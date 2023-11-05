Как на Wildberries муляж iPhone продавали

Зачем платить лишнее, когда можно купить за копейки совершенно такой же, а может даже лучше. Все же верно?
Стремление сэкономить порой выключает у людей способность здраво мыслить, а у особо одаренных даже возможность читать описание. Главное, чтобы на заветный товар цена была низкая, остальное уже мелочи.
Вот вам классический случай. На торговой площадке продают МУЛЯЖ iPhone (модель предмета в натуральную величину), естественно, работать как настоящий телефон он не может. Но ни заморское слово "муляж", ни еще более непонятное слово "копия" любителей экономии не останавливают.
Вот только представьте себе, какое разочарование посещает тех, кто купил тот самый заветный Айфон за такую низкую цену, а потом выясняется, что он почему-то не работает. Вот печаль-беда...
Ну а продавцу только и остается нервно огрызаться на недовольные отзывы своих наивных покупателей.
Вот уж действительно вопрос года, чем же зарядить муляж! 😁
Народ, теперь вы знаете, что можно подарить капризной девушке, а потом свалить все на плохого продавца.
Источник:
- В отзывах самый сок
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Умных не нашлось.
Даже Главный Министр, что знал о глиняных продуктах, не побрезговал...
Ах да, "лепил" потом на кол посадили, слишком качественно сделали, а историю "замяли".