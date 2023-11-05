Как на Wildberries муляж iPhone продавали

Стремление сэкономить порой выключает у людей способность здраво мыслить, а у особо одаренных даже возможность читать описание. Главное, чтобы на заветный товар цена была низкая, остальное уже мелочи.

Вот вам классический случай. На торговой площадке продают МУЛЯЖ iPhone (модель предмета в натуральную величину), естественно, работать как настоящий телефон он не может. Но ни заморское слово "муляж", ни еще более непонятное слово "копия" любителей экономии не останавливают.