён. На момент захода в эту новость был всего 1 (один!) "палец вверх".
Автор явно не из когорты местных "избранных".
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Петр

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