"Все проблемы исчезли, на карту пришёл миллион": пользователи Wildberries устроили флешмоб в отзывах на патчи со "слезами Байдена"

Видимо, товар был так хорош (а может, сработал грамотный маркетинг), что его уже нет в наличии. Похоже, все захотели стать миллионерами или похудеть, просто налепив под глаза коллагеновую подушечку с муцином улитки и глицерином. Слезы Байдена, кстати, в составе производитель не указал.