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17 умелых людей, которые могут превратить сарай в замок

17 умелых людей, которые могут превратить сарай в замок

Автор:
03 ноября 2023 23:35
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Заиграет   Умелые   замок   люди   превратить   ремонт   сарай   
1318
18

Многие люди испытывают беспокойство, когда слышат слово "ремонт". Но совсем не обязательно тратить много денег или нанимать бригаду строителей, чтобы сделать свой дом более уютным. Иногда все, что требуется, - это добавить несколько деталей или изменить цвет мебели или стен, и комната заиграет новыми красками. Взгляните, как преобразили свои помещения талантливые умельцы.

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Метки: Заиграет   Умелые   замок   люди   превратить   ремонт   сарай   
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2  комментария
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grigorenko vladislav 52 минуты назад
Стараются люди, делают, улучшают. Молодцы. Журавли понравились.
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1
Андрей 54 минуты назад
Говноуродство!
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