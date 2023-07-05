"Все проблемы исчезли, на карту пришёл миллион": пользователи Wildberries устроили флешмоб в отзывах на патчи со "слезами Байдена"

Впрочем, когда маркетинг хорош, товар купят и без отзывов.
Производитель, продающий патчи "со слезами Байдена", обещает много приятных "плюшек" тем, кто воспользуется его продуктом - от внезапно свалившегося богатства до похудения и возвращения бывших.
Не уверены, что это косметическое средство работает именно так, однако отзывы у товара - сплошь хвалебные.
Видимо, товар был так хорош (а может, сработал грамотный маркетинг), что его уже нет в наличии. Похоже, все захотели стать миллионерами или похудеть, просто налепив под глаза коллагеновую подушечку с муцином улитки и глицерином. Слезы Байдена, кстати, в составе производитель не указал.
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