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Как на Wildberries муляж iPhone продавали

Как на Wildberries муляж iPhone продавали

Автор:
05 ноября 2023 08:43
Сообщество : Wildberries
Метки: Wildberries   iPhone   копия   муляж   отзывы   покупка iPhone   
891
9

Зачем платить лишнее, когда можно купить за копейки совершенно такой же, а может даже лучше. Все же верно?

Стремление сэкономить порой выключает у людей способность здраво мыслить, а у особо одаренных даже возможность читать описание. Главное, чтобы на заветный товар цена была низкая, остальное уже мелочи.


Вот вам классический случай. На торговой площадке продают МУЛЯЖ iPhone (модель предмета в натуральную величину), естественно, работать как настоящий телефон он не может. Но ни заморское слово "муляж", ни еще более непонятное слово "копия" любителей экономии не останавливают.

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Вот только представьте себе, какое разочарование посещает тех, кто купил тот самый заветный Айфон за такую низкую цену, а потом выясняется, что он почему-то не работает. Вот печаль-беда...

Ну а продавцу только и остается нервно огрызаться на недовольные отзывы своих наивных покупателей.

Вот уж действительно вопрос года, чем же зарядить муляж! 😁


Народ, теперь вы знаете, что можно подарить капризной девушке, а потом свалить все на плохого продавца.

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Метки: Wildberries   iPhone   копия   муляж   отзывы   покупка iPhone   
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8  комментариев
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417
александр ломовицкий 51 минуту назад
это прям перепись дуралеев без мозгов.
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63k
doker Полчаса назад
Как-то решил царь узнать, сколько дураков в стране. Созвал пир на весь мир, только продукты из глины велел сделать. Если продукт надкусил - записали в полудурки, если съел - дурак.
Умных не нашлось.
Даже Главный Министр, что знал о глиняных продуктах, не побрезговал...
Ах да, "лепил" потом на кол посадили, слишком качественно сделали, а историю "замяли".
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57k
Опиум для народа 45 минут назад
Как вообще можно быть настолько тупыми обезьянами?(
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34k
Snork Snorkoff 47 минут назад
Муляж муляжу рознь. Есть действительно с зарядкой и тетрисом внутри. )
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