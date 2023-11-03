17 умелых людей, которые могут превратить сарай в замок

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Многие люди испытывают беспокойство, когда слышат слово "ремонт". Но совсем не обязательно тратить много денег или нанимать бригаду строителей, чтобы сделать свой дом более уютным. Иногда все, что требуется, - это добавить несколько деталей или изменить цвет мебели или стен, и комната заиграет новыми красками. Взгляните, как преобразили свои помещения талантливые умельцы.
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3. Я раньше ничего не делал своими руками, и не знал как работает дрель. Но я сам во всем этом разобрался
5. Обои были очень дорогими, поэтому я решил покрасить их сам. 30 часов приятного времяпрепровождения
8. Покрасил балконную дверь моих друзей. Теперь у них по комнате каждый день разгуливают журавли
16. Мой парень отремонтировал этот дешевый диван, и соорудил симпатичную полку для растений
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